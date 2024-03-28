Терзич может остаться тренером «Боруссии» в следующем сезоне. Он укрепит позиции, если займет место в топ-4 Бундеслиги и пройдет «Атлетико»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич может остаться на посту главного тренера «Боруссии» Дортмунд.

На данный момент команда находится на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 баллов в 26 играх.

Не исключено, что Эдин Терзич останется главным тренером дортмундской «Боруссии» в следующем сезоне.

Но, как пишет Bild, если команда не попадет в четверку в чемпионате, существует вероятность отставки специалиста.

Считается, что Терзич укрепит позиции, если займет место в топ-4 таблицы в Бундеслиге, а также пройдет «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

4 комментария
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Всё логично, зачем им сильный тренер, если перед BVB не стоит высоких задач. А продать лидеров они могут с любым тренером
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+26
В прошлом сезоне слил чемпионство, в этом борется за топ-4, а в следующем задача не вылететь в Бундеслигу 2?
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Если с таким календарём он опередит Лейпциг, то он действительно супер-тренер. Жаль, что это вряд ли случится.
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Боруссия с Лейпцигом будут за 4е в ЛЧ биться, хотя возможно что в сл.сезоне все 5 сильнейших из Бундеслиги будут выступать
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