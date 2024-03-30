Евгений Чернов о чемпионствах «Зенита»: «Это не надоедает. Никому же не надоедает, что «Бавария» постоянно выигрывает в Германии»

Теги Зенит Бавария Ростов премьер-лига Россия бундеслига Германия Динамо Москва Краснодар Динамо Евгений Чернов Матч ТВ Футбол

Евгений Чернов ответил на вопрос о регулярности побед «Зенита» в РПЛ.

Петербургский клуб выиграл пять чемпионатов России подряд.

– Кого поддерживаете в борьбе на чемпионство – «Зенит» или «Краснодар»?

– Не знаю. Это сложный вопрос.

«Зенит» не просто так является лидером нашего чемпионата, собраны хорошие игроки, по делу выиграли свои предыдущие чемпионства.

У них есть возможность подтвердить свой статус в очередной раз.

– Их победы в чемпионате не надоедают?

– Это не надоедает. Никому же не надоедает, что «Бавария» в Германии постоянно выигрывает.

Мы хотим навязывать им борьбу. В конкретно этом году не можем, а вот «Динамо», «Краснодар» могут, – сказал защитник «Ростова» Евгений Чернов.

37 комментариев
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Вообще-то, надоедает. И поэтому все нейтральные в этом сезоне топят за Байер
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ну вообще то многие болеют за Боруссию, а теперь за Байер именно из-за того, что надоели победы Баварии каждый год)
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"Бавария" так легко вспоминается в качестве примера именно потому что ее постоянные победы надоели).
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Ответ MAXIMum1
А Зенит что у кого своровал? Просвяти.
у тебя и у меня и у всей страны из кармана, да тебе пофиг...
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Победы надоесть не могут. А вот постоянные неудачи - да.
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Ответ Артём Горяев
он про болельщиков клуба и игроков. Верно говорит. Как победы могут надоесть. Это круто
Мне из текста не слишком понятно реально, про кого он говорит? Про саму "Баварию" или про всех остальных? Если про саму "Баварию", то прям надоест такое вряд ли, конечно, но притупляется чувство голода, чувство нового и чувство восторга - уж наверняка. Чем сложнее и уникальнее титул, тем он слаще.
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Почти всем, кто не болеет за Баварию, надоедает. Даже если они не болеют персонально за Боруссию, Лейпциг, Байер
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Ответ pyritanza
На фоне того, как в целом обстоят дела, как минимум, у нас в стране и в футболе в частности, такой акцент исключительно на Зените выглядит весьма лицемерным, что ставит под сомнение наличие аналитических способностей, о которых критикующий жирно намекает в своём профиле
вы свою морковку с барского стола защищаете как Родину, хотя....что вы о ней знаете...
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Ответ Циник Петербургский
Так и есть. На самом деле надоедают не победы Баварии, а неудачи других клубов, за которые и болеют те болельщики, которым надоедает. Просто люди не имеют достаточно душевных сил, чтобы спокойно проанализировать свои чувства.
победы надоедают, или точнее сказать приедается. Как раз каждый человек может проанализировать свои чувства и понять, что такой момент есть. Каждый помнит свой первый матч, первый гол, но не помнит 15-й и 42-й. Странно, не правда ли? И это не только в спорте, также и в любви, работе. Или возьмём путешествия. Если человек первый раз поехал в другую страну(или первый раз за много лет) - это у него вызовет намного больше эмоций, чем у того, кто туда ездит каждый месяц.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Победы надоесть не могут. А вот постоянные неудачи - да.
Так и есть. На самом деле надоедают не победы Баварии, а неудачи других клубов, за которые и болеют те болельщики, которым надоедает. Просто люди не имеют достаточно душевных сил, чтобы спокойно проанализировать свои чувства.
+5
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+2
Ответ korysh
ну вообще то многие болеют за Боруссию, а теперь за Байер именно из-за того, что надоели победы Баварии каждый год)
он про болельщиков клуба и игроков. Верно говорит. Как победы могут надоесть. Это круто
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Ответ Ваня Аналитик
у тебя и у меня и у всей страны из кармана, да тебе пофиг...
На фоне того, как в целом обстоят дела, как минимум, у нас в стране и в футболе в частности, такой акцент исключительно на Зените выглядит весьма лицемерным, что ставит под сомнение наличие аналитических способностей, о которых критикующий жирно намекает в своём профиле
+6
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+2
Мне кажется даже нейтральные болельщики в этом сезоне симпатизируют Баейру
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Ответ Рома Михалев
Видимо, в Зенит собрался на старости лет)
Он там уже был...
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Бавария всем уже надоела хуже горькой редьки. Вся Германия против неё болеет.
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Неплохой футболист (по меркам РПЛ) Чернов. Главное, нашёл своего тренера, нашёл свою команду.
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Вообще надоедает
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Бавария выигрывает не на ворованное бабло...
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Ответ Ваня Аналитик
у тебя и у меня и у всей страны из кармана, да тебе пофиг...
А футболисты тут причем? Они играют на поле, а не на биржах!
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Ответ Ваня Аналитик
полицаи тоже были не приделах...
При чем тут полицаи?🤔
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Ответ MAXIMum1
А Зенит что у кого своровал? Просвяти.
Ты видимо маленький, чтоб это понять
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Ответ Павел Вайшвило
При чем тут полицаи?🤔
Не мешай развитию аналитической мысли. Твои вопросы не укладываются в излагаемую концепцию.
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Ответ Андрей Рязанов
Бавария всем уже надоела хуже горькой редьки. Вся Германия против неё болеет.
Что за бред такой, диванный?
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Ответ Ваня Аналитик
Бавария выигрывает не на ворованное бабло...
А Зенит что у кого своровал? Просвяти.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Победы надоесть не могут. А вот постоянные неудачи - да.
Особенно не надоедает чемпионство Баварии болельщикам других клубов Германии. Все прям рады.
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Тоже надоедает.
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На самом деле, любой лиге выгодна конкурентная среда именно потому что это привлекает больший зрительский интерес, спонсоров и увеличивает стоимость прав на трансляции. Поэтому в НХЛи существует система драфтов и жесткий потолок зп. Иначе 10 лет доминирования одной команды приведут к снижению доходов. Но это если рассуждать о действительно коммерческих лигах)
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Это типо сарказм?
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В этом году Бавария кому то надоела))
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Зенит умудрялся надоедать, даже не выигрывая чемпионат. А сейчас он просто з....л.
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