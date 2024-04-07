«Возвращение Месси дает всем нам надежду». Защитник «Интер Майами» Негри о Лео после травмы
Франко Негри отметил значимость Лионеля Месси для «Интер Майами».
Сегодня аргентинец вышел на поле впервые за три недели и забил гол в матче МЛС с «Колорадо Рэпидс» (2:2).
«Конечно, возвращение Лео [после травмы] дает всем нам надежду.
Каждый из нас должен выложиться по полной, потому что в среду мы должны выходить и выигрывать», – сказал защитник «Интер Майами».
В ночь на четверг по московскому времени флориды встретятся в гостях с «Монтерреем» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (первая игра – 1:2).