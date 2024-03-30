Евгений Чернов о чемпионствах «Зенита»: «Это не надоедает. Никому же не надоедает, что «Бавария» постоянно выигрывает в Германии»

Евгений Чернов ответил на вопрос о регулярности побед «Зенита» в РПЛ.

Петербургский клуб выиграл пять чемпионатов России подряд.

– Кого поддерживаете в борьбе на чемпионство – « » или « »?

– Не знаю. Это сложный вопрос.

«Зенит» не просто так является лидером нашего чемпионата, собраны хорошие игроки, по делу выиграли свои предыдущие чемпионства.

У них есть возможность подтвердить свой статус в очередной раз.

– Их победы в чемпионате не надоедают?

– Это не надоедает. Никому же не надоедает, что «Бавария» в Германии постоянно выигрывает.

Мы хотим навязывать им борьбу. В конкретно этом году не можем, а вот « », «Краснодар» могут, – сказал защитник « » .