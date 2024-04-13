Защитник «Лацио» Хюсай был заперт в горящем Ferrari вместе с тестем. Им удалось выбраться, новый автомобиль за 160 000 евро сгорел

Эльсеид Хюсай уцелел, выбравшись из горящего Ferrari вместе со своим тестем.

Инцидент произошел в Риме в прошлый понедельник. По неизвестным причинам, машина, в которой футболист ехал со своим тестем, внезапно загорелась, а двери оказались заблокированными. Свидетелем этой сцены из другого автомобиля стала его жена.

Хюсаю с тестем удалось выбраться из машины, которая полностью сгорела. Вероятной причиной возгорания называется неисправность двигателя.

Подчеркивается, что автомобиль был приобретен недавно, заплатил за него 160 тысяч евро. Футболист подал жалобу по факту случившегося.

Защитник не пострадал и регулярно тренировался с « » на протяжении последних дней. В текущем сезоне албанец принял участие в 15 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.