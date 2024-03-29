Зырянов о том, купил ли «Зенит» 4:0 с «Баварией»: «Это смешно. Представляете: «Зенит» – и купить «Баварию»

Теги Зенит Бавария Константин Зырянов премьер-лига Россия бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Футбол

Константин Зырянов опроверг слухи про то, что «Зенит» купил 4:0 с «Баварией».

В ответном полуфинале Кубка УЕФА сезона-2007/08 «Зенит» дома разгромил «Баварию» со счетом 4:0 и вышел в финал турнира, который затем выиграл.

Читали истории про то, что «Зенит» купил матч с «Баварией»?

– Да, конечно, читал.

Обсуждалось ли это в команде?

– Нет. Это смешно. Представляете купить «Баварию». «Зенит» – и купить «Баварию», – сказал бывший полузащитник петербуржцев Константин Зырянов.

Зырянов о тренерах: «Иностранец говорит: «Ребята, играйте в футбол, мне похер, и вам должно быть похер». А наш зажат: «Надо выиграть, #####, и все»

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63 комментария
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Это мы уже проходили в еврокубках каждый раз.
Любая победа московских клубов - от мастерства и невероятной самоотдачи.
Любая победа клубов из регионов - повезло, их недооценили.
Любая победа Зенита - они ее просто купили.
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Сильнейший Зенит как ни крути был при Адвокате, а не при Спалетти, ибо 2 еврокубка.
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Крутой был матч. Зенит организовал достойные проводы Оливеру Кану!
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Ответ al
Комментарий скрыт
Ой да ладно. Прям Газпром. Даже Ростов смог купить Баварию в ЛЧ. 😊
+40
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+36
Ответ oka79410
Комментарий удален пользователем
Да ладно.. Зачем Баварии -то так было позориться? Она что- нищебродский клуб? Помню как сидели с другом в баре и под впечатлением (это было совершенно неожиданно и потрясающе) стали петь "Город над вольной Невой! ". Ну а Фомы неверующие наверное считают, что и голландцы нам отдались за бабки на Евро-08, бгг
+38
-3
+35
Интересно сколько надо было заплатить? Что бы Бавария не просто проиграла, а проиграла разгромом. А молодого Лама отвозил на бровке 40 летний Горшков. Ну и лицо Кана бесценно, когда он выгребал мячи из ворот в последнем еврокубковом матче в карьере.
+35
-2
+33
Ответ Чебурашка от Гены
Ой да ладно. Прям Газпром. Даже Ростов смог купить Баварию в ЛЧ. 😊
Ага,помню еще белорусский Батэ разок купил Баварию!)
+27
-1
+26
Костя вы красавцы, КБ сеть до сих пор испытывает боли от ваших успехов.
+31
-6
+25
Конечно! И Байер, и Марсель, и Рейнджерс! А на сдачу МЮ с сэром Алексом.
+16
-1
+15
Ответ VagabondPilot
Сильнейший Зенит как ни крути был при Адвокате, а не при Спалетти, ибо 2 еврокубка.
Разные. При дохалковом Спаллети была более поставленная командная игра, нижняя планка игры была выше. При Адвокате была веселей чтоли. При Боаше была просто индивидуально сильная команда, для меня лично самая неинтересная из трёх
+14
-1
+13
Ответ Пацанчик реальный
Ага,помню еще белорусский Батэ разок купил Баварию!)
А кого Реал купили аж дважды! Но это же Гинер, что удивляться? В той же ЛЧ ЦСКА продался Виктории Пльзень.
+10
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+10
что зенит кого-то купил представить несложно, но что бывария продала игру представить гораздо тяжелее.
+22
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+9
Ответ about nothing
Комментарий скрыт
Завидовать плохо
+13
-4
+9
Ответ Evgeny Trifonov
Интересно сколько надо было заплатить? Что бы Бавария не просто проиграла, а проиграла разгромом. А молодого Лама отвозил на бровке 40 летний Горшков. Ну и лицо Кана бесценно, когда он выгребал мячи из ворот в последнем еврокубковом матче в карьере.
Так мы за лицо отдельно доплатили, очевидно же.
+9
0
+9
Тот Зенит был шикарен. Ломбертс ценой дикой травмы выводит через Вильяреал. У Шавы ребенок родился накануне игры с Байером-был просто неудержим. До самого финала на всех стадиях он шел андердогом... И это, кстати был последний матч Оливера Кана в Еврокубках...
+7
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+6
Так и представляю, как перед матчем к Кану подходят из руководства и говорят:
- Оли, мы знаем, что ты завершаешь карьеру, но нам русские бабки заплатили, матч будем мливать, ты там пропусти четвёрочку, ок?
И Кан такой:
- Да, без бэ, шеф.

