Эберль о контракте Дэвиса: «Бавария» сделала справедливое предложение. Нельзя ждать вечно. В какой-то момент нужно сказать «да» или «нет»

Макс Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом Альфонсо Дэвиса.

Ранее появилась информация, что Дэвис будет выставлен на трансфер, если не примет предложение «Баварии» о новом контракте до конца недели.

«Мы не испытываем давления. Между игроком и клубом нормальные отношения. Я далек от того, чтобы вести переговоры публично. Мы считаем, что сделали очень справедливое и правильное предложение. В какой-то момент в жизни нужно сказать «да» или «нет». Я не могу ждать вечно, что решение внезапно упадет с небес. Решения должны приниматься каждой из сторон.

Клуб в сильной позиции, как по мне. Соответственно, абсолютно закономерно, что решение должно быть принято, будь то Альфонсо Дэвис или другой игрок», – сказал спортивный директор «Баварии» в интервью Sky Sports.

Агент Дэвиса о новом контракте с «Баварией»: «Год назад мы были близки к соглашению, сменилось руководство – и мы 7 месяцев ничего не слышали. Теперь нам предъявили ультиматум – это несправедливо»