Лунев отменил бы запрет сходить с линии при пенальти: «Если была бы возможность сделать шаг вперед или допускалась легкая напрыжка, это было бы по-божески к вратарям»

Теги высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Спорт-Экспресс правила Футбол

Андрей Лунев рассказал, какое футбольное правило хотел бы отменить.

«Честно говоря, вот эти правила с линией во время пенальти – это в пользу атакующих. Кто-то говорил, если была бы возможность сделать шаг вперед во время удара или допускалась бы легкая напрыжка, то это было бы более-менее нормально, по-божески к вратарям.

 Я говорю это только за себя. Другие, может, отбивают, но я пока редко. Поэтому это, да – можно было бы поменять», – сказал вратарь «Карабаха».

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4 комментария
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Вспомнилась недавняя серия пенальти в матче Атлетико - Интер, и как Облак отбивал удары. Это отточенная техника и отличный тайминг, он оставляет ногу на линии, но делает движение вперед, сокращая дистанцию.
Вратарь должного уровня даже с этим правилом нахождения на линии может справляться и делать красиво.
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Поддерживаю! вратарям приковали ноги к линии, а бьющим разрешили пляски у мяча перед ударом. ((
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Ответ oddnoise
Вспомнилась недавняя серия пенальти в матче Атлетико - Интер, и как Облак отбивал удары. Это отточенная техника и отличный тайминг, он оставляет ногу на линии, но делает движение вперед, сокращая дистанцию. Вратарь должного уровня даже с этим правилом нахождения на линии может справляться и делать красиво.
Плюс. Дудек в победной серии чуть ли не до бьющего успевал доскакать
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