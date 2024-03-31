Тухель об 1/4 ЛЧ: «Бавария» способна обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Футбол

Томас Тухель считает, что «Бавария» может пройти «Арсенал» в Лиге чемпионов.

Вчера мюнхенцы проиграли дортмундской «Боруссии» (0:2) в Бундеслиге и отстали от лидирующего «Байера» на 13 очков.

«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить.

На коротком отрезке мы выдали матчи очень разного уровня. Так что это было бы не первое наше возвращение через до безумия хорошее выступление», – сказал Тухель.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля.

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12 комментариев
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Дожили, сложно поверить что Бавария может обыграть Арсенал
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Мдаа, мужик не понял куда попал, Баварии сложно поверить, что кого-то не могут обыграть. Ладно еще не был бы немцем. Помнится Шустера уволили из Реала, когда он сказал, что невозможно обыграть Барселону.
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Странная мотивация от тренера топ клуба
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После вчерашнего безвольного поражения Дортмунду возникает подозрение что Тухель забил по полной на Баварию в окончании сезона.
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После того как Тухель поздравил Байер с чемпионством любое его интервью можно рассматривать как несмешную шутку))
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Верю в победу Арсенала.
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такую Баварию можно проходить смело, Арсенал может проиграть самому себе если не преодолеет психологически барьер в головах
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Руководство Баварии стало совсем плюшевое. До последнего будут не признавать прошлогоднюю фатальную ошибку и не увольнять Тухеля прямо сейчас, надеясь на какое то чудо.
С таким настроем Тухелю надо работать в каком нибудь Падеборне, а не выводить команду на решающие матчи ЛЧ
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Бавария лучший атакующий клуб мира, надеюсь, что в сл.сезоне будет подходящий тренер на долгие годы
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Какой тренер,такие и слова.Позор.
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