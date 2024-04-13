«Балтика» впервые забила 7 голов – «Ахмату». 5 мячей на выезде за 1-й тайм – рекорд РПЛ в XXI веке
«Балтика» установила рекорд Мир РПЛ в XXI веке за тайм с «Ахматом».
Команда Сергея Игнашевича разгромила соперника в Грозном в 24-м туре – 7:1.
За первый тайм клуб из Калининграда отметился пятью голами. В текущем веке такое произошло в чемпионате в 7-й раз, но на выезде – впервые.
Также «Балтика» впервые забила 7 голов в официальном матче и одержала одну из крупнейших побед в своей истории. С разницей в шесть мячей прежде она побеждала только дважды: со счетом 6:0 были обыграны «Спартак-2» в 2017-м и читинский «Локомотив» в 1999-м.
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И впервые за долгое время Балтика вылезла из прямой зоны вылета.
Очень надеюсь, что в конце сезона команда сделает все, чтобы оставить Калининград в РПЛ !
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