Так прям и было.
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Смотришь на тот Зенит и слезы накатываются: почти весь состав из питерцев или игроков с российским паспортом. Играли в привлекательный ногомяч. Не боялись никого. Даже потом в группе с Реалом и Ювентусом играли с позиции силы, но опыта и мастерства не хватило. Возможно, сильнейшие команды, наряду с ЦСКА газзаевских времен.
ну вот только не надо рассказывать сказки про почти весь состав из питерцев. Малафеев, Аршавин, Денисов - все. про весь состав из российских паспрортов - тоже смешно. Зенит Адвоката невозможно представить без Ширла, Крижанаца, Домингеса, Ломбертса, Ким Дон Чжина, Текке и Тимощука.
+5
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+5
Ответ Чебурашка от Гены
Ой да ладно. Прям Газпром. Даже Ростов смог купить Баварию в ЛЧ. 😊
А Рубин - Барсу!
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+5
Ответ about nothing
Комментарий скрыт
Очень мудрое умозаключение. По твоей логике,в прошлом году шейхи купили Реал. Первый в матч в Мадриде 1:1,Сити мучался. А во втором матче в одну калитку вынесли 4:0
+6
-1
+5
Смотришь на тот Зенит и слезы накатываются: почти весь состав из питерцев или игроков с российским паспортом. Играли в привлекательный ногомяч. Не боялись никого.
Даже потом в группе с Реалом и Ювентусом играли с позиции силы, но опыта и мастерства не хватило. Возможно, сильнейшие команды, наряду с ЦСКА газзаевских времен.
+8
-4
+4
Ответ Amalfitano
В то время у меня была девушка которая работала в одном министерстве. Так вот, она абсолютно неспортивный и нефутбольный человек приходит с работы и говорит, что начальники на работе сказали, что Зенит победит Баварию. Мол матч купили и всё будет ок. Естественно я поржал над этим, а тех начальников посчитал обычными кузьмичами. Прошло столько времени, а я до сих пор не могу определить своего отношения к той информации. То были кузьмичи или начальники которые что-то знали? Но мне приятно думать, что наша команда по делу обыграла Баварию.
Девушка не с московцами работала? От них услышишь и не такое!
Некоторые любят теории заговора. Один, например, верит что земля плоская, другой что СМ чемпион....Что ж теперь им всем верить?
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+4
Ответ Виктор Иванович
Это мы уже проходили в еврокубках каждый раз. Любая победа московских клубов - от мастерства и невероятной самоотдачи. Любая победа клубов из регионов - повезло, их недооценили. Любая победа Зенита - они ее просто купили.
Не обращайте внимания на умалишенных)Мы до вас подобное проходили...Парма не та?Ладно.А Осер Великого Ги Ру?Тоже видимо не тот был?!)Спортинг,который просто "рвал" перед своими фанами...Зенит разобрал тогда своих соперников-Бавария была неготова к этому!Финал УЕФА 05-смотрел в компании болелы Зенита,финал 08-он уже в моей компании!Люто радовались кубкам и Суперкубку,которые поехали в Россию)Ну и накидались знатно,на каждой игре)
Эх,если бы ВАР в 05-м,рука Сиссе бы-не прокатила!)
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Ответ VMX1389
Ещё как то забыли что это была Бавария в кризисе ( была глобальная перестройка)
в кризисе Бавария была годом ранее. в сезоне-2007/08 - золотой дубль с отрывом в 10 очков от второго места в чемпионате
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+3
Ответ Анатолий Дмитриевич
ну вот только не надо рассказывать сказки про почти весь состав из питерцев. Малафеев, Аршавин, Денисов - все. про весь состав из российских паспрортов - тоже смешно. Зенит Адвоката невозможно представить без Ширла, Крижанаца, Домингеса, Ломбертса, Ким Дон Чжина, Текке и Тимощука.
Решало ядро питерцев/других Российских игроков. Из всех иностранцев только Крижас Ширл, Тим и Ломбертс были основными. Кореец и турок были неплохими, но игроками ротации.
+4
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+3
Ответ VagabondPilot
Сильнейший Зенит как ни крути был при Адвокате, а не при Спалетти, ибо 2 еврокубка.
Тут еще наложилось то, что в еврокубковый сезон Зенит был типичным андердогом, на него не настраивались толком вплоть до финала. А вот при Спаллетти про Зенит в Европе уже все знали и играли с ним всерьез.
+6
-3
+3
Ответ Shumi-jr
Кубок УЕФА один раз выигрывали. Какой второй еврокубок ?
Суперкубок в 2008, победа над МЮ. Не самый важный трофей конечно, но тем не менее.
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Ответ I. S.
Комментарий скрыт
Если перед любым бредом написать "это давно общеизвестный факт", то, бред начинает казаться чем-то умным. Правда, только самому написавшему, но это не важно ;)

Я бы, например, мог заявить, что пользователь с ником I. S. имеет IQ ниже 10 и "это давно общеизвестный факт". Но я не стану уподобляться Вам ;) Вместо этого я Вас в ЧС типичных болтунов и фантазеров внесу. Ничего личного. Просто я не общаюсь с людьми такого уровня интеллекта, как у Вас. Вдруг такое как-то через общение передается ;)
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Ответ I. S.
Комментарий скрыт
Понимающий заговоры? Или стенночки и забегания? Звучит очень смешно от таких понммающих
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Ответ Чебурашка от Гены
Ой да ладно. Прям Газпром. Даже Ростов смог купить Баварию в ЛЧ. 😊
соглашусь.
но в конкретном случае мог бы быть широкий резонанс🙄
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Ответ КобеКириленко
Если отбросить все бредни про купленный матч,то один из случаев,когда наш клуб обыграл топ клуб. ЦСКА обыгрывал: Барсу,Арсенал,Реал. Рубин: Барсу,Челси и Атлетико. Спартак: Реал. Локо: Интер. Плюс ещё Ростов Баварию,но там они все таки уже немотивированны были.
У Баварии была мотивация, с какого места из группы ЛЧ выходить. Они либо Атлетико. Ну и Аякс 4-1 Ростов обыграл . Тоже легендарный клуб.
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