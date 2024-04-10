«Крылья Советов» поучаствовали в сборе питьевой воды для пострадавших от наводнения в Орске

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия Футбол

«Крылья Советов» приняли участие в сборе питьевой воды для жителей Орска.

В Самарской области организован сбор питьевой воды для жителей, пострадавших от наводнения в Орске. В сборе приняли участие футболисты «Крылья Советов».

Игроки отвезли в пункт приема 500 литров бутилированной воды. В ближайшее время организаторы направят гуманитарный груз в Орск.

«Добрые дела в «Крыльях» стали традицией, и сейчас мы не смогли остаться в стороне», – сказал защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов.

На прошлой неделе в Оренбургской области прорвало дамбу, воды реки Урал начали подтоплять микрорайон Старый город. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая.

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5 комментариев
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Спасибо соседям за помощь и добрые дела. Питьевая вода очень нужна в Орске.
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👍🤝
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Самара конечно классная команда ! Да вода … но они , а не кто то другой !
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500л, в багажнике легковушки. Показуха((
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Ответ Romano1985
Самара конечно классная команда ! Да вода … но они , а не кто то другой !
Да вода...

Вода важнейшее вещество на планете.
Молодцы одним словом!
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