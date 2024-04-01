Роман Зобнин: «Не ощущаю себя самым старшим в «Спартаке». Я еще молод в душе! Собираюсь долго играть»

Роман Зобнин рассказал, что планирует долгую футбольную карьеру.

30-летний футболист выступает за « » с 2016 года. Игрок является вице-капитаном московского клуба.

– Ощущаете ли вы себя вожаком в команде?

– Не ощущаю себя самым старшим. Я еще молод в душе!

Собираюсь еще долго играть, – сказал .

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.