«Балтика» забила три «Ахмату» к 10-й минуте – такого в РПЛ не было как минимум с 2008-го. За 11 выездных матчей до этого у команды было 4 гола

Теги Сергей Игнашевич Балтика Ахмат рекорды Анхело Энрикес Юрий Ковалев Алекс Насименто Фернандес Футбол

«Балтика» крупно ведет в счете в матче 24-го тура Мир РПЛ.

К 10-й минуте команда Сергея Игнашевича забила трижды: на 4-й минуте отличился Анхело Энрикес, на 8-й – Алекс Фернандес, на 10-й – Юрий Ковалев.

Отметим, что до игры с «Ахматом» «Балтика» забила четыре мяча в 11 гостевых матчах Мир РПЛ в этом сезоне. В предыдущих шести выездных матчах команда не забивала.

Как пишет Opta, калининградцы забили на 3:38, 7:12 и 9:58. Это первый случай в РПЛ как минимум с 2008 года, когда одна команда забивает другой три гола в первые 10 минут матча.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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25 комментариев
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Чай в пердив.
+52
-3
+49
Самое главное для Балтики это то, что такой рекорд случился в матче с прямым соперником по «подвалу» таблицы.

Сегодня Сергей Николаевич настроил команду невероятно и, тьфу тьфу тьфу, близок к первой победе в гостях в этом сезоне.
+24
-1
+23
Пиво выносит чай, как будто сегодня вечер пятницы))
+20
0
+20
Балтика поздравила Ахмат с прошедшим Ураза-байрамом
+10
-2
+8
душа радуется
+8
0
+8
Было вообще такое, чтобы 0-5 к концу 1 тайма?)))
+3
0
+3
Как отлично настроились на матч !
Молодец Игнашевич !
+2
0
+2
Ответ sepa39
Было вообще такое, чтобы 0-5 к концу 1 тайма?)))
Бразилия - Германия
+2
0
+2
Ответ holdenkolfielddd
Русские вперед!
Из 5 мячей русские забили 0))
+1
0
+1
Да что там творится? Уже 0-5! ))
+1
0
+1
Хороший результат, может Ахмат все же вылетит в пердив... Это конечно мечты, но вдруг...
+1
0
+1
Ответ Рома Михалев
Из 5 мячей русские забили 0))
Ковалёв
0
0
0
Ответ Рома Михалев
Из 5 мячей русские забили 0))
(
0
0
0
Ответ sepa39
Было вообще такое, чтобы 0-5 к концу 1 тайма?)))
Полуфинал ЧМ-2014 Бразилия Германия
0
0
0
Ответ sepa39
Было вообще такое, чтобы 0-5 к концу 1 тайма?)))
0-6))
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Браво, туда их!
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"Первый случай в РПЛ как минимум с 2008 года"?

А что, информации по 1992-2007 не существует? Минуты, когда забивались голы, – такая уникальная статистика, что ее начали отслеживать только с 2008 года?
Нет базы, в которой есть протоколы матчей с 1992 года?
Сложно выполнить запрос "минимум три гола забиты до 10-й минуты"?
Никому не стыдно???
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Рамзанчик, наверняка, после сегодняшней игры всех на передовую отправит.
0
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0
Ахмат выпил балтики. И проиграл))
+1
-1
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Русские вперед!
+2
-2
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А какая команда забила три гола в 2008 за 10 минут?
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Чай - не пиво, много не выпьешь©️🤓
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Впереееед, Балтийцы!
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