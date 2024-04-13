«Балтика» впервые забила 7 голов – «Ахмату». 5 мячей на выезде за 1-й тайм – рекорд РПЛ в XXI веке

«Балтика» установила рекорд Мир РПЛ в XXI веке за тайм с «Ахматом».

Команда Сергея Игнашевича разгромила соперника в Грозном в 24-м туре – 7:1.

За первый тайм клуб из Калининграда отметился пятью голами. В текущем веке такое произошло в чемпионате в 7-й раз, но на выезде – впервые.

Также « » впервые забила 7 голов в официальном матче и одержала одну из крупнейших побед в своей истории. С разницей в шесть мячей прежде она побеждала только дважды: со счетом 6:0 были обыграны «Спартак-2» в 2017-м и читинский «Локомотив» в 1999-м.