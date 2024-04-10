«Крылья Советов» поучаствовали в сборе питьевой воды для пострадавших от наводнения в Орске
«Крылья Советов» приняли участие в сборе питьевой воды для жителей Орска.
В Самарской области организован сбор питьевой воды для жителей, пострадавших от наводнения в Орске. В сборе приняли участие футболисты «Крылья Советов».
Игроки отвезли в пункт приема 500 литров бутилированной воды. В ближайшее время организаторы направят гуманитарный груз в Орск.
«Добрые дела в «Крыльях» стали традицией, и сейчас мы не смогли остаться в стороне», – сказал защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов.
На прошлой неделе в Оренбургской области прорвало дамбу, воды реки Урал начали подтоплять микрорайон Старый город. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая.
Вода важнейшее вещество на планете.
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