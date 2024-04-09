Райо Вальекано — Хетафе: прогноз на матч 13 апреля 2024, Ла Лига

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13 апреля 2024 года в испанском городе Мадрид состоится матч 31 тура Чемпионата Испании между командами «Райо Вальекано» и «Хетафе». Матч пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас». Начало поединка запланировано на 17:15 по московскому времени.

Это хоть и не самый топовый матч тура, но все же интересно будет посмотреть на их встречу, учитывая их территориальную близость. «Хетафе» нужны очки, чтобы подняться выше в таблице, «Райо Вальекано» тоже бы не против занять место повыше и обезопасить себя от зоны вылета. У кого в этом матче получится победить, или же мы увидим ничейную игру, это мы узнаем совсем скоро.

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Рекомендованная ставка Х, Х2, ТМ (2,5).

Райо Вальекано

 

 

В текущем сезоне испанского чемпионата «Райо Вальекано» не блещет результатами и сейчас занимает скромную 16 позицию, борясь за выживание в концовке чемпионата. Всего 5 баллов гандикапа от зоны вылета, что достаточно тревожно, учитывая что играть еще 8 туров. Всего же в 30 турах Ла Лиги мадридцам в свою копилку удалось положить 30 баллов. Им удалось одержать всего лишь 6 побед, при этом очень много ничейных исходов (12) и столько же матчей (12) было проиграно. Но все же есть у клуба хорошие перспективы подняться на несколько строчек вперед, все же от 13 «Алавеса» они отстают всего на 2 балла и в случае удачного исхода предстоящей встречи они могут сразу подняться в вперед в таблице на 3 позиции.

Омрачает игра мадридцев в этом сезоне в атаке, их 25 забитых мячей это лишь 19 результат из 20 команд в чемпионате, 6 мячей из них на свой счет записал лучший голеадор команды Гарсия. А вот по пропущенным мячам, которых у них 38, они показывают 12 результат в Примере.

В последних 5 матчах Примеры мадридцы в активе имеют лишь 1 победный результата, при этом 2 ничьи и столько же поражений. Сначала они в гостях уступили «Жироне» (0:3), где был равный 1 тайм, а во 2 хозяева включились по полной, забив в его начале. А в конце игры в компенсированное время к матчу им удалось забить еще дважды и поставить точку в противостоянии.

Следом была домашняя ничья с «Кадисом» (1:1). Получилась равная игра по обилию голевых моментов, результат которой был закономерным.

В 28 туре Ла Лиги мадридцев вновь постигла неудача и выездной встрече они уступили «Алавесу» (0:1), пропустив гол в концовке 1 тайма. Игра была достаточно равной, но соперник с успехом завершил 1 из своих немногочисленных моментов, за что и был вознагражден.

В рамках 29 тура команда прервала свою неудачную серию без побед и обыграла в родных стенах крепкий «Бетис» (2:0), забив по голу в каждом из таймов. Результат был все же не по игре, но на этот раз своими моментами команда сполна воспользовалась.

В последнем сыгранном туре мадридский клуб разошелся в мировую с соседом ниже по таблице «Сельтой» (0:0). Получился скучный матч с небольшим количеством острых атак и опасных ударов.

Результаты «Райо Вальекано» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 31.03.24 «Сельта» — «Райо Вальекано» 0:0;
  • 17.03.24 «Райо Вальекано» — «Бетис» 2:0;
  • 10.03.24 «Алавес» — «Райо Вальекано» 1:0;
  • 02.03.24 «Райо Вальекано» — «Кадис» 1:1;
  • 27.02.24 «Жирона» — «Райо Вальекано» 3:0.

Интересные статические факты последних матчей «Райо Вальекано»:

  • В 10 последних встречах в активе клуба лишь 1 победа, при этом 5 поражений;
  • В 2 последних матчах команда не проигрывает;
  • В последнем домашнем матче была одержана виктория;
  • В 3 последних встречах мадридцев не забивают обе команды;
  • В 4 последних поединках не пробивался тотал в 2,5 мяча;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 1 мяча за игру;
  • Команда отличается голом лишь в 2 из 5 последних матчах.

Хетафе

 

 

В текущем первенстве Примеры «Хетафе» является крепким середнячком, который может побороться за очки и с лидерами чемпионата. Сейчас команда идет на 11 строчке в таблице и в 30 турах смогла добыть себе 38 баллов. Они одержали 9 побед, 11 раз сыграли вничью и уступили в 10 встречах. Клубу будет уже сложно втиснуться в борьбу за зону еврокубков, все же от шестого «Реал Сосьедад» они отстают на 11 очков. А вот залезть в первую десятку им вполне по силам, все же от девятой «Осасуны» отставание всего в 1 очко. Столько же очков (38) и у десятого «Вильярреала», но тот выше за счет лучших дополнительных показателей. «Хетафе» в этом сезоне отличился 37 раз и это приличный 9 результат в Ла Лиге, а больший вклад внес Майорал, который идет четвертым в списке лучших бомбардиров чемпионата и отличился 15 голами. Пропустила же команда их Хетафе 43 мяча и это 12 показатель в чемпионате

В последних 5 турах испанского чемпионата клуб из Хетафе набрал всего 4 балла, проиграв в 3 встречах и по разу сыграв вничью и победив. В первой из этих встреч они крупно уступили «Барселоне» (0:4), где провалили игру в обороне и позволили сопернику делать там, что им захочется, да и в атаке ничего особо не получалось.

