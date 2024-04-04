Форвард «Ростова» Голенков: «Не выбрал бы Москву для жизни — много суеты. Ростов — более душевный город»

Теги Ростов премьер-лига Россия Егор Голенков Футбол

Егор Голенков рассказал о преимуществах Ростова-на-Дону над Москвой.

— Чем Ростов лучше Москвы?

— Ростов — город более душевный, что ли. Нет такой московской суеты. В Ростове особый вайб и особая природа. 

Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал. Как по мне, здесь много суеты – пробки, трафик. 

Не могу сказать, что в Ростове маленький трафик, но по сравнению с Москвой там все спокойнее, — сказал нападающий «Ростова».

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2 комментария
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Суета в центре, живу на окраине, там же работаю. Рядом куча парков, тишина и спокойствие.
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Каждый сам себе выбирает место для жизни, причём критериев при выборе не один и не два.
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