Лунев о тратах в Азербайджане: «Где-то 4-5 тысяч евро получается. В Германии только на аренду машины и квартиры уходило 5000»

Теги высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев деньги Футбол

Андрей Лунев рассказал, сколько денег тратит за один месяц в Азербайджане.

– Ты говорил, что тратишь примерно 100-200 тысяч рублей в месяц. Это было в Германии?

– Это я в России столько тратил. А в Германии, честно говоря, не знаю. У меня там только на аренду машины и квартиры уходило 5000 евро.

– В Азербайджане траты уменьшились?

– Конечно. Скажем так, полторашка евро на квартиру. Тысячу надо на машину. Садик для ребенка – там ерунда, немного выходит. На бензин нормально уходит. Тяжело сказать, сколько точно уходит в месяц. На все вместе где-то 4000-5000 евро получается, – сказал вратарь «Карабаха».

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26 комментариев
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Из ответов про жизнь в Германии:
– А как они узнавали, что ты русский?

– Я же на русской машине. Я перевез свою машину.
Пациент путается в показаниях)
+50
-3
+47
Ответ Алексей Филиппов
Он ее в аренду сдал, а что бы пешком не ходить, арендовал другую
Так его же по русской машине узнавали... Видимо, он ее возил на немецкой машине. Которую он арендовал. Рискну предположить, что это был эвакуатор на немецких номерах :)
+19
0
+19
Ответ Михаил1970
Из ответов про жизнь в Германии: – А как они узнавали, что ты русский? – Я же на русской машине. Я перевез свою машину. Пациент путается в показаниях)
Он ее в аренду сдал, а что бы пешком не ходить, арендовал другую
+15
0
+15
Эмммм, он же рассказывал о том что в германии жить очень дёшево и у него там тысячи 2 евро уходит на жизнь...
+12
-2
+10
Ответ mqh9pzrxgf
Без аренды жилья и авто так выйдет)
Только проблема в том, что 74% жителей Германии не имеют в собственности недвижимость. Там принято снимать жильё.
+14
-7
+7
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
У вас это где? Цена бензина АИ 95 в Азербайджане примерно 1€ за литр. Тебя в Гугле забанили?
+11
-4
+7
Ответ Amalfitano
Только проблема в том, что 74% жителей Германии не имеют в собственности недвижимость. Там принято снимать жильё.
То есть остальные 26% владеют недвижимостью и обеспечивают жильем эти 74%?
+9
-3
+6
Ответ Amalfitano
Только проблема в том, что 74% жителей Германии не имеют в собственности недвижимость. Там принято снимать жильё.
Ну он явно не снимал то-же самое жильё, что и 74 процента жителей.
+5
0
+5
Андрюшка заврался
+7
-2
+5
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
В Азербайджане бензин дороже чем в России 1,5 раза, если не больше
+3
-1
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Тяжёлая жизнь
+2
0
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В Азербайджане 5000 евро тратить, надо умудриться...
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+1
Ответ Old Partisan
То есть остальные 26% владеют недвижимостью и обеспечивают жильем эти 74%?
Узко мыслишь. Принадлежит компаниям, муниципалитетам, государству и т.д. Но по большей части это фирмы. Это связанно с тем, что после ВМВ у людей не осталось жилья, а покупать новое было не по карману. Вот они и снимали жильё. Или для них это делают муниципалитеты или государство. Если речь идёт о пенсионерах.
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Ответ Михаил1970
Из ответов про жизнь в Германии: – А как они узнавали, что ты русский? – Я же на русской машине. Я перевез свою машину. Пациент путается в показаниях)
наверное он вторую машину арендовал для жены, чтоб и ребенка в садик отвезла, и по магазинам прокатилась.
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Может не жадный а экономичный?
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Не ездил бы на T-72 по Германии, то аренда авто дешевле выходила.
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А давайте зарплаты в Байере и Карабахе сравним еще
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Ответ Old Partisan
То есть остальные 26% владеют недвижимостью и обеспечивают жильем эти 74%?
Дома престарелых, студенты, дети + можно иметь несколько квартир. Нужно смотреть на цифры и как их считали
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0
Ответ Amalfitano
Узко мыслишь. Принадлежит компаниям, муниципалитетам, государству и т.д. Но по большей части это фирмы. Это связанно с тем, что после ВМВ у людей не осталось жилья, а покупать новое было не по карману. Вот они и снимали жильё. Или для них это делают муниципалитеты или государство. Если речь идёт о пенсионерах.
Странная логика у вас. За 80 прошедших лет государство Германия, имея сильнейшую промышленность в Европе (особенно западная ее часть), не смогла обеспечить жильем своих граждан?
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Ответ bomzerub
Пусть не врёт. В Германии хорошая квартира 3 комнаты примерно 1000 евро в месяц, плюс коммуналка 500, машина столько же.
Вы же не знаете его запросов, может он снимал шикарную, а не просто хорошую квартиру. Ну а расходы на бензин всегда связаны с тем, насколько часто человек ездит (в любой стране один человек может тратить 100 евро, а другой тысячу/две в месяц).
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