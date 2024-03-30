Евгений Чернов о чемпионствах «Зенита»: «Это не надоедает. Никому же не надоедает, что «Бавария» постоянно выигрывает в Германии»
Евгений Чернов ответил на вопрос о регулярности побед «Зенита» в РПЛ.
Петербургский клуб выиграл пять чемпионатов России подряд.
– Кого поддерживаете в борьбе на чемпионство – «Зенит» или «Краснодар»?
– Не знаю. Это сложный вопрос.
«Зенит» не просто так является лидером нашего чемпионата, собраны хорошие игроки, по делу выиграли свои предыдущие чемпионства.
У них есть возможность подтвердить свой статус в очередной раз.
– Их победы в чемпионате не надоедают?
– Это не надоедает. Никому же не надоедает, что «Бавария» в Германии постоянно выигрывает.
Мы хотим навязывать им борьбу. В конкретно этом году не можем, а вот «Динамо», «Краснодар» могут, – сказал защитник «Ростова» Евгений Чернов.