Варан и Эванс получили травмы в матче с «Челси». Мартинес, Линделеф, Шоу и Маласиа – также в списке травмированных защитников «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия травмы Джонни Эванс Рафаэль Варан Люк Шоу Виктор Линделеф Лисандро Мартинес Тирелл Маласиа Футбол

Рафаэль Варан и Джонни Эванс пополнили список травмированных защитников «МЮ».

«МЮ» в гостях проиграл «Челси» со счетом 3:4 в 31-м туре АПЛ.

В перерыве из-за травмы поле покинул защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан.

Заменивший его Джонни Эванс получил травму спустя 19 минут после выхода и также был заменен.

Помимо Варана и Эванса, в числе травмированных защитников «Манчестер Юнайтед» также находятся Лисандро Мартинес, Виктора Линделеф, Люк Шоу и Тирелл Маласиа.

«МЮ» занимает 6-е место в АПЛ с 48 очками, отставая от топ-4 на 11 очков.

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8 комментариев
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Вероятно технарь взять в предстоящем матче с Ливерпулем будет лучшим результатом из всех
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Наверное тоже плохо тренировались на знаменитых интенсивных тренировках хага. Как же не везет великому лысому с такими ленивыми игроками. Надо дать оставшимся больше бега!
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Ответ kaka10
Вероятно технарь взять в предстоящем матче с Ливерпулем будет лучшим результатом из всех
перед кубковым матчем 🤡 вроде тебя тоже это советовали
+2
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Предлагаю МЮ продолжить расследование, это явная диверсия)))
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Катари, а чего заблокировал?
Из-за того что не удобные слова пишу, про то что ты топил за Тен Хага когда он в Аяксе был?
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А причем тут сейчас?
Или в Реале никогда не было чтобы в защите играли профильные полузащитники?
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