Защитник «Лацио» Хюсай был заперт в горящем Ferrari вместе с тестем. Им удалось выбраться, новый автомобиль за 160 000 евро сгорел
Эльсеид Хюсай уцелел, выбравшись из горящего Ferrari вместе со своим тестем.
Инцидент произошел в Риме в прошлый понедельник. По неизвестным причинам, машина, в которой футболист ехал со своим тестем, внезапно загорелась, а двери оказались заблокированными. Свидетелем этой сцены из другого автомобиля стала его жена.
Хюсаю с тестем удалось выбраться из машины, которая полностью сгорела. Вероятной причиной возгорания называется неисправность двигателя.
Подчеркивается, что автомобиль был приобретен недавно, Хюсай заплатил за него 160 тысяч евро. Футболист подал жалобу по факту случившегося.
Защитник не пострадал и регулярно тренировался с «Лацио» на протяжении последних дней. В текущем сезоне албанец принял участие в 15 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.
А про Ладу Весту я таких историй не слышал
Извините
Или аллергии на икру
Что в большой квартире на Рублевке
Потеряюсь ночью и умру
Сорвать так страшно в караоке голос
Купить пиджак, дешевле что на треть
Прошу, в Феррари лишь не запирайте
Ведь там так просто заживо сгореть