Дэвис о матче с Аргентиной на Кубке Америки: «Буду рад сыграть против лучшего в мире, но это командная работа. Матч против чемпионов мира будет сложным, мы должны подготовиться и насладиться событием»

Теги Бавария МЛС бундеслига Германия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки сборная Канады по футболу Интер Майами Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис поделился ожиданиями от матча со сборной Аргентины.

Ранее сборная Канады квалифицировалась на Кубок Америки, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. На групповом этапе канадцы сыграют с Аргентиной, Перу и Чили.

«Игра против чемпионов мира будет сложной, и, честно говоря, я не могу сказать о них ничего нового – это топ-команда. Мы должны подготовиться к этому событию и насладиться им.

Я буду счастлив сыграть против лучшего игрока в мире и иметь возможность победить вместе со своей сборной, но это командная работа, а не одиночное соревнование. Играть за свою страну – это нечто совершенно особенное. Они недавно выиграли чемпионат мира, поэтому максимально уверены в себе», – сказал защитник «Баварии» в интервью CBS Sports.

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20 комментариев
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Ответ VERBLYUD
Чили, Перу и Канада - сильные соперники. В 1/4, скорее всего, будет Эквадор, в 1/2 - Мексика, а в финале Бразилия или Уругвай. Нас ждет топовый турнир!
Вообще это жесть, что Месси на уровне сборных приходится добывать голы против мощных, душных и мега-оборонительных команд Южной Америки

Там даже самые слабые Боливия и Перу спокойно громили бы карликов типа Люксембурга и Литвы, на которых мусорную стату набивает всеми известный португалец
+21
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Сейчас набегут школьники после занятий и начнут объяснять Дэвису, что лучший в мире - это тот, кто в лиге верблюдов уже и с метра по пустым воротам перестал попадать.
+21
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+17
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ты сперва определись кто лучший Роналду, Мбаппе или Холланд. Потом его сравни с Месси
+12
-3
+9
Чили, Перу и Канада - сильные соперники. В 1/4, скорее всего, будет Эквадор, в 1/2 - Мексика, а в финале Бразилия или Уругвай. Нас ждет топовый турнир!
+13
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Это совершенно верно, против действующих Чемпионов Мира - сборной Аргентины🇦🇷, и лучшего футболиста современности, как минимум - Лео Месси🐐, всем сложно играть.
+12
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+7
Ответ Игорь Климов
Это совершенно верно, против действующих Чемпионов Мира - сборной Аргентины🇦🇷, и лучшего футболиста современности, как минимум - Лео Месси🐐, всем сложно играть.
Карьере Месси может позавидовать любой футболист прошлого, настоящего и будущего. Человек завоевал все трофеи, больше всех ЗМ, а сейчас спокойно чилит в МЛС за друзьями и не отбывает номер. Если он выступит на Кубке Америке или Мира, то это только доказывает, что Месси больше чем игрок, он уже легенда.
+6
-1
+5
Ответ VERBLYUD
Чили, Перу и Канада - сильные соперники. В 1/4, скорее всего, будет Эквадор, в 1/2 - Мексика, а в финале Бразилия или Уругвай. Нас ждет топовый турнир!
Не Венгрия с Уэльсом, конечно, но тоже ничего🤓
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Комментарий удален пользователем
После таких слов, двери Мадрида могут закрыть. Ему нужный ответ ещё не подсказали, видимо... Нужно быть осторожнее с заявлениями
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Ответ Роман
Ну у Месяна всегда был владелец. Как и у Барсы.
Конечно и имя его всем давно известно - Томас Мюллер!👌
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну Месси по рекордам из этой троицы не сравнить - никто из них не смог: 1. Установить рекорд клуба в международных турнирах, пропустив 8 мячей в одной игре - с Баварией в ЛЧ. 2. Показать класс в плей-офф ЛЧ за ПСЖ, набрав во всех встречах по системе гол+пас ZERO. 3. За два подряд удушающих приёма в официальных матчах за сборную (не отметившись при этом никакими иными результативными действиями ) от приятеля повара получить зеБест☝️👏👏👏
А с кем сравнится рекорд 0+0 в плей офф главного турнира в истории спорта ФИФА ЧМ, 0 медалей, 0 наград, 0 МВП на турнирах сборных за 20 с лишним лет?
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну Месси по рекордам из этой троицы не сравнить - никто из них не смог: 1. Установить рекорд клуба в международных турнирах, пропустив 8 мячей в одной игре - с Баварией в ЛЧ. 2. Показать класс в плей-офф ЛЧ за ПСЖ, набрав во всех встречах по системе гол+пас ZERO. 3. За два подряд удушающих приёма в официальных матчах за сборную (не отметившись при этом никакими иными результативными действиями ) от приятеля повара получить зеБест☝️👏👏👏
А что в этих обеих матчах, Месси сделал не так.? Что, он стоял в воротах, или должен ответить за действия абсолютно бездарно играющей обороны? Свою задачу атака,руководимая Месси выпоонила, забив 2 мяча, такому гранду как Бавария. 2 матч: Что,Месси виноват, в грубейшей ошибке Донарумы, в результате которой, ПСЖ вылетела из ЛЧ? Или Месси виноват, что Дембеле не мог закатить мяч в пустые ворота с Ливерпулем?
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Ответ Tristan...
После таких слов, двери Мадрида могут закрыть. Ему нужный ответ ещё не подсказали, видимо... Нужно быть осторожнее с заявлениями
Ну, Модрича с Вальверде не выгнал ж.. Хе..
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