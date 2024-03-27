Польша вышла на Евро-2024, победив Уэльс по пенальти. Шченсны отбил удар Дэниэла Джеймса
Сборная Уэльса проиграла Польше в стыковом матче Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были поляки – 5:4. Войчех Шченсны отразил удар Дэниэла Джеймса.
Польша сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
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Уэльс –
Уорд, Робертс (Брукс, 84; Броудхед, 112), Дэвис, Родон, Мифем, Уильямс, Ампаду, Уилсон, Джеймс, Джонсон (Джеймс, 70), Мур.
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Польша –
Шченсны, Давидович, Беднарек (Саламон, 80), Кивер, Франковски, Залевски, Зелиньски (Шиманьски, 101), Петровски (Романчук, 105), Слиш, Левандовски, Свидерски (Пентек, 80).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
- Удаление:
- Мифем (120+1).
Левандовски сыграет ещё на одном большом турнире.
Команды – с заслуженной победой!
Не забил. Блин, а ведь хотел же, чтобы в этой паре валлийцы прошли (без политики, просто сборная больше нравится) ¯_(ツ)_/¯
Но качество оставляет желать лучшего канеш.