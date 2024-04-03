«Сантос» выплатит «Краснодару» 4,5 млн долларов за трансфер Куэвы 4 траншами до 25 июня. Трансферный бан снимут после официального оформления соглашения
«Сантос» договорился с «Краснодаром» о выплате долга за трансфер Кристиана Куэвы.
На прошлой неделе бразильский клуб получил трансферный бан от ФИФА из-за долга в размере 4 млн долларов перед «Краснодаром» за переход Куэвы в 2019 году.
Как сообщает пресс-служба «Сантоса», во вторник представители клубов провели онлайн-встречу. В результате переговоров клубы договорились, что «Сантос» выплатит «Краснодару» 4,5 млн долларов четырьмя траншами до 25 июня.
После официального оформления договоренности трансферный бан бразильского клуба, наложенный ФИФА, будет отменен.