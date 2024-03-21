Форвард «Лиона» Диавара из-за запрета поститься в Рамадан покинул расположение сборной Франции U19
Мамаду Диавара покинул расположение Франции U19 из-за запрета на пост в Рамадан.
Ранее президент Федерации футбола Франции в интервью Le Figaro объявил о новых правилах, запрещающих соблюдать пост в Рамадан в расположении сборной, объяснив их соблюдением принципа нейтралитета, прописанного в уставе организации. Запрет распространяется на французские сборные всех возрастов, начиная с U16.
По данным ESPN, 19-летний форвард решил вернуться в расположение «Лиона», поскольку ощущал дискомфорт в связи с новыми правилами. Вместо Диавара в сборную Франции U19 вызван Демен Ассумани из «Нанта».
Фигню написал реально
Окей, так и запишем
2.5 млрд Христиан.
Около 2 млрд еще принадлежат разным религиям, включая Хиндутва/Буддизм (Индия, Китай и т.д) 1,3 млрд
Но правила диктуют около 1.8 млрд атеистов, абсолютное меньшинство (включая в науке, творчестве и т.д), которые при этом еще громче всех кричат что кто-то другой будет диктовать условия.
Если человек, являясь мусульманином, не соблюдает все догмы религии, это не делает его автоматически не мусульманином, т.к мусульманин, это в переводе, тот, кто покоряется единому Богу, а не соблюдение обязательных правил, делает его грешником как минимум, но не выводит из Ислама. Прежде чем писать бред, стоит ознакомиться с темой о которой пишите, иначе, со стороны вы выглядите максимально глупо
— Я не хочу, масса.
— Пока не съешь, из-за стола не выйдешь!