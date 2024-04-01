Орлов об Ахметове: «Пригласили в «Зенит», а он отдает передачи только на 5-7 метров, ближнему. Но это мини-футбол, а не большой футбол»
Геннадий Орлов раскритиковал игру Ильзата Ахметова против «Крыльев Советов» (1:1).
«Его пригласили в «Зенит». А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол.
В концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной — где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент!
Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса», – сказал комментатор.
Первый шарм явно прошел, прогресса относительно яркого старта не было видно совершенно. Плюсы и минусы очевидны, и это не уровень лидера премьер-лиги (любого).
Просто он пришел в лучший клуб последних 5 сезонов
Не без этого. Я же и написал "попутно сделав доброе дело.для Краснодара" ;)
В РПЛ до 30 считаются "молодыми-перспективными", аще-то ;)) Например, в этом сезоне молодой перспективный Д.Чистяков ушел в аренду набираться опыта ))
А зачем? за паспорт накинули зп, можно и кайфовать.