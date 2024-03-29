Зырянов о том, купил ли «Зенит» 4:0 с «Баварией»: «Это смешно. Представляете: «Зенит» – и купить «Баварию»

Константин Зырянов опроверг слухи про то, что «Зенит» купил 4:0 с «Баварией».

В ответном полуфинале Кубка УЕФА сезона-2007/08 « » дома разгромил «Баварию» со счетом 4:0 и вышел в финал турнира, который затем выиграл.

– Читали истории про то, что «Зенит» купил матч с «Баварией»?

– Да, конечно, читал.

– Обсуждалось ли это в команде?

– Нет. Это смешно. Представляете купить «Баварию». «Зенит» – и купить «Баварию», – сказал бывший полузащитник петербуржцев .

Зырянов о тренерах: «Иностранец говорит: «Ребята, играйте в футбол, мне похер, и вам должно быть похер». А наш зажат: «Надо выиграть, #####, и все»