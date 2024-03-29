«Карабах» Лунева стал чемпионом Азербайджана 3-й раз подряд

«Карабах» стал чемпионом Азербайджана в 3-й раз подряд.

Клуб оформил 11-е чемпионство в 28-м туре высшей лиги Азербайджана. Сегодня команда встречалась с «Кяпязом» и одержала разгромную победу (6:1).

После этого матча «Карабах» с 69 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 26 очков.

« », располагающаяся на втором месте, уже не сможет догнать «Карабах» по очкам за оставшиеся восемь туров.

Напомним, с лета прошлого года российский вратарь является голкипером « ».