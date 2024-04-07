Мужчину зарезали рядом со стадионом «Тоттенхэма». Матч «шпор» с «Ноттингемом» состоится

Неподалеку от стадиона «Тоттенхэма» мужчину убили ножом.

По сообщению лондонской полиции, у мужчины, найденного воскресным утром, было обнаружено несколько ножевых ранений. Его попытались реанимировать, однако, несмотря на все усилия экстренных служб, мужчина умер на месте происшествия.

Полиция, предположительно, опознала мужчину и пытается проинформировать его близких. На данном этапе по делу не произведено никаких арестов.

«После инцидента, в результате которого погиб человек, мы делаем все, чтобы обеспечить проведение полицейского расследования, имеющего первостепенное значение.

В сложившейся ситуации матч Премьер-лиги против « » состоится, как и было запланировано.

Мы будем информировать болельщиков по мере возможности и просим фанатов набраться терпения и выделить дополнительное время на дорогу до стадиона», – говорится в официальном заявлении « ».