Защитник «Ростова» Вахания о 3 победах весной: «Хорошая работа на сборах, не валяли дурака в отпуске. Обидно, что старт сезона получился неудачным» 

Илья Вахания высказался о трех победах «Ростова» в марте в Мир РПЛ.

Дончане обыграли «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

«Результаты «Ростова» после рестарта чемпионата связаны с хорошей работой на сборах. Также не валяли дурака в самом отпуске: продолжали заниматься, поддерживать форму.

Сейчас мы преследуем только одну задачу – выигрывать в каждой игре, а что из этого получится, мы узнаем в конце сезона. Обидно, что старт сезона для «Ростова» получился неудачным, но мы сами в этом виноваты. Сейчас стараемся всё исправить», – сказал защитник « ».