Лига 1 перенесла матчи «ПСЖ», «Марселя» и «Лилля», чтобы они лучше подготовились к еврокубкам. У них не будет матчей чемпионата между играми 1/4 финала ЛЧ, ЛЕ и ЛК

Лига 1 поменяла расписание, чтобы помочь участникам еврокубков.

После паузы на матчи сборных «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов, «Марсель» встретится с «Бенфикой» в , а «Лилль» сыграет с « » в Лиге конференций.

В отличие от предыдущих этапов, теперь первый и ответный матч состоятся с разницей в неделю. С учетом 29-го тура чемпионата « », « » и « » столкнулись с перспективой сыграть три матча за неделю. Однако Лига 1 вмешалась в ситуацию и перенесла матчи этих трех команд на 24 апреля.

«Успех французских клубов в еврокубках – абсолютный приоритет. Все заработанные очки очень важны для положения Франции в таблице коэффициентов УЕФА. Футбол – это наш национальный флагман: через выступления клубов в еврокубках Франция блистает на международном уровне.

В связи с этим совет директоров LFP решил адаптировать расписание трех клубов, вышедших в 1/4 финала Лиги чемпионов («ПСЖ»), Лиги Европы («Марсель») и Лиги конференций («Лилль»), чтобы поставить их в наилучшее положение перед четвертьфиналами», – сказано в заявлении Лиги 1.

Между матчами 1/4 финала «Барселона» сыграет с «Кадисом» в Ла Лиге, «Бенфика» – с «Морейренсе» в чемпионате Португалии, «Астон Вилла» – с «Арсеналом» в АПЛ.