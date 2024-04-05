Варан и Эванс получили травмы в матче с «Челси». Мартинес, Линделеф, Шоу и Маласиа – также в списке травмированных защитников «МЮ»

Рафаэль Варан и Джонни Эванс пополнили список травмированных защитников «МЮ».

«МЮ» в гостях проиграл « » со счетом 3:4 в 31-м туре АПЛ.

В перерыве из-за травмы поле покинул защитник «красных дьяволов» .

Заменивший его получил травму спустя 19 минут после выхода и также был заменен.

Помимо Варана и Эванса, в числе травмированных защитников « » также находятся , Виктора Линделеф, Люк Шоу и Тирелл Маласиа.

«МЮ» занимает 6-е место в с 48 очками, отставая от топ-4 на 11 очков.