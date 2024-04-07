Мужчину зарезали рядом со стадионом «Тоттенхэма». Матч «шпор» с «Ноттингемом» состоится

Теги премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Ноттингем Форест Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

Неподалеку от стадиона «Тоттенхэма» мужчину убили ножом.

По сообщению лондонской полиции, у мужчины, найденного воскресным утром, было обнаружено несколько ножевых ранений. Его попытались реанимировать, однако, несмотря на все усилия экстренных служб, мужчина умер на месте происшествия.

Полиция, предположительно, опознала мужчину и пытается проинформировать его близких. На данном этапе по делу не произведено никаких арестов.

«После инцидента, в результате которого погиб человек, мы делаем все, чтобы обеспечить проведение полицейского расследования, имеющего первостепенное значение.

В сложившейся ситуации матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» состоится, как и было запланировано.

Мы будем информировать болельщиков по мере возможности и просим фанатов набраться терпения и выделить дополнительное время на дорогу до стадиона», – говорится в официальном заявлении «Тоттенхэма».

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12 комментариев
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Ну там район такой , мягко говоря неблагополучный (
+8
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+8
Ответ Английский_пациент
Ну там район такой , мягко говоря неблагополучный (
Кстати, эта местность, где находится стадион, называется Little Russia
+5
-3
+2
Ответ Тюменец
Целая серия околофутбольных убийств в Англии. Походу маньячина завелся
околофутбольное - потому что возле стадиона труп нашли?
+2
0
+2
Дело рук Уоллесов
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будни Лондона
+2
-2
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Там убивают за почтовый код.
+1
-1
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Заголовок звучит так, будто матч состоится благодаря этому
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