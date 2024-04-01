У Иньиго Мартинеса возник конфликт с тиктокером после тренировки «Барселоны»: «Пусть это будет последний раз, когда ты называешь меня дураком»

Иньиго Мартинеса возмутило поведение тиктокера.

Как передает Diario Sport, у защитника «Барселоны» после воскресной тренировки возник конфликт с одним из молодых людей, находившихся у входа на базу.

На опубликованной видеозаписи видно, что футболист, выехав с территории спортивного комплекса, останавливает свой Range Rover, выходит из автомобиля и подходит к юноше.

«Пусть это будет последний раз, когда ты называешь меня дураком, последний раз, когда ты меня оскорбляешь. И твоего друга это тоже касается», – говорит и возвращается в машину, также советуя тиктокеру «не быть таким дерзким».

«А что насчет тебя?» – задает вопрос спровоцировавший конфликт человек.

В то же время слышны голоса людей, призывающих молодых людей успокоиться.

Изображение: twitter.com/julenathclub