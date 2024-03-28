Лунев о тратах в Азербайджане: «Где-то 4-5 тысяч евро получается. В Германии только на аренду машины и квартиры уходило 5000»
Андрей Лунев рассказал, сколько денег тратит за один месяц в Азербайджане.
– Ты говорил, что тратишь примерно 100-200 тысяч рублей в месяц. Это было в Германии?
– Это я в России столько тратил. А в Германии, честно говоря, не знаю. У меня там только на аренду машины и квартиры уходило 5000 евро.
– В Азербайджане траты уменьшились?
– Конечно. Скажем так, полторашка евро на квартиру. Тысячу надо на машину. Садик для ребенка – там ерунда, немного выходит. На бензин нормально уходит. Тяжело сказать, сколько точно уходит в месяц. На все вместе где-то 4000-5000 евро получается, – сказал вратарь «Карабаха».
– А как они узнавали, что ты русский?
– Я же на русской машине. Я перевез свою машину.
Пациент путается в показаниях)