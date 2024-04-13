«Балтика» забила три «Ахмату» к 10-й минуте – такого в РПЛ не было как минимум с 2008-го. За 11 выездных матчей до этого у команды было 4 гола
«Балтика» крупно ведет в счете в матче 24-го тура Мир РПЛ.
К 10-й минуте команда Сергея Игнашевича забила трижды: на 4-й минуте отличился Анхело Энрикес, на 8-й – Алекс Фернандес, на 10-й – Юрий Ковалев.
Отметим, что до игры с «Ахматом» «Балтика» забила четыре мяча в 11 гостевых матчах Мир РПЛ в этом сезоне. В предыдущих шести выездных матчах команда не забивала.
Как пишет Opta, калининградцы забили на 3:38, 7:12 и 9:58. Это первый случай в РПЛ как минимум с 2008 года, когда одна команда забивает другой три гола в первые 10 минут матча.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сегодня Сергей Николаевич настроил команду невероятно и, тьфу тьфу тьфу, близок к первой победе в гостях в этом сезоне.
Молодец Игнашевич !
А что, информации по 1992-2007 не существует? Минуты, когда забивались голы, – такая уникальная статистика, что ее начали отслеживать только с 2008 года?
Нет базы, в которой есть протоколы матчей с 1992 года?
Сложно выполнить запрос "минимум три гола забиты до 10-й минуты"?
Никому не стыдно???