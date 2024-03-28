Саутгейт об Уайте и сборной Англии: «Всегда оставляю дверь открытой. Слово за Беном»
Гарет Саутгейт не против возвращения Бена Уайта в сборную Англии.
Ранее правый защитник «Арсенала» отказался от вызова в национальную команду.
«Теперь слово за Беном. Как я уже говорил: дверь открыта. Тяжело рассуждать в преддверии Евро, ведь есть игроки, которые прошли весь путь, но мы не знаем, кто будет доступен на этой позиции.
Я отнесся с уважением к ситуации после того, как с нами контактировал «Арсенал». У меня была беседа с ним в марте прошлого года. Полагаю, сейчас я должен немного отстраниться, но я всегда оставляю дверь открытой. Я хотел вызвать его в сборную», – сказал главный тренер сборной Англии.
Топ-защитник «Арсенала» не хочет в сборную Англии: Бен Уайт сам отказался от Евро. Это почему?
Он давал шансы примерно всем, на чм2018 вообще только третий вратарь не сыграл, на трёх турнирах из четырех он доходил до финала, при этом у него было одно единственное недопонимание - это с Бензема, и в итоге с ним в составе как раз сборная ничего и не добилась, так что ты пишешь какую-то чушь, дружище