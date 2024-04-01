У Иньиго Мартинеса возник конфликт с тиктокером после тренировки «Барселоны»: «Пусть это будет последний раз, когда ты называешь меня дураком»

Теги Барселона Ла Лига светская хроника происшествия Иньиго Мартинес Футбол

Иньиго Мартинеса возмутило поведение тиктокера.

Как передает Diario Sport, у защитника «Барселоны» после воскресной тренировки возник конфликт с одним из молодых людей, находившихся у входа на базу.

На опубликованной видеозаписи видно, что футболист, выехав с территории спортивного комплекса, останавливает свой Range Rover, выходит из автомобиля и подходит к юноше.

«Пусть это будет последний раз, когда ты называешь меня дураком, последний раз, когда ты меня оскорбляешь. И твоего друга это тоже касается», – говорит Мартинес и возвращается в машину, также советуя тиктокеру «не быть таким дерзким».

«А что насчет тебя?» – задает вопрос спровоцировавший конфликт человек.

В то же время слышны голоса людей, призывающих молодых людей успокоиться.

Изображение: twitter.com/julenathclub

26 комментариев
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На самом деле видео есть и эти типо супер блогеры, которым нет 18-ти что хотят то и делают . Молодец , что ответил надо ставить их на места .
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У малого штаны что ли задом наперед одеты? Во молодежь пошла..
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Ответ Ruslan3132
Комментарий скрыт
бро ты в 39 лет пишешь на спортсе блог REALный футбол, о чем ты ваще)
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Ответ v.belorussky
Кстати, кто-нибудь удивлён, что этот малый фанат реала? https://sun9-35.userapi.com/impg/P6oESTJ3-Ra08eF9_CjxK6vuZ8Ascgz_OhT_yA/Lsi2ZtLqicQ.jpg?size=807x807&quality=95&sign=5a881d77c55b839df65c413e643871ef&c_uniq_tag=gTLVV7GYAvPGtalELKdwruCrc9i5sinnV8mmAJGXktk&type=album
Такие клоуны бывают среди фанатов у каждой команды)
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Ответ Ruslan3132
посмотри когда я там писал, дружок, я не могу его удалить, давно бы сделал. ты же видишь сколько их узнало себя? посчитай минусы в моем сообщении ) там ведь даже не назван клуб, но они себя узнали )))))))
дата основания - январь 2021. тебе в 36-37 лет пришла гениальная идея создать блог под названием REALный футбол. люди в твоём возрасте в 99% случаев не меняются, поэтому ожидать каких-то улучшений с тех времен не стоит. но ты не сдавайся, продолжай свои оффтоп вбросы. падпищеки блога REALный футбол в тя верят.
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Типичный мадридиста!
Уверен сларк, Алексей Смолин и Роман так же носят штаны!
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Судя по тиктокеру это очередной фанат риала:) Цвет кожи, спущенные штаны, какое-то гнездо как у Марсело на голове:)) 99% совпадение выдает:))
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Тиктокер обкакался во всех смыслах.
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Руслан 3132 своих не признал , а персонаж то на "99 мадридиста"

https://twitter.com/CuentaMister/status/1774861937752306089?t=ftVJwfhFQ8dqzqsfHNeY6w&s=19

https://twitter.com/Hunk_Cule2009/status/1774861845691531318?t=9KW8wPZ0kekcaqDTqAfESg&s=19

Как думаете, будет ли слезная конференция от Иниго для нетфликс ?

Зы. блокировать возможность ответа, я смотрю, популярная фишка среди фанатов столичного проекта .
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Ответ Пуховик.Венгера
У малого штаны что ли задом наперед одеты? Во молодежь пошла..
Надо привлечь к себе внимание , пусть через штаны . Что ещё остаётся когда ума нет .
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Видимо этих тупых тиктокеров никто не любит.
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Ответ Ruslan3132
Комментарий скрыт
АХХААХХАХАХАХАХА.
Так это фанат Реала если что__
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Ответ rigobersong
Судя по тиктокеру это очередной фанат риала:) Цвет кожи, спущенные штаны, какое-то гнездо как у Марсело на голове:)) 99% совпадение выдает:))
он и есть фанат Реала, позже его фотки с Беллингемом всплыли и фото где он пишет 99% мадридиста)
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Ответ Ruslan3132
ты хочешь сравнить свои и мои успехи в реальной жизни? Боюсь, что ты понизишь свою самооценку после этого) Я здесь только читаю новости и стебаюсь с многорычажных. Не более.
ты мне собираешься в интернете рассказывать о своих успехах? это сильно, бро. про стеб тож сильно кстати. уже все твои кенты со спортса успели вылизать шаблон про рычаги, но до тя видимо только сегодня дошло. в конце остаётся лишь вопрос кто ещё над кем стебется здесь :)

за успехи ирл эт ты весело упомянул. человек, у которого вполне интересная жизнь и есть какие-то весомые успехи, вряд-ли будет сидеть на спортсе и стебаться, причём так дёшево. ну жизнь твоя и выбор твой, осуждать никто не будет.
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Ответ Пуховик.Венгера
У малого штаны что ли задом наперед одеты? Во молодежь пошла..
То, что они спущены, не смущает?
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рекомендую НЕ реагировать НИКАК на такие вещи, как тиктокеры ии т.д. и Винисиусу тоже не нужно ВООБЩЕ НИКАК реагировать. реагируешь - провоцируешь всё дальнейшее. молчишь - работаешь дальше.
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