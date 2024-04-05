Варан и Эванс получили травмы в матче с «Челси». Мартинес, Линделеф, Шоу и Маласиа – также в списке травмированных защитников «МЮ»
Рафаэль Варан и Джонни Эванс пополнили список травмированных защитников «МЮ».
«МЮ» в гостях проиграл «Челси» со счетом 3:4 в 31-м туре АПЛ.
В перерыве из-за травмы поле покинул защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан.
Заменивший его Джонни Эванс получил травму спустя 19 минут после выхода и также был заменен.
Помимо Варана и Эванса, в числе травмированных защитников «Манчестер Юнайтед» также находятся Лисандро Мартинес, Виктора Линделеф, Люк Шоу и Тирелл Маласиа.
«МЮ» занимает 6-е место в АПЛ с 48 очками, отставая от топ-4 на 11 очков.
Из-за того что не удобные слова пишу, про то что ты топил за Тен Хага когда он в Аяксе был?
Или в Реале никогда не было чтобы в защите играли профильные полузащитники?