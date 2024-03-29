Зырянов о том, купил ли «Зенит» 4:0 с «Баварией»: «Это смешно. Представляете: «Зенит» – и купить «Баварию»
Константин Зырянов опроверг слухи про то, что «Зенит» купил 4:0 с «Баварией».
В ответном полуфинале Кубка УЕФА сезона-2007/08 «Зенит» дома разгромил «Баварию» со счетом 4:0 и вышел в финал турнира, который затем выиграл.
– Читали истории про то, что «Зенит» купил матч с «Баварией»?
– Да, конечно, читал.
– Обсуждалось ли это в команде?
– Нет. Это смешно. Представляете купить «Баварию». «Зенит» – и купить «Баварию», – сказал бывший полузащитник петербуржцев Константин Зырянов.
Зырянов о тренерах: «Иностранец говорит: «Ребята, играйте в футбол, мне похер, и вам должно быть похер». А наш зажат: «Надо выиграть, #####, и все»
Любая победа московских клубов - от мастерства и невероятной самоотдачи.
Любая победа клубов из регионов - повезло, их недооценили.
Любая победа Зенита - они ее просто купили.
- Оли, мы знаем, что ты завершаешь карьеру, но нам русские бабки заплатили, матч будем мливать, ты там пропусти четвёрочку, ок?
И Кан такой:
- Да, без бэ, шеф.
Так прям и было.
Даже потом в группе с Реалом и Ювентусом играли с позиции силы, но опыта и мастерства не хватило. Возможно, сильнейшие команды, наряду с ЦСКА газзаевских времен.
Некоторые любят теории заговора. Один, например, верит что земля плоская, другой что СМ чемпион....Что ж теперь им всем верить?
Эх,если бы ВАР в 05-м,рука Сиссе бы-не прокатила!)
Я бы, например, мог заявить, что пользователь с ником I. S. имеет IQ ниже 10 и "это давно общеизвестный факт". Но я не стану уподобляться Вам ;) Вместо этого я Вас в ЧС типичных болтунов и фантазеров внесу. Ничего личного. Просто я не общаюсь с людьми такого уровня интеллекта, как у Вас. Вдруг такое как-то через общение передается ;)
но в конкретном случае мог бы быть широкий резонанс🙄