Кафу о Неймаре: «Граненый талант. Он важен для мирового футбола – продолжит выступать за сборную, надеюсь»

Кафу высказался о Неймаре и сборной Бразилии.

– Что происходит со сборной Бразилии? Результаты в последние годы не очень.

– Вообще, у мирового футбола такая тенденция – все трансформируется. Бразилия прошла через ужасный период. Результата не было. Поменялось три тренера. Сейчас командой руководит Доривал. В первых двух матчах он одержал две важные победы. Думаю, наш футбол сейчас вступает в новую эпоху. Бразилия еще будет сверкать своими результатами.

– За вами остается рекорд по количеству матчей в составе сборной Бразилии – 146. У Неймара сейчас 126. Думаете, он превзойдет вас?

– Рекорды ведь для того и существуют, чтобы их побили. В какой-то момент тот или иной футболист обойдет.

– Но вы думаете, это будет Неймар или кто-то другой? А то у него постоянно травмы.

– Мы этого не знаем. Непонятно даже, поедет ли он на Кубок Америки этим летом. Я надеюсь, что Неймар продолжит выступать за сборную. Он важен для всего мирового футбола. Просто граненый талант.

– Как вы думаете, он поедет на следующий чемпионат мира?

– Впереди еще много времени, а он часто страдает из-за травм. Нужно сначала восстановиться, чтобы понять по мундиалю. Это такой игрок, который нужен любой команде, – сказал бывший игрок « » и сборной Бразилии Кафу.