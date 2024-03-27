Месси о завершении карьеры: «Я уйду, когда почувствую, что больше не получаю удовольствие и не помогаю команде. Стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем»
Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру.
«Я знаю, что уйду в тот момент, когда я почувствую, что больше не могу отдаваться игре, не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо или плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать соревноваться, потому что я люблю и умею это делать.
Я еще не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. Сейчас я стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем. Пока ничего не ясно, я надеюсь, что буду продолжать играть еще какое-то время, мне это нравится. Когда придет время, я обязательно найду то, что меня наполняет, свою новую роль.
На спортивном уровне мне посчастливилось осуществить все свои мечты, и я не могу просить большего. Я стараюсь наслаждаться всем, что Бог дал мне, а это очень много», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Какой кумир, такие же персофаны. Да и логики у них такие же...
Не смешите мои тапки. Одно дело купить б0т0в, а другое когда футболки с твоим именем самые раскупаемые среди всех спортсменов мира, когда на тебя битком 100 тысячный Монументаль ибо ты герой нации, когда билеты на твой матч распроданы за 10 минут, когда твой триумф на главном турнире в истории спорта празднуют миллиарды, даже заклятые враги в спортивном плане бразильцы и казалось бы спокойные ко всему немцы.
До сих поп в памяти Берлин 18.12. 2022 весь в аргентинских флагах.
В идеальном мире он мог бы вернуться на один сезон в Барселону. В реальности этого, вероятно, не случится. Хотя как знать. Мажет быть, для раскрутки обновлённого Камп Ноу Лапорта изыщет средства На Месси. Но это гадания, сейчас об этом нет информации.
Значит, остаётся попытаться выжать максимум из последних матчей за сборную - попытаться добиться успеха в Кубке Америки. Может быть, на ОИ. Ну и, если повезёт, дотянуть до ЧМ-26. Вот это уже точно будет финиш великой карьеры.
То то же)
Так что имей уважение к тем, кто ковал лч для роналду.