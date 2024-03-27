Польша вышла на Евро-2024, победив Уэльс по пенальти. Шченсны отбил удар Дэниэла Джеймса

Теги Сборная Польши по футболу сборная Уэльса по футболу Войчех Шченсны квалификация Евро-2024 Дэниэл Джеймс онлайны Футбол

Сборная Уэльса проиграла Польше в стыковом матче Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были поляки – 5:4. Войчех Шченсны отразил удар Дэниэла Джеймса.

Польша сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.

Уэльс – Польша 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
УэльсУорд, Робертс (Брукс, 84; Броудхед, 112), Дэвис, Родон, Мифем, Уильямс, Ампаду, Уилсон, Джеймс, Джонсон (Джеймс, 70), Мур.
ПольшаШченсны, Давидович, Беднарек (Саламон, 80), Кивер, Франковски, Залевски, Зелиньски (Шиманьски, 101), Петровски (Романчук, 105), Слиш, Левандовски, Свидерски (Пентек, 80).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждения:
Петровски (50), Джеймс (55), Залевски (72), Мифем (98).
Удаление:
Мифем (120+1).

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грузия, Украина, Польша... У зетников инфаркт))
+78
-12
+66
Евро на матч ТВ отменят?
+64
-6
+58
Ответ sergey para
Евро на матч ТВ отменят?
Похоже) Столько недружественных стран... Наверно, выкупят права только матчи Сербии)
+48
-3
+45
пожалейте зетников :)
+46
-4
+42
матч тв, на тебя жалко смотреть, сегодня не твой день ))
+33
-5
+28
Хотелось бы, конечно, видеть на ЧЕ дружественных - ну там, Никарагуа, Сомали, Сев. Корею...
+27
-3
+24
Поляки молодцы.

Левандовски сыграет ещё на одном большом турнире.
+28
-6
+22
вой слышно в каждом уголке мира )))))
+25
-6
+19
Матч ТВ в растерянности
+24
-5
+19
Ответ Edwin_Hubble
Похоже) Столько недружественных стран... Наверно, выкупят права только матчи Сербии)
Только недружественные. Чтоб были другие, надо чтоб Эритрея в Европе оказалась.
+17
-1
+16
Ответ Mykytka
Покажут биатлон:)
Биатлон со Стивеном Сигалом
+16
-1
+15
Ответ Зизуха
матч тв, на тебя жалко смотреть, сегодня не твой день ))
Они еще от позора Йозе Марино не отошли, а тут еще три конфуза.
+16
-2
+14
Польшааа!!!
+18
-4
+14
Предполагаю, что некоторые предпочли бы не видеть этот заголовок) Грузины, украинцы и теперь поляки еще)
Команды – с заслуженной победой!
+15
-2
+13
Сейчас бомболейло начнется..
+14
-2
+12
И третий мой прошел! Поляков с победой.
+14
-3
+11
тройной удар в спину отечественному спорту сегодня нанесли западные партнёры!
+15
-4
+11
Ещё и жена Щесны с Украины, да что за день у зетников 🤣
+17
-6
+11
Ответ paratruper17
Матч ТВ в растерянности
Покажут биатлон:)
+11
-1
+10
Ответ Mykytka
Покажут биатлон:)
Лучше бы Лебединное озеро...
+9
-1
+8
Польша выиграла футбольный матч с 0 ударами в створ за 120 минут) все, что нужно знать о футболе сборных
+12
-5
+7
Ну и польская клубника к борщу и хачапури.
+8
-2
+6
матч тв об участниках евро: "я вас всех отшиваю!"
+9
-4
+5
Ответ Vatikan
за Уэльс?
Совсем не ваш день))
+7
-3
+4
Жаль. Я был за Уэльс. Польша стабильна только в скандалах на крупных турнирах и их сливах на групповом этапе, напоминая этим нашу сборную времен до Хиддинка. Думаю, что снова наберут 0 очков и мы их толком не заметим.
+5
-1
+4
Только недавно видел как кто-то спрашивал "за что Щенсны получает 12 млн евро?", и тут он вывел сборную на Евро
+4
-1
+3
Включил трансляцию перед двумя последними ударами. Джеймс идёт к мячу, а в голове однозначная, категоричная мысль проносится: "не забьёт".
Не забил. Блин, а ведь хотел же, чтобы в этой паре валлийцы прошли (без политики, просто сборная больше нравится) ¯_(ツ)_/¯
+2
0
+2
Ответ Edwin_Hubble
Бомбалейло-бомбалейло)))
шта?
+3
-1
+2
Ответ artman
Польша выиграла футбольный матч с 0 ударами в створ за 120 минут) все, что нужно знать о футболе сборных
Бомбалейло-бомбалейло)))
+5
-4
+1
В целом ожидаемый логичный исход.
Но качество оставляет желать лучшего канеш.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий