Александр Мостовой: «Сколько исполнилось Абаскалю? 35? Интересно, сколько он сыграл в футбол и забил голов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой вновь отметил отсутствие игрового опыта у Гильермо Абаскаля.

В субботу «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в домашнем матче 24‑го тура Мир РПЛ.

– У руля команды стоит безыдейный человек. Чего вы ждете от него? Когда у «Спартака» была хорошая игра? Только, когда он появился в команде. Свое мнение про это Абаскаля я сказал еще полтора года назад.

– У него сегодня был день рождения.

– Ого. Сколько ему исполнилось? 35? Интересно, сколько Абаскаль сыграл в футбол за это время и сколько голов забил. Конечно, он не играл. Зачем ему это? Это смешно. Если говорить по игре, то сегодня играли две равные команды. «Сочи» повезло, они цепляются за очки, – сказал экс-футболист сборной России.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Мостового, при всем уважении как к игроку, беда с головой, объективно
Оч закомплексованный и гнилой человек, а на Абаскале у него бзик/сдвиг. Даже если журналисты звонят по 3 раза в день, одну и ту же мысль так повторять - нездоровая тема

Искренне надеюсь, что Гильермо свалит из шапито, и придёт Черчес
Буду угорать, как усатый станет в перепалки со СМИ и ветеранами уходить, а такие как Мостовой и Быстров даже при донной игре будут в тряпочку молчать, боясь осетина и Агузарова
+16
-4
+12
Ответ King_X
У Мостового, при всем уважении как к игроку, беда с головой, объективно Оч закомплексованный и гнилой человек, а на Абаскале у него бзик/сдвиг. Даже если журналисты звонят по 3 раза в день, одну и ту же мысль так повторять - нездоровая тема Искренне надеюсь, что Гильермо свалит из шапито, и придёт Черчес Буду угорать, как усатый станет в перепалки со СМИ и ветеранами уходить, а такие как Мостовой и Быстров даже при донной игре будут в тряпочку молчать, боясь осетина и Агузарова
Не, Черчесова Царь не утвердит.
Скажет - сколько он голов забил?😁
+10
0
+10
Ответ rigobersong
Почему он Мусаева так не хейтит?:)
Потому что, думаю, Мостовой не совсем дурачок. Он умело играет роль дурочка на канале Матч тв, за этого его и зовут. И Абаскаль вот такая его фишечка.
+9
-1
+8
Вот сейчас тот самый момент когда надо дать шанс Саше Мостовому потренировать до конца сезона, Спартаку уже ничего не надо, что 4 место что 10 не важно
+6
0
+6
Почему он Мусаева так не хейтит?:)
+6
-2
+4
Царя заклинило...
+2
0
+2
Повторение мать учения.
+1
0
+1
Ответ King_X
У Мостового, при всем уважении как к игроку, беда с головой, объективно Оч закомплексованный и гнилой человек, а на Абаскале у него бзик/сдвиг. Даже если журналисты звонят по 3 раза в день, одну и ту же мысль так повторять - нездоровая тема Искренне надеюсь, что Гильермо свалит из шапито, и придёт Черчес Буду угорать, как усатый станет в перепалки со СМИ и ветеранами уходить, а такие как Мостовой и Быстров даже при донной игре будут в тряпочку молчать, боясь осетина и Агузарова
Когда это Черчесов с ветеранами в перепалки вступал? Он хоть и чсвшник, но к своим бывшим одноклубникам всегда нормально относился, а с прессой пусть ругается, сейчас нет нормальных спортивных сми и журналистов, одни придворные шуты на газпром тв остались.
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Потому что, думаю, Мостовой не совсем дурачок. Он умело играет роль дурочка на канале Матч тв, за этого его и зовут. И Абаскаль вот такая его фишечка.
Так его давно на Матч ТВ не зовут. Контракт давно закончился и Мостового там нет. Он ещё обижался, что не продлили его.
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Почему он Мусаева так не хейтит?:)
Большой вопрос
+2
-1
+1
Интересно, сколько просуществовал новый формат спортфм за который так топил Мостовой?
+1
0
+1
Ладно он не играл в футбол - глядя на Абаскаля кажется, что он и не тренировал никогда
+2
-1
+1
Смените уже пластинку ему.
0
0
0
Мостовой? Сколько ему лет? 55?
Интересно, сколько матчей он тренировал в РПЛ
0
0
0
Где-то рассмеялся Наггельсманн
0
0
0
Пойду почеканю лучше
0
0
0
Ответ rigobersong
Почему он Мусаева так не хейтит?:)
мусаев не в Спартаке)
0
0
0
сколько начеканил к 35 годам?
0
0
0
Вот Мостовому всего 55, а маразм уже пришел, зато в футбол играл.
0
0
0
Ответ Алексей Пирогов
Вот сейчас тот самый момент когда надо дать шанс Саше Мостовому потренировать до конца сезона, Спартаку уже ничего не надо, что 4 место что 10 не важно
100%
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий