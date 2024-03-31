Защитник «Ростова» Вахания о 3 победах весной: «Хорошая работа на сборах, не валяли дурака в отпуске. Обидно, что старт сезона получился неудачным» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Илья Вахания Футбол

Илья Вахания высказался о трех победах «Ростова» в марте в Мир РПЛ.

Дончане обыграли «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

«Результаты «Ростова» после рестарта чемпионата связаны с хорошей работой на сборах. Также не валяли дурака в самом отпуске: продолжали заниматься, поддерживать форму. 

Сейчас мы преследуем только одну задачу – выигрывать в каждой игре, а что из этого получится, мы узнаем в конце сезона. Обидно, что старт сезона для «Ростова» получился неудачным, но мы сами в этом виноваты. Сейчас стараемся всё исправить», – сказал защитник «Ростова».

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6 комментариев
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На игру Ростова приятно смотреть.
Красиво играют!
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Менеджмент Ростова молодцы.Казалось бы, кто такой этот Вахания, откуда. Ещё недавно про него никто и не слышал. Теперь основной игрок Ростова. И показывает приличный футбол.
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так рано или поздно чемпионат выиграют, Карпин будет Семиным местным
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В ваших руках возможность сделать старт следующего сезона удачным, а лучше весь следующий сезон.
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Ответ Григорий Гашников
так рано или поздно чемпионат выиграют, Карпин будет Семиным местным
Не выигрывают без денег - конкуренты всех лидеров перетянут.
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Делом покажите в оставшихся матчах, что обидно за провальный старт сезона! Сочи для начала порвите!
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