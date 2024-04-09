МВД Испании приняло повышенные меры безопасности на фоне угроз от ИГИЛ*. Ведомство гарантирует безопасность участникам и посетителям матчей ЛЧ

В Испании примут повышенные меры безопасности на фоне угроз от террористов.

Ранее стало известно, что ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

Два матча ЛЧ на этой неделе пройдут в Мадриде: «Реал» примет «Манчестер Сити», а «Атлетико» встретится с «Боруссией». В Министерстве внутренних дел Испании граждан призвали сохранять спокойствие.

Ведомства государственной безопасности разработали план оперативного развертывания, в рамках которого будут мобилизованы 2000 сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии. Муниципальная полиция Мадрида будет помогать «обеспечить нормальное проведение двух спортивных мероприятий».

«Это развертывание координируется и поддерживается мерами, предусмотренными на всей территории государства в соответствии с Планом антитеррористических действий по предотвращению, защите и реагированию на происшествия», – говорится в заявлении МВД.

Принятые меры соответствуют четвертому уровню террористической угрозы из пяти.

Министерство внутренних дел заверяет, что «правительство и силы безопасности предприняли все необходимые действия, чтобы гарантировать безопасность как участников, так и посетителей двух спортивных мероприятий, а также других граждан Испании, которые могут заниматься своей повседневной деятельностью со спокойной душой, зная, что Испания является одной из лучших и самых безопасных стран в мире».

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.