«Сити» сыграл 0:0 в АПЛ впервые с марта 2022-го. Безголевых ничьих не было 75 матчей подряд
«Манчестер Сити» сыграл со счетом 0:0 в АПЛ впервые за 2 года.
Сегодняшний матч 30-го тура между «Сити» и «Арсеналом» завершился без забитых голов.
Последний матч «Сити» в АПЛ, завершившийся со счетом 0:0, был 14 марта 2022 года – против «Кристал Пэлас». У «горожан» не было безголевых ничьих в лиге в течение 75 матчей подряд.
После 30 туров «Манчестер Сити» идет 3-м в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 3 очка.
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