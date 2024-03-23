«Спартак» сообщил об отмене матча с «Нефтчи»: «Скорбим вместе со всей Россией»

«Спартак» сообщил об отмене матча с «Нефтчи».

«Уважаемые болельщики, принято решение отменить товарищеский матч с «Нефтчи», который был запланирован в столице Азербайджана.

Сейчас мысли всей нашей команды с семьями погибших и с теми, кто пострадал во вчерашней страшной трагедии.

Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем.

Скорбим вместе со всей Россией», – говорится в заявлении «Спартака».

Матч «Нефтчи» – «Спартак» должен был состояться сегодня на «Нефтчи Арене» в 17:00 по московскому времени.