Польша вышла на Евро-2024, победив Уэльс по пенальти. Шченсны отбил удар Дэниэла Джеймса

Сборная Уэльса проиграла Польше в стыковом матче Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были поляки – 5:4. Войчех Шченсны отразил удар Дэниэла Джеймса.

Польша сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024