Президент «Атлетико»: «Вполне нормально, что Феликс хочет остаться в «Барсе». Им повезет, клуб получит великолепного игрока»

Президент «Атлетико» дал понять, что Жоау Феликс может остаться в «Барселоне».

Португальский полузащитник играет за каталонцев на правах аренды. забил 6 голов и сделал 3 передачи в 23 матчах за «Барселону» в в этом сезоне.

«Он играет за «Барселону», и вполне нормально, что он хочет там остаться.

« » хочет получить его, и он сам хочет остаться в клубе, поэтому все довольны. Им повезет, потому что «Барселона» получит великолепного игрока.

Он хорошо вписался в команду, у него все получается, мы желаем ему удачи. Я не знаю, какую финансовую компенсацию мы получим», – сказал президент « » .