Терзич может остаться тренером «Боруссии» в следующем сезоне. Он укрепит позиции, если займет место в топ-4 Бундеслиги и пройдет «Атлетико»

Эдин Терзич может остаться на посту главного тренера «Боруссии» Дортмунд.

На данный момент команда находится на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 баллов в 26 играх.

Не исключено, что останется главным тренером дортмундской « » в следующем сезоне.

Но, как пишет Bild, если команда не попадет в четверку в чемпионате, существует вероятность отставки специалиста.

Считается, что Терзич укрепит позиции, если займет место в топ-4 таблицы в Бундеслиге, а также пройдет «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.