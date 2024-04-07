«КПР» уволил мужчину, работавшего котом-маскотом, за флирт с болельщицами. Он танцевал с ними и просил номер телефона

«КПР» выгнал мужчину, работавшего маскотом, за флирт с болельщицами.

Мужчина, работавший в костюме талисмана « » кота Джуда, был уволен после нескольких предупреждений прекратить излишнее общение со зрителями.

Тем не менее многие болельщики команды из Чемпионшипа были недовольными решением уволить мужчину, проработавшего в клубе несколько лет, а некоторые даже потребовали, чтобы клуб «вернул кота».

«Все в клубе любили Джуда. Он танцевал лучше всех в лиге, но, к сожалению, еще он был слишком большим болтуном.

Некоторые люди жаловались, что он чаще обращался к дамам, чем подбадривал ребят на поле. Он всегда танцевал с ними, а затем пытался взять у них номер телефона.

Джуда предупреждали, но он ничего не мог с собой поделать, так что у клуба не было выбора», – рассказал источник в английском клубе.

Фото: твиттер Jude The Cat