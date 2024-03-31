«Сити» сыграл 0:0 в АПЛ впервые с марта 2022-го. Безголевых ничьих не было 75 матчей подряд

«Манчестер Сити» сыграл со счетом 0:0 в АПЛ впервые за 2 года.

Сегодняшний матч 30-го тура между «Сити» и « » завершился без забитых голов.

Последний матч «Сити» в АПЛ, завершившийся со счетом 0:0, был 14 марта 2022 года – против « ». У «горожан» не было безголевых ничьих в лиге в течение 75 матчей подряд.

После 30 туров « » идет 3-м в , отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 3 очка.

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