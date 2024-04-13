«Балтика» впервые забила 7 голов – «Ахмату». 5 мячей на выезде за 1-й тайм – рекорд РПЛ в XXI веке

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Ахмат рекорды Футбол

«Балтика» установила рекорд Мир РПЛ в XXI веке за тайм с «Ахматом».

Команда Сергея Игнашевича разгромила соперника в Грозном в 24-м туре – 7:1.

За первый тайм клуб из Калининграда отметился пятью голами. В текущем веке такое произошло в чемпионате в 7-й раз, но на выезде – впервые.

Также «Балтика» впервые забила 7 голов в официальном матче и одержала одну из крупнейших побед в своей истории. С разницей в шесть мячей прежде она побеждала только дважды: со счетом 6:0 были обыграны «Спартак-2» в 2017-м и читинский «Локомотив» в 1999-м.

 

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24 комментария
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Балтика 7 > Ахмат Чай
+69
-1
+68
Балтика, спасибо от всей России)))
Пойду куплю Балтику 7 в магазине
+56
-3
+53
Первая гостевая победа у Балтики да еще и такая !
И впервые за долгое время Балтика вылезла из прямой зоны вылета.

Очень надеюсь, что в конце сезона команда сделает все, чтобы оставить Калининград в РПЛ !
+18
0
+18
Балтика крепкое
+20
-3
+17
Их живыми выпустят из Грозного?
+13
-1
+12
Ответ Spaten
Балтика крепкое
7 забили, не 9
+10
0
+10
Всем это нравится (с)
+7
0
+7
Тот случай, когда лучше 7 раз по 1:0.
+3
0
+3
Срочно!
"14 апреля был установлен рекорд 21 века по количеству произнесëнных за день извинений одним человеком!
Новыми рекордсменами стали при этом сразу 11 человек"!
+3
-1
+2
Порадовали балтийцы. Жаль Козлов не забил.
+2
0
+2
Ответ Ubik-city
Тот случай, когда лучше 7 раз по 1:0.
Скорее наоборот)
+1
0
+1
Ответ Kikker
7 забили, не 9
Семёрка тоже неплохо по мозгам бьёт 😂
+1
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+1
Думаю, в Грозном никто так не огорчал хозяев вообще! Красавчики Балтийцы👌
+1
0
+1
Как же приятно смотреть, молодцы
+1
0
+1
Интересно, что скажет и сделает академик?
+1
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В раздевалке "Ахмату" хана.
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+1
Ваххабиты без Федькова совсем не тянут
+3
-2
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Балтика сила !
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Что ж там случилось то такое?)))
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Чудеса под названием борьба за невылет начались
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Такую Балтику хочется видеть в Премьер-лиге
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рамзан тв
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Им бы уже начать извиняться , а то из грозного не улетят.
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