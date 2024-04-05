Президент «Атлетико»: «Вполне нормально, что Феликс хочет остаться в «Барсе». Им повезет, клуб получит великолепного игрока»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Энрике Сересо Жоау Феликс Футбол

Президент «Атлетико» дал понять, что Жоау Феликс может остаться в «Барселоне».

Португальский полузащитник играет за каталонцев на правах аренды. Феликс забил 6 голов и сделал 3 передачи в 23 матчах за «Барселону» в Ла Лиге в этом сезоне.

«Он играет за «Барселону», и вполне нормально, что он хочет там остаться.

«Барселона» хочет получить его, и он сам хочет остаться в клубе, поэтому все довольны. Им повезет, потому что «Барселона» получит великолепного игрока.

Он хорошо вписался в команду, у него все получается, мы желаем ему удачи. Я не знаю, какую финансовую компенсацию мы получим», – сказал президент «Атлетико» Энрике Сересо.

9 комментариев
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Да, вот только он не стоит тех 80млн, которые вы хотите. В итоге он вернётся в Атлетико и будет дальше спускать лучшие годы карьеры в унитаз.
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И даром не нужен, вечно кислый, не отрабатывающий в обороне. Оживляется только в играх против Атлетико и Реала. Но с Реалом не делает разницы. Если Лапорта предложит за Феликса больше 20 лямов, он просто профнепригоден.
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Ответ Madhamish
И даром не нужен, вечно кислый, не отрабатывающий в обороне. Оживляется только в играх против Атлетико и Реала. Но с Реалом не делает разницы. Если Лапорта предложит за Феликса больше 20 лямов, он просто профнепригоден.
Плюсую. Игрок очень талантливый , но голова и характер не те достались . Игрок настроения . Лучше обратно вернуть
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Адекватные слова, красава
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Сересо получит за Феликса от Лапорты не более 20 млн и цента больше:))
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Нет, спасибо, забирайте!
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- Не брат, так слона не продашь... (с)
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Рекламная кампания пошла )
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Ответ Madhamish
И даром не нужен, вечно кислый, не отрабатывающий в обороне. Оживляется только в играх против Атлетико и Реала. Но с Реалом не делает разницы. Если Лапорта предложит за Феликса больше 20 лямов, он просто профнепригоден.
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