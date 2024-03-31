Тавернье со 131 голом стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории Великобритании

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс Хиберниан Ньюкасл премьер-лига Англия рекорды Грэм Александер Джеймс Тавернье Футбол

Джеймс Тавернье стал самым результативным британским защитником всех времен.

Вчера капитан «Рейнджерс» забил гол в матче чемпионата Шотландии против «Хиберниана» (3:1). Этот мяч стал 131-м в карьере 32-летнего футболиста.

Таким образом, Тавернье обогнал шотландца Грэма Александера и стал самым результативным защитником в истории Великобритании.

Тавернье начинал карьеру в «Ньюкасле», но из-за постоянных аренд почти не играл за клуб. В «Рейнджерс» он перешел в 2015-м. За сборную Англии он не выступал.

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21 комментарий
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У нас «нападающий» смолов забил 101 гол за карьеру😂😂😂
+76
-12
+64
Круто браво 👏
+31
-1
+30
Ответ Sambri
Странно, что он до сих пор в Рейнджерсе, довольно долго показывает хороший уровень. Вполне мог бы быть основным игроком в крепких клубах АПЛ
В 32 года лучше играть за Рейнджерс, чем за условный Борнмут, где тебя будут гонять английские топы и ты не будешь вывозить по скорости
+24
0
+24
Ответ Vitor Dia
У нас «нападающий» смолов забил 101 гол за карьеру😂😂😂
Ну вообще 159 за клубы и 16 за сборную)
+21
-1
+20
Легенда Шотландии, в своё время всегда его в свои команды брал в фэнтези
+12
0
+12
Странно, что он до сих пор в Рейнджерсе, довольно долго показывает хороший уровень. Вполне мог бы быть основным игроком в крепких клубах АПЛ
+8
0
+8
Ответ Кирилл Голивец
В 32 года лучше играть за Рейнджерс, чем за условный Борнмут, где тебя будут гонять английские топы и ты не будешь вывозить по скорости
И без еврокубков
+8
0
+8
Ответ Rosenbaum
На втором месте в гонке снайперов с 15 голами. Наверняка штатный пенальтист и больше половины забитых это пенальти. Не может защитник с игры столько забивать.
он и с игры, и с пенальти много забивает, и в еврокубках забивал
+5
0
+5
Ответ Anton Lem
Шотландская лига, играет за одну из двух лучших команд + штатный пенальтист, нууу удивительно!
Так он и в еврокубках 20 голов забил, или там тоже одни шотландцы?
+4
0
+4
Ответ Кирилл Голивец
В 32 года лучше играть за Рейнджерс, чем за условный Борнмут, где тебя будут гонять английские топы и ты не будешь вывозить по скорости
Тем более что в Борнмуте уже есть один Тавернье ))
+4
0
+4
это он уже забил как Аршавин)
+3
0
+3
Шотландская лига, играет за одну из двух лучших команд + штатный пенальтист, нууу удивительно!
+3
-1
+2
На втором месте в гонке снайперов с 15 голами. Наверняка штатный пенальтист и больше половины забитых это пенальти. Не может защитник с игры столько забивать.
+2
0
+2
Ответ Vitor Dia
У нас «нападающий» смолов забил 101 гол за карьеру😂😂😂
У вас не верные цифры.
+2
0
+2
Ответ MVL
Рамоса обогнал?
В Англии да! )
+2
-1
+1
Легенда фифы
0
0
0
Рамоса обогнал?
0
0
0
Молодец!
0
0
0
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