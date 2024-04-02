Андрей Аршавин оценил перспективу перехода Константина Тюкавина в «Зенит».

– Тюкавину в « » уже поздно, но он бы усилил.

– Почему поздно?

– Его « » подписало на сто лет, – сказал член правления сине-бело-голубых.

В декабре Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

В этом сезоне у 21-летнего нападающего 9 голов и 7 результативных передач в 21 матче Мир . Полную статистику можно найти здесь.

Андрей Аршавин: «Тюкавин – лучший нападающий России, это давно понятно»