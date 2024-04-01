Роман Зобнин: «Не ощущаю себя самым старшим в «Спартаке». Я еще молод в душе! Собираюсь долго играть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Футбол

Роман Зобнин рассказал, что планирует долгую футбольную карьеру.

30-летний футболист выступает за «Спартак» с 2016 года. Игрок является вице-капитаном московского клуба.

– Ощущаете ли вы себя вожаком в команде?

– Не ощущаю себя самым старшим. Я еще молод в душе!

Собираюсь еще долго играть, – сказал Зобнин.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Звучит как угроза!
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Что безусловно печально для болельщиков спартака))
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Рома лучше не надо кровь пить с болельщиков СПАРТАКА
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С такой зп грех не играть
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С такой зарплатой можно и до 50-ти лет кантоваться. Только пользы всё меньше и меньше.
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Да не в возрасте дело. И постарше люди играют, выкладываются на поле.
А Зобнин - давно уже равнодушный какой-то.
Играет, как будто его силой на поле вытащили.
Он и Джикия - главные кандидаты на выход.
Но только так и будут номер отбывать, это же Спартак, а они - "легенды".
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Гоги Вжик тоже так про себя считает.
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Зобнин подсдулся играет без огня в глазах
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