Тухель об 1/4 ЛЧ: «Бавария» способна обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить»

Томас Тухель считает, что «Бавария» может пройти «Арсенал» в Лиге чемпионов.

Вчера мюнхенцы проиграли дортмундской «Боруссии» (0:2) в Бундеслиге и отстали от лидирующего «Байера» на 13 очков.

«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить.

На коротком отрезке мы выдали матчи очень разного уровня. Так что это было бы не первое наше возвращение через до безумия хорошее выступление», – сказал Тухель.

Первый матч 1/4 финала между «Баварией» и « » состоится 9 апреля.

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