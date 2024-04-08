Игнашевич про 0:1: «Балтика» могла сравнять счет при определенном везении, но это закономерная победа «Зенита»

Теги Зенит Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Футбол

Сергей Игнашевич оценил поражение «Балтики» от «Зенита» (0:1) в Мир РПЛ.

— Проиграли. Были полумоменты, подходы, опасные стандарты, но явных голевых моментов не было. При определенном везении мы могли сравнять счет. Но это закономерная победа «Зенита».

— Почему во втором тайме произвели обратную замену Энрикеса?

— Мы дважды поменяли схему во втором тайме. В конце оставили Лисаковича и выпустили Кузьмина, которые могут решить эпизод. К сожалению, Энрикес не попал в игру, поэтому хирургическим решением пришлось поменять игрока, — сказал главный тренер «Балтики».

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