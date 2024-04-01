Орлов об Ахметове: «Пригласили в «Зенит», а он отдает передачи только на 5-7 метров, ближнему. Но это мини-футбол, а не большой футбол» 

Геннадий Орлов раскритиковал игру Ильзата Ахметова против «Крыльев Советов» (1:1).

«Его пригласили в « ». А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол.

В концовке матча никто не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной — где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент!

Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса», – сказал комментатор.