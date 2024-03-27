Месси о завершении карьеры: «Я уйду, когда почувствую, что больше не получаю удовольствие и не помогаю команде. Стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Я знаю, что уйду в тот момент, когда я почувствую, что больше не могу отдаваться игре, не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо или плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать соревноваться, потому что я люблю и умею это делать.

Я еще не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. Сейчас я стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем. Пока ничего не ясно, я надеюсь, что буду продолжать играть еще какое-то время, мне это нравится. Когда придет время, я обязательно найду то, что меня наполняет, свою новую роль.

На спортивном уровне мне посчастливилось осуществить все свои мечты, и я не могу просить большего. Я стараюсь наслаждаться всем, что Бог дал мне, а это очень много», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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46 комментариев
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Было несравненным удовольствием наблюдать за его карьерой. Уход в ПСЖ, конечно, слегка подпортил впечатление, но если только совсем слегка. Ну и есть высшая справедливость в том, какую жирную точку в споре за абсолютное величие он поставил в итоге и оставил всех позади. Лео весь этот путь был счастлив, спокоен и расслаблен, пока полмиллиарда человек скрежетали зубами и давились собственной жёлчью (они и сейчас здесь, всё так же бьются в бессильных муках и судорожно переключаются между акками 😄) от злобы и ненависти к нему просто за то, что он лучше) Ему с 17 лет пророчили такую судьбу, и потому сложней всего было её сотворить. Я рад, что ему это удалось таки
+39
-12
+27
Ответ фк кабинет
Месси закончился после 0:4 на Энфилде и 2:8 от Баварии.Дальше липовые ЗМ и пенальтный ЧМ от хозяев ПСЖ(Катара).Позор!!!
По твоей логике Пеле, Марадона, Роналдо, Ибрагимович, Буффон никогда не были футболистами, раз не смогли выиграть ЛЧ. А Месси с 19 года перестал быть футболистом, да?:)

Какой кумир, такие же персофаны. Да и логики у них такие же...
+22
-7
+15
Бог хотел посмотреть футбол, поэтому отправил Месси на Землю
+15
-11
+4
Ответ фк кабинет
Месси закончился после 0:4 на Энфилде и 2:8 от Баварии.Дальше липовые ЗМ и пенальтный ЧМ от хозяев ПСЖ(Катара).Позор!!!
Когда стадия принятия?
+4
-1
+3
Ответ Budabuda
Похоронил карьеру Дибалы в сборной
Как же Месси похоронил карьеру Дибалы в сборной? Дибала вместе с Месси стал чемпионом мира.
+8
-5
+3
Ответ Леопардер
Было несравненным удовольствием наблюдать за его карьерой. Уход в ПСЖ, конечно, слегка подпортил впечатление, но если только совсем слегка. Ну и есть высшая справедливость в том, какую жирную точку в споре за абсолютное величие он поставил в итоге и оставил всех позади. Лео весь этот путь был счастлив, спокоен и расслаблен, пока полмиллиарда человек скрежетали зубами и давились собственной жёлчью (они и сейчас здесь, всё так же бьются в бессильных муках и судорожно переключаются между акками 😄) от злобы и ненависти к нему просто за то, что он лучше) Ему с 17 лет пророчили такую судьбу, и потому сложней всего было её сотворить. Я рад, что ему это удалось таки
Да нет там полмиллиарда, об этом говорят полупустые стадионы. Самый популярный спортсмен не может собрать стадион на 40 000 у себя на родине? Самый популярный спортсмен не является лидером по продаже атрибутики со своим именем?
Не смешите мои тапки. Одно дело купить б0т0в, а другое когда футболки с твоим именем самые раскупаемые среди всех спортсменов мира, когда на тебя битком 100 тысячный Монументаль ибо ты герой нации, когда билеты на твой матч распроданы за 10 минут, когда твой триумф на главном турнире в истории спорта празднуют миллиарды, даже заклятые враги в спортивном плане бразильцы и казалось бы спокойные ко всему немцы.
До сих поп в памяти Берлин 18.12. 2022 весь в аргентинских флагах.
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Ответ CHELSEA_2008
Не зря Лео переходил в ПСЖ. И не зря Арги влетели саудовцам в группе. После этого на протяжении турнира им в каждом матче подсуживали и позволяли выходить вперёд с левых пенальти. Задумайся 😃
левые были у реала с роналду - потому что без ВАР
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Ответ Sunnyboy
Месси не про удовольствие от футбола, он исключительно про деньги! И всегда так было!
Всегда забавляло, вам хейтерам не похрен на его деньги? Хотя конечно у него зарплата больше всех с отрывом была, в принципе как и его игра на поле.
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Ответ CHELSEA_2008
Последняя цель, наныть на очередной ЗМ, отжать долг у Барселоны и попытаться догнать Роналду по голам за карьеру 😃
"наныть" это выиграть еще раз ЧМ? Пусть будет так.
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Ответ VERBLYUD
В сезоне 19/20 забил 20+ голов и сделал 20+ ассистов в Чемпионате. В 21 веке это удалось только ему и Анри. В 20/21 забил 30 голов в Ла Лиге и выиграл Копу, в 22/23 выиграл ЧМ. Это не топ сезоны?)
Бессмысленно троллям и дурачкам об этом сообщать, они и так это знают, но им плевать, им главное набросить на вентилятор.
+6
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Ответ VERBLYUD
В сезоне 19/20 забил 20+ голов и сделал 20+ ассистов в Чемпионате. В 21 веке это удалось только ему и Анри. В 20/21 забил 30 голов в Ла Лиге и выиграл Копу, в 22/23 выиграл ЧМ. Это не топ сезоны?)
Они судят только по ЛЧ.
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Ответ Чёрная Мамбо
Месси как настоящий топарь закончился после унижение в Энфилде 2019 году! Его последний топовой сезон был 2018-19!
В сезоне 19/20 забил 20+ голов и сделал 20+ ассистов в Чемпионате. В 21 веке это удалось только ему и Анри. В 20/21 забил 30 голов в Ла Лиге и выиграл Копу, в 22/23 выиграл ЧМ. Это не топ сезоны?)
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Ответ Илья Мурашов
Последняя цель - выиграть МЛС или ЛЧ КОНКАКАФ. Это не так легко, как кажется. Ибра, Анри, Пирло, Кака так и не смогли.
Это вряд ли настоящая цель. Это не добавит ему особой славы (для его статуса это второстепенные турниры) и при этом есть лимит времени. Нужно побеждать прямо здесь и сейчас, через 2-3 года он просто закончит карьеру. Но для этого надо было бы перейти в один из лучших клубов МЛС, а он перешёл в один из худших. Так не делают, когда хотят выиграть трофей.

