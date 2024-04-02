Андрей Аршавин: «Тюкавин усилил бы «Зенит», но ему уже поздно – «Динамо» на сто лет подписало»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Андрей Аршавин оценил перспективу перехода Константина Тюкавина в «Зенит».

– Тюкавину в «Зенит» уже поздно, но он бы усилил.

– Почему поздно?

– Его «Динамо» подписало на сто лет, – сказал член правления сине-бело-голубых.

В декабре Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

В этом сезоне у 21-летнего нападающего 9 голов и 7 результативных передач в 21 матче Мир РПЛ. Полную статистику Тюкавина можно найти здесь.

Андрей Аршавин: «Тюкавин – лучший нападающий России, это давно понятно»

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюкавину вполне по силам поехать в топ-лигу из Динамо. Пример Захаряна перед глазами, москвичи не вставляли палки в колёса парню
+12
-8
+4
Ответ Ка Ман
Вот она вся сущность Зенита - усилиться за счёт высасывания и переманивания топовых игроков из других команд и заодно ослабить тем самым эти команды. Про бразильцев за счёт Силы Сибири это уже другая песня.
Это стандартная, распространённая практика в футболе - движение игроков. Тюкавин уже вырос их штанишек Динамо и дальнейшее его пребывание в клубе - медленная деградация. Пример Феди Чалова вам в помощь. Сегодня, футбол, который практикуют столичные клубы, только губит перспективных игроков. Посмотрите на Пиняева, Сарвели в Локо, в Спартаке, почти все его воспитанники, после яркой засветки 1-2 сезона, наступает медленная но уверенная деградация. И какой толк с того, о чем постоянно твердят хейтеры Зенита, что они играют, а не сидят на лавке как в Зените? От деградации игрока игровая практика не спасает. Соль в том какой футбол может предложить клуб. Философия столичных клубов - "не дать сыграть сопернику". А подобный футбол не способствует развитию игрока. По этой причине Зенит уже 5 сезонов доминирует в РПЛ, а игроки столичных клубов, только подают надежду, а в реалити как Захарян, в Европе - 0. Хочет Тюкавин развиваться - пусть переходит в Зенит, затем в Европу. А в Динамо пусть новый молодой получит свой шанс.
+2
-1
+1
Многообещающий форвард Тюкавин, удачи ему!
+1
-1
0
Вот она вся сущность Зенита - усилиться за счёт высасывания и переманивания топовых игроков из других команд и заодно ослабить тем самым эти команды. Про бразильцев за счёт Силы Сибири это уже другая песня.
+5
-5
0
Разбили Андрюхе сердце.
0
0
0
Ответ kodgong
У Захаряна потенциал и талант. Тюк просто старательный, не более.
Терпение и труд все перетрут! (Русская поговорка)!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий