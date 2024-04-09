МВД Испании приняло повышенные меры безопасности на фоне угроз от ИГИЛ*. Ведомство гарантирует безопасность участникам и посетителям матчей ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

В Испании примут повышенные меры безопасности на фоне угроз от террористов.

Ранее стало известно, что ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Два матча ЛЧ на этой неделе пройдут в Мадриде: «Реал» примет «Манчестер Сити», а «Атлетико» встретится с «Боруссией». В Министерстве внутренних дел Испании граждан призвали сохранять спокойствие.

Ведомства государственной безопасности разработали план оперативного развертывания, в рамках которого будут мобилизованы 2000 сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии. Муниципальная полиция Мадрида будет помогать «обеспечить нормальное проведение двух спортивных мероприятий».

«Это развертывание координируется и поддерживается мерами, предусмотренными на всей территории государства в соответствии с Планом антитеррористических действий по предотвращению, защите и реагированию на происшествия», – говорится в заявлении МВД.

Принятые меры соответствуют четвертому уровню террористической угрозы из пяти.

Министерство внутренних дел заверяет, что «правительство и силы безопасности предприняли все необходимые действия, чтобы гарантировать безопасность как участников, так и посетителей двух спортивных мероприятий, а также других граждан Испании, которые могут заниматься своей повседневной деятельностью со спокойной душой, зная, что Испания является одной из лучших и самых безопасных стран в мире».

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сейчас в Мадриде очень много разных спецслужб, вертолеты, а ведь полно же еще агентов и в цивильной одежде. давно такого не было
+5
-2
+3
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
что ,серьёзно???
+4
-3
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень много африканцев исповедует мусульманство. Правительство Испании забило на борьбу с расизмом. Исламский терроризм - сейчас самый распространённый. Так что сами виноваты. P.S. И я знаю что мой комментарий будет сильно заминусован.
Твой пост- какой то набор декларируемых лозунгов, смысл которых всем известен.
Вопрос: зачем ты это разместил, заведомо зная отрицательные отклики ? …На пиар не похоже .
Ты вообще КТО ???
+3
-2
+1
Все начинается сбытового расизма.
Расизма на стадионе.
Не стоит удивляться различным угрозам.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий