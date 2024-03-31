«Сити» сыграл 0:0 в АПЛ впервые с марта 2022-го. Безголевых ничьих не было 75 матчей подряд

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас Футбол

«Манчестер Сити» сыграл со счетом 0:0 в АПЛ впервые за 2 года.

Сегодняшний матч 30-го тура между «Сити» и «Арсеналом» завершился без забитых голов.

Последний матч «Сити» в АПЛ, завершившийся со счетом 0:0, был 14 марта 2022 года – против «Кристал Пэлас». У «горожан» не было безголевых ничьих в лиге в течение 75 матчей подряд.

После 30 туров «Манчестер Сити» идет 3-м в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 3 очка.

«Арсенал» исторически засушил «Сити». Кое-чего не бывало при Пепе и даже со времен Венгера

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь, Пеп уже наконец решится начинать матч с Альваресом вместо Холланда на острие.
Норвежец сейчас в своей самой слабой форме за последние 2-3 сезона. В матче с Арсеналом смотрелся просто беспомощно.
+4
-1
+3
Про доминаторский автобус написал фанат МЮ. Я выпал🤣🤣🤣
+3
0
+3
Сити в этом сезоне с топ 6 не очень
+2
0
+2
Ответ Инженер Управляющий
Комментарий скрыт
Единственная команда топ-3, которая в этом сезоне обыграла обоих конкурентов, это Арсенал, поэтому...
+2
0
+2
Реал выкинет из ЛЧ этот Сити.... Скриньте...
0
0
0
Ответ Инженер Управляющий
Комментарий скрыт
Самый справедливый вид был перед началом тура)
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий