Роналдо из «Ростова» о сравнениях с Роналдо и Роналду: «Нельзя сравнивать, я только начинаю карьеру. Спрашивают, как буду праздновать гол»

Роналдо дос Сантос высказался о сравнениях с Роналдо и Криштиану Роналду.

Фамилия 23-летнего бразильца из «Ростова» вызывает ассоциации с экс‑форвардом сборной Бразилии Роналдо и капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналдо дос Сантос провел за российский клуб 4 матча в Мир и Фонбет Кубке России. Форвард отметился одной результативной передачей.

– Есть ли какое‑то лучшее сравнение вас с Роналду или Роналдо?

– Это нельзя сравнивать, я только начинаю карьеру.

– В клубе как‑то шутят над сходством имен?

– Многие спрашивают, как я буду праздновать гол, – сказал ростовский Роналдо.