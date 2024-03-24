Дэвис о матче с Аргентиной на Кубке Америки: «Буду рад сыграть против лучшего в мире, но это командная работа. Матч против чемпионов мира будет сложным, мы должны подготовиться и насладиться событием»
Альфонсо Дэвис поделился ожиданиями от матча со сборной Аргентины.
Ранее сборная Канады квалифицировалась на Кубок Америки, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. На групповом этапе канадцы сыграют с Аргентиной, Перу и Чили.
«Игра против чемпионов мира будет сложной, и, честно говоря, я не могу сказать о них ничего нового – это топ-команда. Мы должны подготовиться к этому событию и насладиться им.
Я буду счастлив сыграть против лучшего игрока в мире и иметь возможность победить вместе со своей сборной, но это командная работа, а не одиночное соревнование. Играть за свою страну – это нечто совершенно особенное. Они недавно выиграли чемпионат мира, поэтому максимально уверены в себе», – сказал защитник «Баварии» в интервью CBS Sports.
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