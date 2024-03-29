«Карабах» Лунева стал чемпионом Азербайджана 3-й раз подряд

Теги Нефтчи высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Кяпяз Футбол

«Карабах» стал чемпионом Азербайджана в 3-й раз подряд.

Клуб оформил 11-е чемпионство в 28-м туре высшей лиги Азербайджана. Сегодня команда встречалась с «Кяпязом» и одержала разгромную победу (6:1).

После этого матча «Карабах» с 69 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 26 очков.

«Нефтчи», располагающаяся на втором месте, уже не сможет догнать «Карабах» по очкам за оставшиеся восемь туров.

Напомним, с лета прошлого года российский вратарь Андрей Лунев является голкипером «Карабаха».

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9 комментариев
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«Карабах» Лунева стал чемпионом Азербайджана и почти чемпионом Германии
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+11
Ответ Abdul Aziz
А почему не Карабах Бадави Гусейнова, например? Он там сторожила в клубе плюс он россиянин.
Может потому что Бадави больше десяти лет выступает за сборную Азербайджана
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+4
А почему не Карабах Бадави Гусейнова, например? Он там сторожила в клубе плюс он россиянин.
+5
-2
+3
Лунёв "Карабаха" впервые стал чемпионом Азербайджана
+4
-2
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Ответ Анатолий Дмитриевич
помнится, Лунев там что-то говорил, мол надоело играть в Зените и выигрывать очередные "медальки". Ну-ну, теперь-то медалищи берет в острой конкурентной борьбе))
Ну хотя бы эти медали дают возможность играть и показать себя в Европе в следущем сезоне, а не топтаться в собственном болоте
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Ответ Lucky Z
Ну хотя бы эти медали дают возможность играть и показать себя в Европе в следущем сезоне, а не топтаться в собственном болоте
ну когда Лунев уезжал из России, эти медали позволяли ему играть в группе ЛЧ. Так что мимо
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