Форвард «Ростова» Голенков: «Не выбрал бы Москву для жизни — много суеты. Ростов — более душевный город»

Егор Голенков рассказал о преимуществах Ростова-на-Дону над Москвой.

— Чем Ростов лучше Москвы?

— Ростов — город более душевный, что ли. Нет такой московской суеты. В Ростове особый вайб и особая природа.

Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал. Как по мне, здесь много суеты – пробки, трафик.

Не могу сказать, что в Ростове маленький трафик, но по сравнению с Москвой там все спокойнее, — сказал нападающий «Ростова».