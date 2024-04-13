Александр Мостовой: «Сколько исполнилось Абаскалю? 35? Интересно, сколько он сыграл в футбол и забил голов»
Александр Мостовой вновь отметил отсутствие игрового опыта у Гильермо Абаскаля.
В субботу «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в домашнем матче 24‑го тура Мир РПЛ.
– У руля команды стоит безыдейный человек. Чего вы ждете от него? Когда у «Спартака» была хорошая игра? Только, когда он появился в команде. Свое мнение про это Абаскаля я сказал еще полтора года назад.
– У него сегодня был день рождения.
– Ого. Сколько ему исполнилось? 35? Интересно, сколько Абаскаль сыграл в футбол за это время и сколько голов забил. Конечно, он не играл. Зачем ему это? Это смешно. Если говорить по игре, то сегодня играли две равные команды. «Сочи» повезло, они цепляются за очки, – сказал экс-футболист сборной России.
Оч закомплексованный и гнилой человек, а на Абаскале у него бзик/сдвиг. Даже если журналисты звонят по 3 раза в день, одну и ту же мысль так повторять - нездоровая тема
Искренне надеюсь, что Гильермо свалит из шапито, и придёт Черчес
Буду угорать, как усатый станет в перепалки со СМИ и ветеранами уходить, а такие как Мостовой и Быстров даже при донной игре будут в тряпочку молчать, боясь осетина и Агузарова
Скажет - сколько он голов забил?😁
Интересно, сколько матчей он тренировал в РПЛ