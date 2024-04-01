У Иньиго Мартинеса возник конфликт с тиктокером после тренировки «Барселоны»: «Пусть это будет последний раз, когда ты называешь меня дураком»
Иньиго Мартинеса возмутило поведение тиктокера.
Как передает Diario Sport, у защитника «Барселоны» после воскресной тренировки возник конфликт с одним из молодых людей, находившихся у входа на базу.
На опубликованной видеозаписи видно, что футболист, выехав с территории спортивного комплекса, останавливает свой Range Rover, выходит из автомобиля и подходит к юноше.
«Пусть это будет последний раз, когда ты называешь меня дураком, последний раз, когда ты меня оскорбляешь. И твоего друга это тоже касается», – говорит Мартинес и возвращается в машину, также советуя тиктокеру «не быть таким дерзким».
«А что насчет тебя?» – задает вопрос спровоцировавший конфликт человек.
В то же время слышны голоса людей, призывающих молодых людей успокоиться.
Изображение: twitter.com/julenathclub
Уверен сларк, Алексей Смолин и Роман так же носят штаны!
https://twitter.com/CuentaMister/status/1774861937752306089?t=ftVJwfhFQ8dqzqsfHNeY6w&s=19
https://twitter.com/Hunk_Cule2009/status/1774861845691531318?t=9KW8wPZ0kekcaqDTqAfESg&s=19
Как думаете, будет ли слезная конференция от Иниго для нетфликс ?
Зы. блокировать возможность ответа, я смотрю, популярная фишка среди фанатов столичного проекта .
Так это фанат Реала если что__
за успехи ирл эт ты весело упомянул. человек, у которого вполне интересная жизнь и есть какие-то весомые успехи, вряд-ли будет сидеть на спортсе и стебаться, причём так дёшево. ну жизнь твоя и выбор твой, осуждать никто не будет.