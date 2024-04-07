«КПР» уволил мужчину, работавшего котом-маскотом, за флирт с болельщицами. Он танцевал с ними и просил номер телефона
«КПР» выгнал мужчину, работавшего маскотом, за флирт с болельщицами.
Мужчина, работавший в костюме талисмана «Куинз Парк Рейнджерс» кота Джуда, был уволен после нескольких предупреждений прекратить излишнее общение со зрителями.
Тем не менее многие болельщики команды из Чемпионшипа были недовольными решением уволить мужчину, проработавшего в клубе несколько лет, а некоторые даже потребовали, чтобы клуб «вернул кота».
«Все в клубе любили Джуда. Он танцевал лучше всех в лиге, но, к сожалению, еще он был слишком большим болтуном.
Некоторые люди жаловались, что он чаще обращался к дамам, чем подбадривал ребят на поле. Он всегда танцевал с ними, а затем пытался взять у них номер телефона.
Джуда предупреждали, но он ничего не мог с собой поделать, так что у клуба не было выбора», – рассказал источник в английском клубе.
Фото: твиттер Jude The Cat
Если черный кот дорогу перейдет,
А пока наоборот —
Только черному коту и не везёт. ©
ну и зачем было брать... судя по фото там точно четвёрочка