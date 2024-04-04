Форвард «Ростова» Голенков: «Не выбрал бы Москву для жизни — много суеты. Ростов — более душевный город»
Егор Голенков рассказал о преимуществах Ростова-на-Дону над Москвой.
— Чем Ростов лучше Москвы?
— Ростов — город более душевный, что ли. Нет такой московской суеты. В Ростове особый вайб и особая природа.
Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал. Как по мне, здесь много суеты – пробки, трафик.
Не могу сказать, что в Ростове маленький трафик, но по сравнению с Москвой там все спокойнее, — сказал нападающий «Ростова».