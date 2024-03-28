Терзич может остаться тренером «Боруссии» в следующем сезоне. Он укрепит позиции, если займет место в топ-4 Бундеслиги и пройдет «Атлетико»
Эдин Терзич может остаться на посту главного тренера «Боруссии» Дортмунд.
На данный момент команда находится на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 баллов в 26 играх.
Не исключено, что Эдин Терзич останется главным тренером дортмундской «Боруссии» в следующем сезоне.
Но, как пишет Bild, если команда не попадет в четверку в чемпионате, существует вероятность отставки специалиста.
Считается, что Терзич укрепит позиции, если займет место в топ-4 таблицы в Бундеслиге, а также пройдет «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.