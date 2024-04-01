Роман Зобнин: «Не ощущаю себя самым старшим в «Спартаке». Я еще молод в душе! Собираюсь долго играть»
Роман Зобнин рассказал, что планирует долгую футбольную карьеру.
30-летний футболист выступает за «Спартак» с 2016 года. Игрок является вице-капитаном московского клуба.
– Ощущаете ли вы себя вожаком в команде?
– Не ощущаю себя самым старшим. Я еще молод в душе!
Собираюсь еще долго играть, – сказал Зобнин.
В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
А Зобнин - давно уже равнодушный какой-то.
Играет, как будто его силой на поле вытащили.
Он и Джикия - главные кандидаты на выход.
Но только так и будут номер отбывать, это же Спартак, а они - "легенды".