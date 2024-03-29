Эберль о контракте Дэвиса: «Бавария» сделала справедливое предложение. Нельзя ждать вечно. В какой-то момент нужно сказать «да» или «нет»

Теги Бавария бундеслига Германия Макс Эберль Альфонсо Дэвис Футбол

Макс Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом Альфонсо Дэвиса.

Ранее появилась информация, что Дэвис будет выставлен на трансфер, если не примет предложение «Баварии» о новом контракте до конца недели.

«Мы не испытываем давления. Между игроком и клубом нормальные отношения. Я далек от того, чтобы вести переговоры публично. Мы считаем, что сделали очень справедливое и правильное предложение. В какой-то момент в жизни нужно сказать «да» или «нет». Я не могу ждать вечно, что решение внезапно упадет с небес. Решения должны приниматься каждой из сторон.

Клуб в сильной позиции, как по мне. Соответственно, абсолютно закономерно, что решение должно быть принято, будь то Альфонсо Дэвис или другой игрок», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в интервью Sky Sports.

Агент Дэвиса о новом контракте с «Баварией»: «Год назад мы были близки к соглашению, сменилось руководство – и мы 7 месяцев ничего не слышали. Теперь нам предъявили ультиматум – это несправедливо»

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13 комментариев
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Дэвис, своими играми, может доиграться. Бавария в него когда-то поверила. Не очень правильно с его стороны так поступать. Всем уже понятно, что он хочет улизнуть в Реал, так зачем это скрывать и подрывать этим позицию Баварии.
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Ответ Михо
Все справедливо разложил Макс. Но если Дэвис хочет только в Реал, выставление на трансфер ничего не даст, он просто не примет предложения других клубов
В тоже время, никто не сможет помешать Баварии держать его год на лавке или отправить во вторую команду. Вопрос, будет ли он после такого нужен Реалу?
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Все справедливо разложил Макс. Но если Дэвис хочет только в Реал, выставление на трансфер ничего не даст, он просто не примет предложения других клубов
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Ответ Beyond
Дэвис, своими играми, может доиграться. Бавария в него когда-то поверила. Не очень правильно с его стороны так поступать. Всем уже понятно, что он хочет улизнуть в Реал, так зачем это скрывать и подрывать этим позицию Баварии.
Не понимаю такой точки зрения. У Баварии не было времени продлить контракт? Он честно отработал и остался год не по его вине. Обычно переподписывают контракт заранее с увеличением зп молодых игроков. Этого не случилось. Так и ему зачем это, если все в рамках правил? Странно делать из игрока предателя. Он так же многое дал клубу и уходит не бесплатно.
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Оформите "аватар" человеку. Он же не ноунейм в конце концов. Можете загуглить, не ошибетесь.
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После такого фанаты вряд ли будут уважать и красиво провожать игрока
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Ответ Евгений Сидоров
Эх, какую же долгоиграющую свинью подложил Хасанчик Баварии с зарплатой Сане. Натворил делов, до сих пор не расхлебать.
Опять про зп Сане. Почитайте, это 4 по зп игрок Баварии, больше получает например Коман, Мюллер, Гнабри, Кейн
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Ответ Михо
Опять про зп Сане. Почитайте, это 4 по зп игрок Баварии, больше получает например Коман, Мюллер, Гнабри, Кейн
Коман и Гнабри сильно повысили свои запросы по зарплате именно после покупки клубом Сане.
+2
0
+2
Ответ Евгений Сидоров
Эх, какую же долгоиграющую свинью подложил Хасанчик Баварии с зарплатой Сане. Натворил делов, до сих пор не расхлебать.
Не надоело постить этот бред?)
Дисбаланс зарплат в Баварии внёс трансфер Эрнандеса, а не Сане
Именно его Хасан притащил под бешеную зарплату, выше на тот момент чем у Нойера и Мюллера .....
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Таких ситуаций были десятки. Никто и никогда не сажал на банку игрока. Показателен пример того же Алабы. Отыграл до конца контракта и ушел
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Ответ Михо
Опять про зп Сане. Почитайте, это 4 по зп игрок Баварии, больше получает например Коман, Мюллер, Гнабри, Кейн
А теперь почитай с кого это началось, гений блин.
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Ответ петрович сектор1
Не надоело постить этот бред?) Дисбаланс зарплат в Баварии внёс трансфер Эрнандеса, а не Сане Именно его Хасан притащил под бешеную зарплату, выше на тот момент чем у Нойера и Мюллера .....
Вы сами в это верите? Чтобы притащили новичка (не топ футболиста, при чем травмированного на момент заключения контракта) на зп выше чем у местных "авторитетов" Нойера и Мюллера. Это все проделки Бильда, это как Дэйли мэйл в Британии )
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