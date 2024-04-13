Защитник «Лацио» Хюсай был заперт в горящем Ferrari вместе с тестем. Им удалось выбраться, новый автомобиль за 160 000 евро сгорел

Теги Лацио серия А Италия происшествия сборная Албании по футболу Эльсеид Хюсай Футбол

Эльсеид Хюсай уцелел, выбравшись из горящего Ferrari вместе со своим тестем.

Инцидент произошел в Риме в прошлый понедельник. По неизвестным причинам, машина, в которой футболист ехал со своим тестем, внезапно загорелась, а двери оказались заблокированными. Свидетелем этой сцены из другого автомобиля стала его жена.

Хюсаю с тестем удалось выбраться из машины, которая полностью сгорела. Вероятной причиной возгорания называется неисправность двигателя.

Подчеркивается, что автомобиль был приобретен недавно, Хюсай заплатил за него 160 тысяч евро. Футболист подал жалобу по факту случившегося.

Защитник не пострадал и регулярно тренировался с «Лацио» на протяжении последних дней. В текущем сезоне албанец принял участие в 15 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.

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16 комментариев
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Ответ TaR
Вот вам и Феррари! А про Ладу Весту я таких историй не слышал
Потому что оттуда не выбирались
+35
-6
+29
Вот вам и Феррари!
А про Ладу Весту я таких историй не слышал
+19
-4
+15
Теперь точно не буду покупать это гавно итальянское
+8
0
+8
Нынче Феррари не то, что раньше. Вот при союзе... 😉
+7
0
+7
Шел Хюсай по Риму, видит Феррари, сел в неё и не сгорел.
Извините
+8
-3
+5
Ответ TaR
Вот вам и Феррари! А про Ладу Весту я таких историй не слышал
чтобы рассказать историю необходимо выжить
+3
0
+3
Жесть. Хорошо, что всё обошлось и все живы
+2
0
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Как Тинатин с Сулейманом?
+4
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Слава Богу, что все закончилось хорошо.
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Даже до столба не успели доехать .
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Тесть у него не Сарри случаем?
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Я боюсь от Хеннесси изжоги
Или аллергии на икру
Что в большой квартире на Рублевке
Потеряюсь ночью и умру
Сорвать так страшно в караоке голос
Купить пиджак, дешевле что на треть
Прошу, в Феррари лишь не запирайте
Ведь там так просто заживо сгореть
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Ответ gukmamop
Шел Хюсай по Риму, видит Феррари, сел в неё и не сгорел. Извините
Некоторые албанцы просто играют в футбол !
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Ответ gukmamop
Шел Хюсай по Риму, видит Феррари, сел в неё и не сгорел. Извините
Не извиняйся, оригинал-то культовый)
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Ответ TaR
Вот вам и Феррари! А про Ладу Весту я таких историй не слышал
Потому что Лада Веста не сгорает, а распадается на атомы.
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