Следом была результативная ничья (3:3) с соседом ниже по таблице «Лас-Пальмас». Клуб из Хетафе забил 2 быстрых мяча усилиями Маты и Гринвуда, на что соперник ответил своим мячом, а потом вновь удалось добиться разрыва в 2 мяча к концу 1 тайма. Но во 2 тайме «Лас-Пальмас» смог быстро отыграть к 57 минуте эту разницу в счете, вырвав для себя 1 балл в копилку.

В 28 туре вновь случился проигрыш в гостях от «Валенсии» (0:1), где был пропущен мяч в концовке 1 тайма. В этом матче клуб из Хетафе выглядел даже чуть лучше своего соперника, но вот в главном показателе забитых мячей оказался слабее.

Долгожданная виктория случилась в 29 туре над одним из лидеров таблицы «Жироной» (1:0). Гол Сантьяго на 33 минуте принес команде победу, которая все же была не по игре и более закономерным был бы ничейный результат.

В последнем сыгранном матче чемпионата вновь команду постигла неудача в игре с «Валенсией» (0:1). Гол был пропущен уже на 5 минуте встречи и было много моментов, чтобы сравнять счет, но мяч никак не хотел оказываться в воротах оппонента.

Результаты «Хетафе» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 30.03.24 «Хетафе» — «Севилья» 0:1;
  • 16.03.24 «Хетафе» — «Жирона» 1:0;
  • 09.03.24 «Валенсия» — «Хетафе» 1:0;
  • 02.03.24 «Хетафе» — «Лас-Пальмас» 3:3;
  • 24.02.24 «Барселона» — «Хетафе» 4:0.

Интересные статические факты последних матчей «Хетафе»:

  • В 6 из 10 последних встречах команда не проигрывает, при этом в них было всего 3 виктории;
  • В последнем домашнем матче было поражение;
  • В 3 последних играх клуба не забивают обе команды;
  • В 3 последних матчах команды не пробивается тотал в 1,5 мяча;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 1 гола за игру;
  • Клуб отличается голом лишь в 2 из 5 последних поединках.

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Райо Вальекано – Хетафе: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 36 очных поединков. 15 из них стали победными для «Вальекано», а у «Хетафе» в активе 9 викторий. И 12 матчей закончились ничейным результатом.

«Райо Вальекано» в этих матчах забивала в среднем 1,22 голов (44 мяча), а «Хетафе» 0,89 (32 мяча).

С самой большой разницей в счете была победа обеих команд (3:0). «Райо Вальекано» побеждал с таким счетом в 2021 году в рамках Примеры. А «Хетафе» в далеком 1982 в рамках Сегунды.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 02.01.24 «Хетафе» – «Райо Вальекано» (0:2).
  • 12.02.23 «Хетафе» – «Райо Вальекано» (1:1).
  • 14.10.22 «Райо Вальекано» – «Хетафе» (0:0).
  • 08.05.22 «Хетафе» – «Райо Вальекано» (0:0).
  • 18.09.21 «Райо Вальекано» – «Хетафе» (3:0).

В последних 5 сыгранных очных встречах «Райо Вальекано» дважды побеждал соперника и сделал это с разницей в 2 мяча и более. К тому же было 3 ничейных результата.

В 5 из 6 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу, в том числе и в последнем матче. И в 4 последних было забито менее 3 мячей за игру обоими соперниками.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Райо Вальекано – Хетафе

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Райо Вальекано» — 2.25;
  • Ничья — 3.03;
  • Победа «Хетафе» — 3.72;
  • 1Х — 1.26;
  • Х2 — 1.68;
  • Ф1 (0) — 1.51;
  • Ф2 (0) — 2.58;
  • ТБ (2,5) — 2.64;
  • ТМ (2,5) — 1.49;
  • ТБ (2) — 2.00;
  • ТМ (2) — 1.83;
  • ОЗ (да) — 2.23;
  • ОЗ (нет) — 1.66.

Обе команды в этом сезоне Ла Лиги далеки от своих лучших кондиций и не блистают своими результатами в последних встречах, где каждый в 5 последних матчах выиграл лишь 1 раз. Я склоняюсь к ничейному результату в этом матче и можно вполне рискнуть поставить этот исход, все же на него дают хороший коэффициент 3.03. Можно заключить пари и на Х2, за приличный кэф 1.68.

Клубы не блещут результативностью в своих последних матчах и зачастую тотал получается в них низовой. Да и 4 последних сыгранных очных матчах было забито менее 3 голов. Тут можно заключить пари на ТМ (2,5), за неплохой коэффициент 1.49.

Где смотреть матч Райо Вальекано – Хетафе

💰 Угадывайте счет матчей ⚽⚽⚽

Райо Вальекано – Хетафе
Дата проведения
13 апреля, 17.15, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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