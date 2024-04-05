Президент «Атлетико»: «Вполне нормально, что Феликс хочет остаться в «Барсе». Им повезет, клуб получит великолепного игрока»
Президент «Атлетико» дал понять, что Жоау Феликс может остаться в «Барселоне».
Португальский полузащитник играет за каталонцев на правах аренды. Феликс забил 6 голов и сделал 3 передачи в 23 матчах за «Барселону» в Ла Лиге в этом сезоне.
«Он играет за «Барселону», и вполне нормально, что он хочет там остаться.
«Барселона» хочет получить его, и он сам хочет остаться в клубе, поэтому все довольны. Им повезет, потому что «Барселона» получит великолепного игрока.
Он хорошо вписался в команду, у него все получается, мы желаем ему удачи. Я не знаю, какую финансовую компенсацию мы получим», – сказал президент «Атлетико» Энрике Сересо.