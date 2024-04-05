Кафу о Неймаре: «Граненый талант. Он важен для мирового футбола – продолжит выступать за сборную, надеюсь»

Теги Милан Кафу Сборная Бразилии по футболу серия А Италия Неймар Доривал Жуниор высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Чемпионат.com Футбол

Кафу высказался о Неймаре и сборной Бразилии.

Что происходит со сборной Бразилии? Результаты в последние годы не очень.

– Вообще, у мирового футбола такая тенденция – все трансформируется. Бразилия прошла через ужасный период. Результата не было. Поменялось три тренера. Сейчас командой руководит Доривал. В первых двух матчах он одержал две важные победы. Думаю, наш футбол сейчас вступает в новую эпоху. Бразилия еще будет сверкать своими результатами.

За вами остается рекорд по количеству матчей в составе сборной Бразилии – 146. У Неймара сейчас 126. Думаете, он превзойдет вас?

– Рекорды ведь для того и существуют, чтобы их побили. В какой-то момент тот или иной футболист обойдет.

Но вы думаете, это будет Неймар или кто-то другой? А то у него постоянно травмы.

– Мы этого не знаем. Непонятно даже, поедет ли он на Кубок Америки этим летом. Я надеюсь, что Неймар продолжит выступать за сборную. Он важен для всего мирового футбола. Просто граненый талант.

Как вы думаете, он поедет на следующий чемпионат мира?

– Впереди еще много времени, а он часто страдает из-за травм. Нужно сначала восстановиться, чтобы понять по мундиалю. Это такой игрок, который нужен любой команде, – сказал бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Кафу.

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4 комментария
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Селюк о Милевском: "Граненый талант".
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Ответ Splin
Чем он важен? 😆😆😆😆
забей, кафу говорит для тех, кто понимает в футболе...)
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