«Спартак» сообщил об отмене матча с «Нефтчи»: «Скорбим вместе со всей Россией»
«Спартак» сообщил об отмене матча с «Нефтчи».
«Уважаемые болельщики, принято решение отменить товарищеский матч с «Нефтчи», который был запланирован в столице Азербайджана.
Сейчас мысли всей нашей команды с семьями погибших и с теми, кто пострадал во вчерашней страшной трагедии.
Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем.
Скорбим вместе со всей Россией», – говорится в заявлении «Спартака».
Матч «Нефтчи» – «Спартак» должен был состояться сегодня на «Нефтчи Арене» в 17:00 по московскому времени.