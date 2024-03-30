Роналдо из «Ростова» о сравнениях с Роналдо и Роналду: «Нельзя сравнивать, я только начинаю карьеру. Спрашивают, как буду праздновать гол»

Теги Ростов Криштиану Роналду премьер-лига Россия Роналдо Матч ТВ Роналдо дос Сантос Футбол

Роналдо дос Сантос высказался о сравнениях с Роналдо и Криштиану Роналду.

Фамилия 23-летнего бразильца из «Ростова» вызывает ассоциации с экс‑форвардом сборной Бразилии Роналдо и капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналдо дос Сантос провел за российский клуб 4 матча в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Форвард отметился одной результативной передачей. 

– Есть ли какое‑то лучшее сравнение вас с Роналду или Роналдо?

– Это нельзя сравнивать, я только начинаю карьеру.

– В клубе как‑то шутят над сходством имен?

– Многие спрашивают, как я буду праздновать гол, – сказал ростовский Роналдо. 

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13 комментариев
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С каждой игрой всё лучше и лучше. Начинает вливаться в Ростов. Вчера сделал защитника Динамо классно , жаль не забил. Был бы красивый гол.
+11
-2
+9
Можно его звать Ронсельмаш)
+7
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+6
Ответ MEL-iC
Отличный игрок!.. Здорово, что он с нами! 💛💙⚽️
Даже Валера вчера похвалил. А от него редко дождёшься.
+6
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+6
Отличный игрок!.. Здорово, что он с нами!
💛💙⚽️
+4
0
+4
Ответ Чебурашка от Гены
С каждой игрой всё лучше и лучше. Начинает вливаться в Ростов. Вчера сделал защитника Динамо классно , жаль не забил. Был бы красивый гол.
да уходил как от стоячих
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+2
Роналду отстаёт от Мохеби по адаптации в РПЛ.. Скоро и его увидим в полной красе, в какой видим иранца.
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Ответ Чебурашка от Гены
С каждой игрой всё лучше и лучше. Начинает вливаться в Ростов. Вчера сделал защитника Динамо классно , жаль не забил. Был бы красивый гол.
Если бы тогда забил, Паршивлюку бы край был. Хотя ему и так край.
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Что за детские вопросы?
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Кстати, когда его подписывали - были шуточки разные, в том числе и мы тут местные с иронией воспринимали Роналдо в России. Но парень очень неплох, на самом деле. Удачи ему и Ростову.
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Уместная аналогия - Дмитрий Маликов:
"Мои фанаты часто спрашивают меня - с чего ты взял, что мы твои фанаты?"
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Ответ Spaten
Можно его звать Ронсельмаш)
.. если он будет не против. )
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