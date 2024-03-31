Тухель об 1/4 ЛЧ: «Бавария» способна обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить»
Томас Тухель считает, что «Бавария» может пройти «Арсенал» в Лиге чемпионов.
Вчера мюнхенцы проиграли дортмундской «Боруссии» (0:2) в Бундеслиге и отстали от лидирующего «Байера» на 13 очков.
«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить.
На коротком отрезке мы выдали матчи очень разного уровня. Так что это было бы не первое наше возвращение через до безумия хорошее выступление», – сказал Тухель.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля.
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99,6% – шансы «Байера» на чемпионство. Даже Тухель сдался и поздравил Алонсо
С таким настроем Тухелю надо работать в каком нибудь Падеборне, а не выводить команду на решающие матчи ЛЧ