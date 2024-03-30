Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно игнорировать создаваемый СМИ хаос. После любой игры вы говорите: «Вы выиграли, вы проиграли, теперь вы чемпионы, теперь у вас нет шансов»

Юрген Клопп ответил на вопрос о стратегии успеха на оставшемся отрезке сезона.

«Отдавать всех себя и игнорировать хаос, который вы [СМИ] пытаетесь создать после каждой игры. После любой игры вы говорите: «Вы выиграли; вы проиграли; теперь вы чемпионы; теперь вы выбыли; теперь у вас нет шансов; теперь вы должны сделать то-то». Нужно просто игнорировать это. Отгородиться от всего и идти вперед.

Мы должны выкладываться по максимуму в каждой игре. Дома и на выезде. Это все нелегко, и каждому нужна удача с отсутствием травм. Нам не везло до сих пор, но, хочется надеяться, парни возвращаются. Они нам нужны. Затем нужно найти способ выиграть любую игру.

Мы нашли способ играть, который нам подходит. До перерыва у нас были матчи против « » и « », и в некоторых отрезках этих встреч мы показали нашу лучшую игру в сезоне.

Теперь мы вернулись. Я хотел бы сказать, что мы вернулись с новой энергией, но у ребят были игры. Мы играем в воскресенье, у нас достаточно времени, чтобы восстановиться [после перерыва в сборной], так что вперед», – сказал главный тренер « ».