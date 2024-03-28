Саутгейт об Уайте и сборной Англии: «Всегда оставляю дверь открытой. Слово за Беном» 

Гарет Саутгейт не против возвращения Бена Уайта в сборную Англии.

Ранее правый защитник « » отказался от вызова в национальную команду.

«Теперь слово за . Как я уже говорил: дверь открыта. Тяжело рассуждать в преддверии Евро, ведь есть игроки, которые прошли весь путь, но мы не знаем, кто будет доступен на этой позиции.

Я отнесся с уважением к ситуации после того, как с нами контактировал «Арсенал». У меня была беседа с ним в марте прошлого года. Полагаю, сейчас я должен немного отстраниться, но я всегда оставляю дверь открытой. Я хотел вызвать его в сборную», – сказал главный тренер сборной Англии.

Топ-защитник «Арсенала» не хочет в сборную Англии: Бен Уайт сам отказался от Евро. Это почему?