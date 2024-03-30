Роналдо из «Ростова» о сравнениях с Роналдо и Роналду: «Нельзя сравнивать, я только начинаю карьеру. Спрашивают, как буду праздновать гол»
Роналдо дос Сантос высказался о сравнениях с Роналдо и Криштиану Роналду.
Фамилия 23-летнего бразильца из «Ростова» вызывает ассоциации с экс‑форвардом сборной Бразилии Роналдо и капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.
Роналдо дос Сантос провел за российский клуб 4 матча в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Форвард отметился одной результативной передачей.
– Есть ли какое‑то лучшее сравнение вас с Роналду или Роналдо?
– Это нельзя сравнивать, я только начинаю карьеру.
– В клубе как‑то шутят над сходством имен?
– Многие спрашивают, как я буду праздновать гол, – сказал ростовский Роналдо.
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"Мои фанаты часто спрашивают меня - с чего ты взял, что мы твои фанаты?"