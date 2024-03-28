Саутгейт об Уайте и сборной Англии: «Всегда оставляю дверь открытой. Слово за Беном» 

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Бен Уайт Футбол

Гарет Саутгейт не против возвращения Бена Уайта в сборную Англии.

Ранее правый защитник «Арсенала» отказался от вызова в национальную команду.

«Теперь слово за Беном. Как я уже говорил: дверь открыта. Тяжело рассуждать в преддверии Евро, ведь есть игроки, которые прошли весь путь, но мы не знаем, кто будет доступен на этой позиции.

Я отнесся с уважением к ситуации после того, как с нами контактировал «Арсенал». У меня была беседа с ним в марте прошлого года. Полагаю, сейчас я должен немного отстраниться, но я всегда оставляю дверь открытой. Я хотел вызвать его в сборную», – сказал главный тренер сборной Англии.

Топ-защитник «Арсенала» не хочет в сборную Англии: Бен Уайт сам отказался от Евро. Это почему?

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20 комментариев
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Гарету следовало бы все же закрыть дверь, желательно с внешней стороны.
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Он просто понял, что с таким физручелой у руля ничего не светит.
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+15
Ответ Stewart D.
странно что для Эллиота она не открыта. Чел за сезон сделал 22 г+п по всех соревнованиях в свои 20 лет. Но физрук взял пропиаренного 16 летнего майну с 9 играми за маню. Весь его уровень. Видать выполняет какую то норму по квоте черных в составе
Где ты взял 22 у него в апл 2+2 в ле 0+4 в кубке 1+1
+16
-2
+14
Ответ Proper Chels
Канонир, релакс. У вас уже Уайт лучший правый защитник в мире, вы походу в своей вселенной живете.
Ну а ты назови лучшего правого защитника, раз такой умный. Может быть это ваш великий Рис Джеймс покоритель лазарета?
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Ответ Karra
Гарету следовало бы все же закрыть дверь, желательно с внешней стороны.
Если он провалит нынешнее Евро, то ему даже помогут эту дверь закрыть)
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Ответ Stewart D.
странно что для Эллиота она не открыта. Чел за сезон сделал 22 г+п по всех соревнованиях в свои 20 лет. Но физрук взял пропиаренного 16 летнего майну с 9 играми за маню. Весь его уровень. Видать выполняет какую то норму по квоте черных в составе
Вообще разные позиции и разные игроки ... И Коби в 18 лет , лучший бы в дебютеом матче !!!
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Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
Эх пенси
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Ответ enechipo
Жду феерического провала сборной Англии и Франции и неожиданного успеха не самой сильной Германии. Потому что у первых двух сборных не тренеры, а самовлюбленные кретины, а у немцев в кои-то веки нормальный тренер.
в каком месте Дешам - самовлюбленный кретин?
Он давал шансы примерно всем, на чм2018 вообще только третий вратарь не сыграл, на трёх турнирах из четырех он доходил до финала, при этом у него было одно единственное недопонимание - это с Бензема, и в итоге с ним в составе как раз сборная ничего и не добилась, так что ты пишешь какую-то чушь, дружище
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Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
А у физрука что? Сыкливый финал ЧЕ против Италии?
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Он просто знал, что впереди важные игры) Уокера де поломали в никому не нужном товарняке.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Proper Chels
Само собой здоровый Рис сильнее Уайта на голову, тут даже не о чем спорить.
Здоровый Джеймс это когда в последний раз было? Два года назад? В таком случае здоровый Абу Диаби лучшая восьмерка АПЛ нулевых годов. А здоровый Томас Парти сильнейших опорник мира последних 5-6 сезонов
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