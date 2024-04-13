Александр Мостовой: «Сколько исполнилось Абаскалю? 35? Интересно, сколько он сыграл в футбол и забил голов»

Александр Мостовой вновь отметил отсутствие игрового опыта у Гильермо Абаскаля.

В субботу «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в домашнем матче 24‑го тура Мир .

– У руля команды стоит безыдейный человек. Чего вы ждете от него? Когда у « » была хорошая игра? Только, когда он появился в команде. Свое мнение про это я сказал еще полтора года назад.

– У него сегодня был день рождения.

– Ого. Сколько ему исполнилось? 35? Интересно, сколько Абаскаль сыграл в футбол за это время и сколько голов забил. Конечно, он не играл. Зачем ему это? Это смешно. Если говорить по игре, то сегодня играли две равные команды. «Сочи» повезло, они цепляются за очки, – сказал экс-футболист сборной России.