В идеальном мире он мог бы вернуться на один сезон в Барселону. В реальности этого, вероятно, не случится. Хотя как знать. Мажет быть, для раскрутки обновлённого Камп Ноу Лапорта изыщет средства На Месси. Но это гадания, сейчас об этом нет информации.

Значит, остаётся попытаться выжать максимум из последних матчей за сборную - попытаться добиться успеха в Кубке Америки. Может быть, на ОИ. Ну и, если повезёт, дотянуть до ЧМ-26. Вот это уже точно будет финиш великой карьеры.
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Ответ Струс хозяин ролевиков
Комментарий удален модератором
А фанатов Кристика не напоминает?🤣
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Ответ Чёрная Мамбо
месси всю жизнь играл в роли аквариумный рыбки в тёплом постеле под укрытием Хавиньесты! Как только ушёл из системы Барселоны он оказался полным дном в чемпионате Франции! Но судейское ЧМ 22 ему выручили приз "голый король " например Роналду был действительно лучшим из лучших где бы ни играл! Он никогда не было снабжено хавиньестой и судьями и дядками из фифа! Настоящий одинаковый воин а не шакалил под Уефа,Фифа и Эвребе!
Просто скажи кому еще засчитывали несколько голов с офсайдов в лч?
То то же)
Так что имей уважение к тем, кто ковал лч для роналду.
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Ответ CHELSEA_2008
Признайся честно, уйдёшь когда закончит Роналду. 😃 А то поди ещё выиграет какую чашку.
как вчера со словенией?
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Ответ CHELSEA_2008
Признайся честно, уйдёшь когда закончит Роналду. 😃 А то поди ещё выиграет какую чашку.
Я думаю он переживет чашки Саудовской Аравии
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Ответ Струс хозяин ролевиков
Комментарий удален модератором
А фанатов Кристика не напоминает?
+2
-2
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Ответ Отец Абду
Бог хотел посмотреть футбол, поэтому отправил Месси на Землю
Комментарий удален модератором
Ответ Отец Абду
Бог хотел посмотреть футбол, поэтому отправил Месси на Землю
Бог хотел поиграть в футбол, поэтому вселился в Вову Полуяхтова.
+5
-5
0
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