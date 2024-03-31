Тавернье со 131 голом стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории Великобритании
Джеймс Тавернье стал самым результативным британским защитником всех времен.
Вчера капитан «Рейнджерс» забил гол в матче чемпионата Шотландии против «Хиберниана» (3:1). Этот мяч стал 131-м в карьере 32-летнего футболиста.
Таким образом, Тавернье обогнал шотландца Грэма Александера и стал самым результативным защитником в истории Великобритании.
Тавернье начинал карьеру в «Ньюкасле», но из-за постоянных аренд почти не играл за клуб. В «Рейнджерс» он перешел в 2015-м. За сборную Англии он не выступал.