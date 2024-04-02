Лисандро и Линделеф пропустят не меньше месяца из-за травм. Мартинес, не игравший 6 недель, повредил икроножную мышцу на тренировке «МЮ»

Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес пропустят около месяца из-за травм.

получил повреждение задней поверхности бедра в матче 30-го тура против «Брентфорда» (1:1). Защитник « » был заменен на 69-й минуте – вместо него вышел , не игравший 6 недель из-за травмы колена.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, аргентинский защитник получил травму икроножной мышцы во время тренировки.

Ожидается, что оба игрока пропустят не менее месяца.