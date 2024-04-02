Дмитрий Аленичев: «С трудом верится, что «Спартак» попадет в тройку. Март полностью провален»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Квинси Промес Антон Зиньковский Александр Соболев Чемпионат.com Манфред Угальде Футбол

Дмитрий Аленичев не верит, что «Спартак» попадет в первую тройку Мир РПЛ.

«В «Спартаке» ничего нового. Как прошлую весну провалили, так и сейчас началась эта весна. В марте три игры в РПЛ – 0 голов. «Спартак» с Промесом и без него – два разных «Спартака».

Но «Спартак» приобрел нападающего за 15 млн евро. Это большие деньги для нашего чемпионата. Угальде забивал в контрольных играх, где «Спартак» побеждал 5:0 и 6:0. Угальде должен полезно действовать в официальных играх. А этого, к сожалению, нет. От него требуются забитые мячи, а этого нет.

Сейчас все мысли у болельщиков: «Вот Промеса нет, и все». Эти мысли нужно выкидывать из головы. У «Спартака» есть футболисты – Саша Соболев, который обязан забывать. Зиньковский, который должен создавать остроту, забивать или отдавать голевые передачи. Этого нет. Март полностью провален.

Я скептически отношусь к тому, что «Спартак» попадет в тройку. Да, за пятерку они будут бороться. Учитывая апрельский график, без учета кубковых матчей с «Зенитом», то там три дерби – с «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом». Также два выезда на юг – «Сочи», который будет биться, чтобы остаться в РПЛ, и «Ростов» Карпина, который дома играет агрессивно, интересно и очень мало теряет очков.

«Спартак» ждет очень тяжелый апрель. С трудом верится, что «Спартак» попадет в тройку», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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11 комментариев
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Разве это новость? Так из года в год, сезон за сезоном, за редким исключением
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Теперь очень удобно оправдывать отсутствие игры у Спартака - "Промеса нет!! "
А разве с Промесом в составе Спартак выносил всех в одну калитку?
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Есть ещё апрель и май впереди, конкуренты тоже буксуют, прошедший тур показал что все ещё далеко не ясно ...
Спартаку лучше когда в него мало кто верит...
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В розыгрыше еще 27 очков, Спартак может и в пердив загреметь.
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Ребята не смешите
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Полностью согласен с Дмитрием Аленичевым , хотя я о таких шансах говорил ещё полтора года назад )))С Абаскалем - полнейший тупик !
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