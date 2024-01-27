У Комана разрыв внутренней боковой связки колена. Вингер «Баварии» пропустит 2-3 месяца
Кингсли Коман вернется на поле не раньше конца марта.
Вингер «Баварии» травмировал колено в первом тайме матча с «Аугсбургом» (3:2) и покинул стадион на костылях.
Bild сообщает, что у француза диагностирован разрыв внутренней боковой связки колена. Журналист Флориан Плеттенберг уточняет, что восстановление от такого повреждения займет 2-3 месяца.
В текущем сезоне Коман забил 3 гола за 15 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
К полуфиналам(хе-хе) ЛЧ будет здоров!
P.S.Кингсли,дорогой, поправляйся скорее.