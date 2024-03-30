Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно игнорировать создаваемый СМИ хаос. После любой игры вы говорите: «Вы выиграли, вы проиграли, теперь вы чемпионы, теперь у вас нет шансов»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп ответил на вопрос о стратегии успеха на оставшемся отрезке сезона.

«Отдавать всех себя и игнорировать хаос, который вы [СМИ] пытаетесь создать после каждой игры. После любой игры вы говорите: «Вы выиграли; вы проиграли; теперь вы чемпионы; теперь вы выбыли; теперь у вас нет шансов; теперь вы должны сделать то-то». Нужно просто игнорировать это. Отгородиться от всего и идти вперед.

Мы должны выкладываться по максимуму в каждой игре. Дома и на выезде. Это все нелегко, и каждому нужна удача с отсутствием травм. Нам не везло до сих пор, но, хочется надеяться, парни возвращаются. Они нам нужны. Затем нужно найти способ выиграть любую игру.

Мы нашли способ играть, который нам подходит. До перерыва у нас были матчи против «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и в некоторых отрезках этих встреч мы показали нашу лучшую игру в сезоне.

Теперь мы вернулись. Я хотел бы сказать, что мы вернулись с новой энергией, но у ребят были игры. Мы играем в воскресенье, у нас достаточно времени, чтобы восстановиться [после перерыва в сборной], так что вперед», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правильно сказано! Все внимание только на игру и ноль внимание на разговоры
+7
-2
+5
Ответ Morello
Это определение слова база. И я болельщик Арсенала
должно иметь значение чей ты болельщик ?
+7
-2
+5
Ответ Альберт Сафиуллин
Сколько можно ныть то…
Походу у тебя смысловых понятий слов проблема
+6
-2
+4
Да, всё верно. Ещё бы клубным функционерам нашим не мешало игнорировать этот хаос и ментальную диарею. Как человек который всегда смотрит пре/пост игровые пресс-конференции, я поражаюсь низкому уровню интеллекта прессы и примитивности вопросов. И поражаюсь терпению Юргена и Пепа Линдерса.
+3
-2
+1
Клопп игнорировал смысл заменив Салаха в прошлом матче
+4
-4
0
Ответ Альберт Сафиуллин
Сколько можно ныть то…
У тебя собственного мнения на этот счёт нет. Вместо этого пересказываешь устоявшийся в русскоязычной футбольной среде алогичный паттерн.
Пяти замен в футболе, может быть, мы и не увидели бы до сих пор, если бы такие, как он, не "ныли" об этом.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий