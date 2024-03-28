Агент Дэвиса о новом контракте с «Баварией»: «Год назад мы были близки к соглашению, сменилось руководство – и мы 7 месяцев ничего не слышали. Теперь нам предъявили ультиматум – это несправедливо»

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы агенты Альфонсо Дэвис Футбол

Агент Альфонсо Дэвиса недоволен ультиматумом «Баварии».

Ранее появилась информация, что Дэвис будет выставлен на трансфер, если не примет предложение «Баварии» о новом контракте до конца недели.

«Нападки на Альфонсо несправедливы. Год назад мы были близки к соглашению. Затем сменилось руководство клуба, и мы ничего не слышали в течение семи месяцев, хотя в это время я пытался сам связаться с клубом. А теперь нам предъявили ультиматум, и мы должны ответить в течение двух недель, потому что клуб находится под давлением, и потребовалось много времени, чтобы перестроить руководство? Это несправедливо.

Это очень важный контракт в карьере Альфонсо, и мы должны принять решение, не зная, кто будет тренером в следующем сезоне и как будет выглядеть команда. Поэтому мы считаем несправедливым отвечать на ультиматум и решим, как действовать дальше, в конце сезона, когда будет больше ясности», – сказал Ник Хуосе.

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11 комментариев
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Ответ Андрей
Какая разница кто будет тренером и какая будет команда. ты либо баварец, либо чемодан вокзал. Мюллер никогда не задавался такими вопросами и не ставил сомнения.
Никто не Мюллер кроме Мюллера. Вдруг додумаются Моуринью пригласить? Игрок тоже хочет иметь выбор
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А ещё мы пытаемся выбить для Альфонсо самый жирный контракт в клубе, несмотря на то, что прогресса по сравнению с сезоном 20/21 нет от слова совсем. Да, быстры, техничный, но пока это всего лишь бегунок, который ещё и в защите косячит постоянно. Те, кто сравнивает этот случай с Кроосом явно не очень понимают в футболе. Дэвис талантлив и быстр, но 20 лямов в год не стоит. И вот как раз благодаря такому подходу Бавария в плюсе 30+ лет подряд и суммарный долг клуба, который себе ещё и не так давно суперсовременный стадион отгрохал, составляет 0,0€.
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дядюшка перес уже давно все просчитал на 20 миллионов в год
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Ни хуосе себе у агента фамилия! Похлеще, чем у китайского министра иностранных дел.)
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