Лисандро и Линделеф пропустят не меньше месяца из-за травм. Мартинес, не игравший 6 недель, повредил икроножную мышцу на тренировке «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Виктор Линделеф Лисандро Мартинес Здоровье Футбол

Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес пропустят около месяца из-за травм.

Линделеф получил повреждение задней поверхности бедра в матче 30-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:1). Защитник «МЮ» был заменен на 69-й минуте – вместо него вышел Лисандро Мартинес, не игравший 6 недель из-за травмы колена.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, аргентинский защитник получил травму икроножной мышцы во время тренировки.

Ожидается, что оба игрока пропустят не менее месяца.

21 комментарий
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Пора уже штаб тренерский и физиотерапевтический распускать.
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Не ту команду назвали Кристал Пэлас
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Как они это делают...
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Мед штаб клоуны. сообщили, что Маласия и Шоу будут готовы, Регилона отпустили, итого - Шоу и Маласия не готовы
У Личи не увидели неправильно растущую кость
У Каземиро не обнаружили повреждение, он обратился к другим врачам - повреждение выявили
Маунту травму икроножной каким то образом 4 месяца лечили !!!!
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Ладно Линделёф, но Лисандро уже почти 6 месяц к ряду на травмах, надо что-то делать, он- главный в обороне команды
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Ответ Макар
Ладно Линделёф, но Лисандро уже почти 6 месяц к ряду на травмах, надо что-то делать, он- главный в обороне команды
Маласии нет весь сезон, Шоу тоже играет по праздникам..весь этот хрусталиков надо сграбить бы .
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Лисандро(( Что за напасть с этим клубом, что у них за врачи и физиологи? Почему он вообще вышел на замену, ни разу не тренируясь в общей группе?? Пока в сборной был, нормально тренировался со всеми.
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Ну всё, теперь отмазка у 7хага бетон, почему шпоры с двузначным очковым отрывом будут выше МЮ
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На сайте МЮ 1 апреля вышла статья что главный мед врач получил травму... Не смешно
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Это какой-то неописуемый и нескончаемый ######. Как не везёт Лисандро..(
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Что там вообще происходит...?
Мартинес, Маласиа, нет целый сезон, Шоу, Маунт, Каземиро, Марсьяль, даже Магуаера умудрились сломать. Аргентинец выйдет на матч, месяц отсутствует. Или мед штаб там на выход или игроков. Смысл держать, если они всё время в лазарете. Только португалы весь сезон бегают без поломок.
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Сливать этого аргентинского хрусталя нужно. Пока ещё можно за негочто-то получить. Иначе, так и будет на травме до конца контракта
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Ответ Will Turner
Мед штаб клоуны. сообщили, что Маласия и Шоу будут готовы, Регилона отпустили, итого - Шоу и Маласия не готовы У Личи не увидели неправильно растущую кость У Каземиро не обнаружили повреждение, он обратился к другим врачам - повреждение выявили Маунту травму икроножной каким то образом 4 месяца лечили !!!!
Это либо дикий непрофессионализм либо профессиональный саботаж
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Клоунада с травмами продолжается ! Взяли главу мед штаба из Арсенала называется !!! А вы думали это так не работает ?
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Это точно не плохая запоздавшая шутка на 1 апреля?
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Маласия, Мартинес, Маунт - Тен Хагу нельзя покупать игроков на М, так что Мбаппе не загубит свою карьеру
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Помню был фильм в начале 00-х с Брюсом Уиллисом- "Неуязвимый", там был главный антагонист по прозвищу "Мистер стекло". МЮ, видимо, решил в реальной жизни получить такое же прозвище.
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Гимли, купленный 7хагом, оказался еще и хрусталем
Как неожиданно
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Ответ Грозовая Тень
Сливать этого аргентинского хрусталя нужно. Пока ещё можно за негочто-то получить. Иначе, так и будет на травме до конца контракта
Как бы это не звучало прискорбно, но похоже что да, подведёт в самый ответственный момент
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