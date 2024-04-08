Магомед Адиев: «Стремлюсь сделать «Ахмат» узнаваемым, вернуть лицо команде»

Магомед Адиев рассказал о своей задачи на посту главного тренера «Ахмата».

Адиев выразил мнение после поражения от «Локомотива» (0:2) в дебютном матче за грозненский клуб.

— Практически ничего не получилось. Понятно, что удаление очень сильно сказалось на наших взаимодействиях. Плюс гол сразу пропустили. Сразу тяжело стало, и каких‑то больших моментов во втором тайме мы не создали. Не готов пока ответить на то, в чем причины, нужно время.

— Мы увидели хоть что‑то из того « », который вы хотите видеть?

— Первые пять‑семь минут мы были агрессивнее, чем весь остальной матч. «Ахмат» всегда славился тем, что играет агрессивно, особенно дома. Я помню те времена, стремлюсь вернуть лицо команде и сделать «Ахмат» узнаваемым. Но, опять же, очень маленький отрезок был. Времени мало.

Я не хочу стелить себе соломку и говорить, что мне надо столько‑то времени или столько. Даже если я один час главный тренер, значит, отвечаю за результат, — сказал .

После 22 матчей «Ахмат» занимает в Мир 12-е место.