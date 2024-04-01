Орлов об Ахметове: «Пригласили в «Зенит», а он отдает передачи только на 5-7 метров, ближнему. Но это мини-футбол, а не большой футбол» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Ильзат Ахметов Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал игру Ильзата Ахметова против «Крыльев Советов» (1:1).

«Его пригласили в «Зенит». А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол. 

В концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной — где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент!

Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса», – сказал комментатор.

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42 комментария
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Странно что это дно даже по меркам наших лимитчиков оказалось сначало в Краснодаре, а теперь ещё и в Зените
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Вчера смотрел МС Арсенал там тоже самое 5-7 метров и ничего другого (
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Как-будто первый год знают Ахметова, что до сих пор удивляются его стерильной манере игры.
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Ответ milkmilk
Орлов, посмотри на других коментаторов: у них бархатный баритон, богатая речь, они легко запоминают самые сложные фамилии и 5 и 7 букв и 18
Это кто такие? Почему не слышал?
+21
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+19
Ответ олдовый манк
Странно что это дно даже по меркам наших лимитчиков оказалось сначало в Краснодаре, а теперь ещё и в Зените
На сдачу взяли, по сути. Попутно сделав доброе дело для Краснодара :) Но... Задатки у пацана хорошие. Осталось только в футбол играть его обучить :)
+14
-2
+12
Каждый второй школьник здесь писал о том, что Ахметов не потянет не то, что основу, но и даже обойму в 15 человек, которые играют регулярно. Вчера было ещё одно доказательство этому. По его игре в прошлых командах, он не был основным, просто потому что думает намного медленнее игроков основы ЦСКА и Краснодара, и уж тем более Зенита. По этому и отдаёт на 5-7 метров, оценить не успевает ситуацию. Он так играл всегда, по этому и исполнение страдает, он быстрее никогда не играл, потому что так думает. Ещё пара таких матчей и раствориться на скамейке, где сидят парни сильнее и быстрее него. И всё это было понятно изначально, видимо действительно брали на сдачу.....
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+10
Ответ Zenith forever
Это кто такие? Почему не слышал?
Они уже умерли.
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А до этого Ахметшин не поднимая головы отдавал проникающие передачи на 30м и играл в основе Краснодара? С новым годом дед Дементий:)))
+7
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+5
он в цска так всегда иград. тоже мне сюрприз. все- назад и поперек плюс он - маленькте ножки а при такой физике если ты не марадона то ты обречен на топовом уровне. но краснодар они наверно ослабили.
+4
0
+4
Ответ Shuller18
Как-будто первый год знают Ахметова, что до сих пор удивляются его стерильной манере игры.
Был очень удивлен этому приобретению.
Первый шарм явно прошел, прогресса относительно яркого старта не было видно совершенно. Плюсы и минусы очевидны, и это не уровень лидера премьер-лиги (любого).
+4
0
+4
Вчера Краснодар без Ахметова полным импотентом был. Если бы Локо сами себе не забили, то проиграли бы. :-)
+6
-3
+3
В сам Зенит перешёл! Ох! Поребрики, понты сбросьте!
+20
-17
+3
Ответ Циник Петербургский
На сдачу взяли, по сути. Попутно сделав доброе дело для Краснодара :) Но... Задатки у пацана хорошие. Осталось только в футбол играть его обучить :)
Ты троллишь что ли? Какие еще "задатки", " пацану" 26 лет )
+2
0
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Это и раньше было известно.
+3
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Я вообще удивился этому трансферу. Зениту бы в резерв заглянуть, там 100% есть толковые мальчишки, намного лучше чем киргиз. Семак в этом направлении вообще не работает
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Ответ igor.igorev
А трансферам Ерохина, Сутормина, Бакаева, Чистякова, Адамова не удивлены? Чем они лучше Ахметова? Я не по позициям сравниваю, а по классу.
Ерохин, как джокер, был очень хорош. Немало побед принес на последних минутах. Сутормин тоже не так уж и плох. Как и Чистяков. Да, Бакаев провал. Адамов? Ну нет сейчас в лиге нормальных вратарей. А кто есть, того не отдают.
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Так он в Зенит не играть пришел.
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А все думали, что он внезапно в Зените научится отдавать передачи на 30 метров и попадать в створ ворот?))) Его аппетиты не соответствующие мастерству стали причиной непродления в ЦСКА. Да, карьерно наверное вырос, а как игрок - ни разу.
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А он раньше по другому играл?) Удивляет удивление) Что в ЦСКА, что в Краснодаре был серым, безликим футболистом
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Ответ T622222
Вчера смотрел МС Арсенал там тоже самое 5-7 метров и ничего другого (
ага тики таки Пепа в Барсе это наверно не доя Орлова
+5
-4
+1
Ответ Aleksandr Alferov
Я вообще удивился этому трансферу. Зениту бы в резерв заглянуть, там 100% есть толковые мальчишки, намного лучше чем киргиз. Семак в этом направлении вообще не работает
А трансферам Ерохина, Сутормина, Бакаева, Чистякова, Адамова не удивлены? Чем они лучше Ахметова? Я не по позициям сравниваю, а по классу.
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0
Ответ Катя СПб
Ерохин, как джокер, был очень хорош. Немало побед принес на последних минутах. Сутормин тоже не так уж и плох. Как и Чистяков. Да, Бакаев провал. Адамов? Ну нет сейчас в лиге нормальных вратарей. А кто есть, того не отдают.
Согласен абсолютно, Ерохин и Сутормин уж как минимум для глубины состава ок были.
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Ответ Forte Live
В сам Зенит перешёл! Ох! Поребрики, понты сбросьте!
Никаких понтов
Просто он пришел в лучший клуб последних 5 сезонов
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Ответ riverman1980
Ты троллишь что ли? Какие еще "задатки", " пацану" 26 лет )
Эпиграф.
Не без этого. Я же и написал "попутно сделав доброе дело.для Краснодара" ;)

В РПЛ до 30 считаются "молодыми-перспективными", аще-то ;)) Например, в этом сезоне молодой перспективный Д.Чистяков ушел в аренду набираться опыта ))
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А куда смотрели люди,которые его подписывали? Я плевался от его игры в ЦСКА, типичный ватокат, ни удара, ни паса, реально игрок из мини-футбола.
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Если бы он хотя бы на 5 метров точно отдавал...
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Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! (с)
А зачем? за паспорт накинули зп, можно и кайфовать.
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тоже мне открытие, он всегда так играл. В ЦСКА в паре с Обляковым в центре у него были две задачи: 1) отобрать мяч, 2) отдать его Ване, который как раз в пределах 7-8 метров стоял. А Обляков уже дальше вперед пасовал.
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Это проблема не Ахметова а тех кто его покупал
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Ахметов технарь, но вот передачами он никогда не славился.
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