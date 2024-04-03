«Сантос» выплатит «Краснодару» 4,5 млн долларов за трансфер Куэвы 4 траншами до 25 июня. Трансферный бан снимут после официального оформления соглашения

Теги Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы ФИФА Краснодар Д2 Бразилия Кристиан Куэва деньги Футбол

«Сантос» договорился с «Краснодаром» о выплате долга за трансфер Кристиана Куэвы.

На прошлой неделе бразильский клуб получил трансферный бан от ФИФА из-за долга в размере 4 млн долларов перед «Краснодаром» за переход Куэвы в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба «Сантоса», во вторник представители клубов провели онлайн-встречу. В результате переговоров клубы договорились, что «Сантос» выплатит «Краснодару» 4,5 млн долларов четырьмя траншами до 25 июня.

После официального оформления договоренности трансферный бан бразильского клуба, наложенный ФИФА, будет отменен.

3 комментария
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5 лет не платили
+8
0
+8
Давно пора яйца накрутить было
+8
-1
+7
Вот нельзя было сразу заплатить? Нет, надо было получить бан - и тогда зашевилиться
+4
0
+4
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