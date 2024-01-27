У Комана разрыв внутренней боковой связки колена. Вингер «Баварии» пропустит 2-3 месяца

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Аугсбург Кингсли Коман Здоровье Футбол

Кингсли Коман вернется на поле не раньше конца марта.

Вингер «Баварии» травмировал колено в первом тайме матча с «Аугсбургом» (3:2) и покинул стадион на костылях.

Bild сообщает, что у француза диагностирован разрыв внутренней боковой связки колена. Журналист Флориан Плеттенберг уточняет, что восстановление от такого повреждения займет 2-3 месяца.

В текущем сезоне Коман забил 3 гола за 15 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Эпидемия травм в Баварии.Просто рок невезения какая-то
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Тухелю срочно нужен Вирц, Дембеле или Бернарду Силва, чтобы конкурировать с Баером
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чё за фигня вообще, здоровья всем травмированным(и остальным тоже)
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Разрешите заявить(почти официально):
К полуфиналам(хе-хе) ЛЧ будет здоров!
P.S.Кингсли,дорогой, поправляйся скорее.
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Просто какая-то страшная ситуация. 11 травмированных, Ким на кубке Азии, ещё и с Павловичем ситуация непонятная. Кем играть то? А Фройнд всё говорит про то, что состав полностью укомплектован:(
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Ответ kaka10
Тухелю срочно нужен Вирц, Дембеле или Бернарду Силва, чтобы конкурировать с Баером
Или баварии нужен Алонсо
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