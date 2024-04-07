«КПР» уволил мужчину, работавшего котом-маскотом, за флирт с болельщицами. Он танцевал с ними и просил номер телефона

Теги премьер-лига Англия происшествия болельщики Куинз Парк Рейнджерс чемпионшип маскот Футбол

«КПР» выгнал мужчину, работавшего маскотом, за флирт с болельщицами.

Мужчина, работавший в костюме талисмана «Куинз Парк Рейнджерс» кота Джуда, был уволен после нескольких предупреждений прекратить излишнее общение со зрителями.

Тем не менее многие болельщики команды из Чемпионшипа были недовольными решением уволить мужчину, проработавшего в клубе несколько лет, а некоторые даже потребовали, чтобы клуб «вернул кота».

«Все в клубе любили Джуда. Он танцевал лучше всех в лиге, но, к сожалению, еще он был слишком большим болтуном.

Некоторые люди жаловались, что он чаще обращался к дамам, чем подбадривал ребят на поле. Он всегда танцевал с ними, а затем пытался взять у них номер телефона.

Джуда предупреждали, но он ничего не мог с собой поделать, так что у клуба не было выбора», – рассказал источник в английском клубе.

Фото: твиттер Jude The Cat

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так весна же. А он кот. Чего они ожидали?)
+72
-1
+71
Приставал бы к мужчинам, его бы поблагодарили и выписали премию))
+40
-10
+30
Заставить дать номер телефона – это как? Как можно заставить левого человечка дать номер телефона?
+18
-1
+17
Явное использование служебного положения в личных целях. Нехорошо...
+15
-7
+8
Надо было с мужиками флиртовать, все было бы ок, все очевидно))).
+9
-2
+7
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
А к сожалению не могу стать котом,чтобы каждая женщина меня захотела
+5
0
+5
Надо было сказать, что он транс, так бы еще и прибавку сделали
+5
-1
+4
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет,
А пока наоборот —
Только черному коту и не везёт. ©
+4
-1
+3
В марте котам можно все!
+1
0
+1
Превышение должностных полномочий...))
+1
0
+1
А танцуй он около мужиков и пытайся взять номер у них, можно было бы ЛГБТ скандал после увольнения поднять, ещё бы и компенсацию выплатили
+3
-2
+1
Ну вот, теперь уже и подкатить нельзя, скоро уже за взгляд увольнять будут (((
+1
-1
0
Фото из твиттера? А как посмотреть то?
0
0
0
Всё правильно! Вот если бы он заигрывал и брал номера у парней, то вообще бы вопросов не было! Политику партии не соблюдает
+2
-2
0
Повезло. Могли и кастрировать.
0
0
0
На Западе гетеросексуальность это уже само по себе подрыв либеральных скреп )
0
0
0
пытался взять номер...
ну и зачем было брать... судя по фото там точно четвёрочка
0
0
0
Ответ Damien Coyen
У тебя в этом явно большой опыт 😄
Тут как говорится, рыбак рыбака.
+1
-1
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Походу там скоро увольнять и линчевать готовы за то, что вообще натурал с противоположным полом захочет пообщаться. Но смех смехом - нефиг на работе номера просить) как-то было, что девушка моя в ресторане официанту мило улыбалась весь вечер (ну культура такая у неё, вежливая) и когда ушла в туалет, официант подошел ко мне и спросил "А не даст ли она мне свой номер?" - прифигел до матов на всё заведение)
Комментарий удален модератором
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Если для тебя вежливое и улыбчивое общение с любым персоналом- это рога и намёк,что девушка тебя хочет- то поздравляю) Сходи в красное-белое, отпразднуй свою офигенность)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий