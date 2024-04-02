Лисандро и Линделеф пропустят не меньше месяца из-за травм. Мартинес, не игравший 6 недель, повредил икроножную мышцу на тренировке «МЮ»
Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес пропустят около месяца из-за травм.
Линделеф получил повреждение задней поверхности бедра в матче 30-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:1). Защитник «МЮ» был заменен на 69-й минуте – вместо него вышел Лисандро Мартинес, не игравший 6 недель из-за травмы колена.
Как сообщает пресс-служба манкунианцев, аргентинский защитник получил травму икроножной мышцы во время тренировки.
Ожидается, что оба игрока пропустят не менее месяца.
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У Каземиро не обнаружили повреждение, он обратился к другим врачам - повреждение выявили
Маунту травму икроножной каким то образом 4 месяца лечили !!!!
Мартинес, Маласиа, нет целый сезон, Шоу, Маунт, Каземиро, Марсьяль, даже Магуаера умудрились сломать. Аргентинец выйдет на матч, месяц отсутствует. Или мед штаб там на выход или игроков. Смысл держать, если они всё время в лазарете. Только португалы весь сезон бегают без поломок.
Как неожиданно