Лига 1 перенесла матчи «ПСЖ», «Марселя» и «Лилля», чтобы они лучше подготовились к еврокубкам. У них не будет матчей чемпионата между играми 1/4 финала ЛЧ, ЛЕ и ЛК

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Лига 1 поменяла расписание, чтобы помочь участникам еврокубков.

После паузы на матчи сборных «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов, «Марсель» встретится с «Бенфикой» в Лиге Европы, а «Лилль» сыграет с «Астон Виллой» в Лиге конференций.

В отличие от предыдущих этапов, теперь первый и ответный матч состоятся с разницей в неделю. С учетом 29-го тура чемпионата «ПСЖ», «Марсель» и «Лилль» столкнулись с перспективой сыграть три матча за неделю. Однако Лига 1 вмешалась в ситуацию и перенесла матчи этих трех команд на 24 апреля.

«Успех французских клубов в еврокубках – абсолютный приоритет. Все заработанные очки очень важны для положения Франции в таблице коэффициентов УЕФА. Футбол – это наш национальный флагман: через выступления клубов в еврокубках Франция блистает на международном уровне.

В связи с этим совет директоров LFP решил адаптировать расписание трех клубов, вышедших в 1/4 финала Лиги чемпионов («ПСЖ»), Лиги Европы («Марсель») и Лиги конференций («Лилль»), чтобы поставить их в наилучшее положение перед четвертьфиналами», – сказано в заявлении Лиги 1.

Между матчами 1/4 финала «Барселона» сыграет с «Кадисом» в Ла Лиге, «Бенфика» – с «Морейренсе» в чемпионате Португалии, «Астон Вилла» – с «Арсеналом» в АПЛ.

