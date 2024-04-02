Андрей Аршавин: «Тюкавин усилил бы «Зенит», но ему уже поздно – «Динамо» на сто лет подписало»
Андрей Аршавин оценил перспективу перехода Константина Тюкавина в «Зенит».
– Тюкавину в «Зенит» уже поздно, но он бы усилил.
– Почему поздно?
– Его «Динамо» подписало на сто лет, – сказал член правления сине-бело-голубых.
В декабре Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
В этом сезоне у 21-летнего нападающего 9 голов и 7 результативных передач в 21 матче Мир РПЛ. Полную статистику Тюкавина можно найти здесь.
Андрей Аршавин: «Тюкавин – лучший нападающий России, это давно понятно»