«Возвращение Месси дает всем нам надежду». Защитник «Интер Майами» Негри о Лео после травмы

Теги МЛС Лионель Месси Кубок чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Франко Негри Футбол

Франко Негри отметил значимость Лионеля Месси для «Интер Майами».

Сегодня аргентинец вышел на поле впервые за три недели и забил гол в матче МЛС с «Колорадо Рэпидс» (2:2).

«Конечно, возвращение Лео [после травмы] дает всем нам надежду. 

Каждый из нас должен выложиться по полной, потому что в среду мы должны выходить и выигрывать», – сказал защитник «Интер Майами».

В ночь на четверг по московскому времени флориды встретятся в гостях с «Монтерреем» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (первая игра – 1:2).

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