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37 комментариев
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красавчики. в АПЛ ещё бы накинули, будь у них такая возможность.
+55
-2
+53
АПЛ: "Неплохо, неплохо.. А мы добавим для наших ещё по матчу в понедельник вечером к Кубке Кубковых Лиг"
+32
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Напомнило 2008 год, когда РПЛ Зениту перенесло много игр на лето, и Зенит потом без мотивации на внутренней арене забуксовал в таблице после успеха в кубке УЕФА.
Ну там и Евро наложился всё же. Одно пятое место забудется, а Кубок УЕФА на полке трофеев
+18
0
+18
Ответ MikhaL
В советские времена матчи чемпионата тоже переносили ради еврокубков и сборной, особенно у Динамо К.
в 2005-м была та же история, когда ЦСКА шёл за КУЕФА
+8
0
+8
Ответ Real_v_dushe
В лиге 1 18 команд, в Ла Лиге и АПЛ по 20. Куда и что там переносить?
Было бы желание, найти вариант всегда можно
+8
-1
+7
Ответ Сергей
в 2005-м была та же история, когда ЦСКА шёл за КУЕФА
Так и Зениту переносили в победном КУЕФА-2008. Правда, разгребал он потом всё это с горем пополам.
+6
0
+6
Напомнило 2008 год, когда РПЛ Зениту перенесло много игр на лето, и Зенит потом без мотивации на внутренней арене забуксовал в таблице после успеха в кубке УЕФА.
+7
-2
+5
В советские времена матчи чемпионата тоже переносили ради еврокубков и сборной, особенно у Динамо К.
+4
0
+4
Ответ Tydeus
Ну там и Евро наложился всё же. Одно пятое место забудется, а Кубок УЕФА на полке трофеев
Водное поло во Владивостоке, где чуть Аршавин не утонул в одной из луж и 0:0 с местным Лучом яршайшее воспоминание)
+3
0
+3
Ответ Grime Font
красавчики. в АПЛ ещё бы накинули, будь у них такая возможность.
В лиге 1 18 команд, в Ла Лиге и АПЛ по 20. Куда и что там переносить?
+13
-11
+2
Молодцы, очень правильное решение. Насколько мне известно, инициатором этой идеи является сам Венсан Лабрюн, отдельный респект ему.
+3
-2
+1
Клопп прочитав эту новость: дастиш фантастиш.....
+1
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+1
Ответ neuner
помнится как Бавария катала вату в бундеслиге, обеспечив большое преимущество, перед матчем с Реалом в 2014, в итоге получила 0-4 на своем поле.. или как голландцы перед матчем с Россией в 2008 в 3ем туре выпустили резерв, дав отдохнуть основе, в итоге влетели России 1-3
Все правильно. Иногда телу нужен не отдых, а просто равномерное распределение нагрузки. Полное отсутствие физической активности и игрового тонуса тоже не идёт в плюс
+1
0
+1
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Водное поло во Владивостоке, где чуть Аршавин не утонул в одной из луж и 0:0 с местным Лучом яршайшее воспоминание)
Был на той игре, фоткался с кубком УЕФА, забавный заплыв тогда был в болоте)))
+1
0
+1
Ответ neuner
помнится как Бавария катала вату в бундеслиге, обеспечив большое преимущество, перед матчем с Реалом в 2014, в итоге получила 0-4 на своем поле.. или как голландцы перед матчем с Россией в 2008 в 3ем туре выпустили резерв, дав отдохнуть основе, в итоге влетели России 1-3
Потому что лысый шарлатан тогда тренил баварию, вот и влетели
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Ответ Qarasik
Жду не дождусь матчей. 8-2 от Баварии рычажным покажется сладким сном.
Эти "8-2" избавили клуб от одной раковой опухоли, по этому многие истинные фанаты клуба смотрят на это событие позитивно. Кто знает, как бы все пошло, если бы очкарик продолжил руководить клубом и дальше. Глупо пытаться "уколоть" в это. Это было оздоровливающая процедура. Спасибо Мюнхену что играли до конца
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Ответ marchellinos
Было бы желание, найти вариант всегда можно
Причём здесь какое-то желание? Можно, как вот 16 лет назад в Шотландии было: переносить игры ради еврокубков, а потом Рейнджерс играл каждые 2!!!! дня. Круто было бы за неделю 4 игры, правда?
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Ответ Эркинбек Апаканов
Покер Лео 😂😂😂😂🤡🤡🤡🤡
Главное чтоб не хет трик Айтекина
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Покер Лео 😂😂😂😂🤡🤡🤡🤡
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Ответ Real_v_dushe
Суперкубок вообще ни на какой калекдарь не влиял, до СА испанские клубы играли стандартных 2 игры друг с другом. Просто дали возможность играть большему числу команд и заработать им дополнительные деньги на этом. Долеть до СА это не проблема, тем более что за это платят большие деньги.
То есть переносов не было?
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Ответ Real_v_dushe
В лиге 1 18 команд, в Ла Лиге и АПЛ по 20. Куда и что там переносить?
Барса Реал и Атлетико вылетели с кубков и с 3 по 5 апреля у всех кроме Реала (у них игра с Мальоркой - финалистом КИ) есть возможность сыграть матч и останется еще 6-7 дней для подготовки к ЛЧ, что вполне достаточно. Реал с Мальоркой можно стыковать потом по ходу сезона
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Ответ Танцуй Вини
Ну да, провести суперкубок у черта на куличках по среди сезона сломав при этом календарь-это они запросто .
Суперкубок вообще ни на какой калекдарь не влиял, до СА испанские клубы играли стандартных 2 игры друг с другом. Просто дали возможность играть большему числу команд и заработать им дополнительные деньги на этом. Долеть до СА это не проблема, тем более что за это платят большие деньги.
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Ответ marchellinos
Было бы желание, найти вариант всегда можно
Если в Англии претендовать на все титулы, как было у Ливерпуля до поражению с мю, то с февраля и до конца сезона придется играть 2 раза в неделю, куда переносить непонятно, учитывая что еще и после окончания клубных турниров начинается евро
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Вылетят все равно.
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Лига-1 мечтает о победе в Еврокубках.
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