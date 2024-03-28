Агент Дэвиса о новом контракте с «Баварией»: «Год назад мы были близки к соглашению, сменилось руководство – и мы 7 месяцев ничего не слышали. Теперь нам предъявили ультиматум – это несправедливо»

Агент Альфонсо Дэвиса недоволен ультиматумом «Баварии».

Ранее появилась информация, что Дэвис будет выставлен на трансфер, если не примет предложение «Баварии» о новом контракте до конца недели.

«Нападки на несправедливы. Год назад мы были близки к соглашению. Затем сменилось руководство клуба, и мы ничего не слышали в течение семи месяцев, хотя в это время я пытался сам связаться с клубом. А теперь нам предъявили ультиматум, и мы должны ответить в течение двух недель, потому что клуб находится под давлением, и потребовалось много времени, чтобы перестроить руководство? Это несправедливо.

Это очень важный контракт в карьере Альфонсо, и мы должны принять решение, не зная, кто будет тренером в следующем сезоне и как будет выглядеть команда. Поэтому мы считаем несправедливым отвечать на ультиматум и решим, как действовать дальше, в конце сезона, когда будет больше ясности», – сказал Ник Хуосе.