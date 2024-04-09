Бавария – Кельн где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Бавария и Кельн в 29 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – Кельн
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Прогноз на матч Бавария – Кельн
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