«Балтика» забила три «Ахмату» к 10-й минуте – такого в РПЛ не было как минимум с 2008-го. За 11 выездных матчей до этого у команды было 4 гола

«Балтика» крупно ведет в счете в матче 24-го тура Мир РПЛ.

К 10-й минуте команда забила трижды: на 4-й минуте отличился , на 8-й – Алекс Фернандес, на 10-й – .

Отметим, что до игры с « » « » забила четыре мяча в 11 гостевых матчах Мир РПЛ в этом сезоне. В предыдущих шести выездных матчах команда не забивала.

Как пишет Opta, калининградцы забили на 3:38, 7:12 и 9:58. Это первый случай в РПЛ как минимум с 2008 года, когда одна команда забивает другой три гола в первые 10 минут матча.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.