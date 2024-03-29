Грэм Сунесс: «Все хотят, чтобы Клопп ушел победителем, и эмоции будут создавать давление – у «Арсенала» и «Сити» такого не будет. Игрокам «Ливерпуля» придется нелегко»

Теги Энфилд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Грэм Сунесс Футбол

Грэм Сунесс считает, что предстоящий уход Юргена Клоппа может помешать команде.

«Кажется, это важный момент для обсуждения эмоций и того, как с ними справляться, потому что «Ливерпулю», который, как мне казалось, может выиграть этот чемпионат, придется столкнуться с почти беспрецедентным уровнем эмоциональности в последних пяти домашних матчах Юргена Клоппа в качестве тренера.

От того, насколько хорошо команда справится с этим, будет зависеть завоевание второго титула за четыре года. И все начинается с этих выходных.

Необыкновенные эмоции на «Энфилде» всегда подпитывали «Ливерпуль» в важных матчах. Но сейчас, после 9 лет Клоппа в клубе, все будет иначе.

Все здесь отчаянно хотят, чтобы он ушел победителем, и эмоции зрителей будут создавать определенную форму давления, с которой ни «Манчестер Сити», ни «Арсеналу» в ближайшие семь недель сталкиваться не придется. Поверьте, игрокам «Ливерпуля» придется нелегко», – отметил бывший тренер мерсисайдцев.

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3 комментария
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Не все.
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Давления больше у Арсенала. Это они не были чемпионами сто лет....
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