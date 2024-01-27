У Комана разрыв внутренней боковой связки колена. Вингер «Баварии» пропустит 2-3 месяца

Кингсли Коман вернется на поле не раньше конца марта.

Вингер «Баварии» травмировал колено в первом тайме матча с « » (3:2) и покинул стадион на костылях.

Bild сообщает, что у француза диагностирован разрыв внутренней боковой связки колена. Журналист Флориан Плеттенберг уточняет, что восстановление от такого повреждения займет 2-3 месяца.

В текущем сезоне забил 3 гола за 15 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.