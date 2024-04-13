У Месси и Хакими случился конфликт после одной из тренировок «ПСЖ». Неймар и Рамос вмешивались

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Неймар Ашраф Хакими Футбол

У Лионеля Месси и Ашрафа Хакими были напряженные отношения в «ПСЖ».

По данным L’Équipe, после одной из тренировок парижского клуба в конце сезона-2022/23 между футболистами вспыхнул конфликт, они общались на повышенных тоннах. Тогда в ситуацию вмешались Неймар и Серхио Рамос

«К счастью, Рамос, настоящий лидер, был рядом», – сказал неназванный источник газеты. Отмечается, что испанец часто выступал в роли связующего звена между некоторыми игроками в «ПСЖ».

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7 комментариев
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В 2024 году совершенно не актуально
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очень актуально. спасибо, что держите в курсе
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Хакими кстати кореш Мбаппе, ну и мадридиста.
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Рамос пахан, странно что его в сборную не берут, хотя Хесус Навас старше него, но вызывается
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Аргентинский Хасбик опять токсит.
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Тогда вмешались неймар и рамос. Неймар плакал, а рамос всех успокаивал.
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