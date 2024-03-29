Лунев отменил бы запрет сходить с линии при пенальти: «Если была бы возможность сделать шаг вперед или допускалась легкая напрыжка, это было бы по-божески к вратарям»

Андрей Лунев рассказал, какое футбольное правило хотел бы отменить.

«Честно говоря, вот эти правила с линией во время пенальти – это в пользу атакующих. Кто-то говорил, если была бы возможность сделать шаг вперед во время удара или допускалась бы легкая напрыжка, то это было бы более-менее нормально, по-божески к вратарям.

Я говорю это только за себя. Другие, может, отбивают, но я пока редко. Поэтому это, да – можно было бы поменять», – сказал вратарь « ».