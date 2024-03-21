Форвард «Лиона» Диавара из-за запрета поститься в Рамадан покинул расположение сборной Франции U19

Теги Лион Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Федерация футбола Франции сборная Франции U-19 религия Мамаду Диавара 2005 Филипп Диалло Футбол

Мамаду Диавара покинул расположение Франции U19 из-за запрета на пост в Рамадан.

Ранее президент Федерации футбола Франции в интервью Le Figaro объявил о новых правилах, запрещающих соблюдать пост в Рамадан в расположении сборной, объяснив их соблюдением принципа нейтралитета, прописанного в уставе организации. Запрет распространяется на французские сборные всех возрастов, начиная с U16.

По данным ESPN, 19-летний форвард решил вернуться в расположение «Лиона», поскольку ощущал дискомфорт в связи с новыми правилами. Вместо Диавара в сборную Франции U19 вызван Демен Ассумани из «Нанта».

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38 комментариев
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Ответ Youzhny23
Умирающий с голоду замбиец, из жалости взятый в Европу и европейскую сборную , качает права . Все что нужно знать об ахреневших африканцах
Какие права он качал? Он ознакомился с правилами, они его не устроили, он просто ушел. Он ни к чему не призывал, и ничего не просил. Его право.
+55
-2
+53
Ответ T622222
Спорт и религия несовместимы
Куча спортсменов в топ лигах совмещают пост и футбол. Например, Салах
Фигню написал реально
+50
-11
+39
Ответ T622222
Спорт и религия несовместимы
Бензема получил золотой мяч совмещая религию и спорт.
+28
-7
+21
Бензема это не помешало расшатать ЛЧ во время Рамадана.
+18
-4
+14
Тихо, мирно, без скандалов, крик и отмен
+11
-1
+10
Ответ T622222
Спорт и религия несовместимы
Современный мир и религия несовместимы. Тот же Диавара не соблюдает всех канонов ислама, иначе бы не смог жить в обществе, пришлось бы стать отшельником, как монахи. Если критически оценить жизнь 99.9% процентов мусульман в современном мире, получится, что они вовсе и не мусульмане оказывается, ибо не соблюдают всех правил и догм. Это я говорю, как бывший т.н. мусульманин.
+12
-4
+8
Ответ Menedreal
Какие права он качал? Он ознакомился с правилами, они его не устроили, он просто ушел. Он ни к чему не призывал, и ничего не просил. Его право.
Россиянам это тяжело понять, нас призывают же терпеть все время. А тут какой-то замбиец вчерашний посмел подумать о себе. Дикость.
+9
-1
+8
Ответ murat.rayanov83@icloud.com
Это Франция и все ее законы,которые надсмехаются над религией,возьмите этот паршивый журнал с карикатурами,закон не должен быть выше религии,а должен учитывать интересы всех,так разрушают принципы религии
Никто никому ничего не должен. Есть закон страны и Конституция. Никто и ничто не стоит ваше закона. Религия подчиняется закону или отвечает перед законом. Так работает во всех цивилизованных странах
+8
-2
+6
Ответ StHappyOne
На самом деле, нет ничего критичного в новости. Ему дали возможность, он ей не воспользовался из-за своих причин. Значит позовут другого. Свободная страна вполне
Очень свободная - ты обязан не соблюдать Рамадан из за принципа равенства. Да пусть хоть на воде сидит, если лучше конкурентов играет
+8
-4
+4
То есть это не дискриминация по религиозному принципу?
Окей, так и запишем
+6
-2
+4
На самом деле, нет ничего критичного в новости. Ему дали возможность, он ей не воспользовался из-за своих причин. Значит позовут другого. Свободная страна вполне
+4
-1
+3
Ответ Menedreal
Променять Бога на карьеру?
Променял карьеру на арабские сказки :)
+5
-3
+2
Ответ Николай Коровин
скоро эти диавары будут диктовать условия всей франции. если уже не диктуют. россию ждёт тоже самое с равшанами-джумшутами
В мире 2 миллиарда мусульман.
2.5 млрд Христиан.
Около 2 млрд еще принадлежат разным религиям, включая Хиндутва/Буддизм (Индия, Китай и т.д) 1,3 млрд

Но правила диктуют около 1.8 млрд атеистов, абсолютное меньшинство (включая в науке, творчестве и т.д), которые при этом еще громче всех кричат что кто-то другой будет диктовать условия.
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Ответ Хызыр
Современный мир и религия несовместимы. Тот же Диавара не соблюдает всех канонов ислама, иначе бы не смог жить в обществе, пришлось бы стать отшельником, как монахи. Если критически оценить жизнь 99.9% процентов мусульман в современном мире, получится, что они вовсе и не мусульмане оказывается, ибо не соблюдают всех правил и догм. Это я говорю, как бывший т.н. мусульманин.
Ну что ты несешь и кто тебя вообще лайкает 🤦🏻‍♂️
Если человек, являясь мусульманином, не соблюдает все догмы религии, это не делает его автоматически не мусульманином, т.к мусульманин, это в переводе, тот, кто покоряется единому Богу, а не соблюдение обязательных правил, делает его грешником как минимум, но не выводит из Ислама. Прежде чем писать бред, стоит ознакомиться с темой о которой пишите, иначе, со стороны вы выглядите максимально глупо
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Его выбор.
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Ответ Youzhny23
Умирающий с голоду замбиец, из жалости взятый в Европу и европейскую сборную , качает права . Все что нужно знать об ахреневших африканцах
Из жалости? Отличная логика. Значит Погба, Бензема, Канте, Матюиди, Варан, Мбаппе, Коло Муани, Кюрзава, Манданда и даже Зидана и пр.. взяли из-за жалости?
+1
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Ответ Хызыр
Современный мир и религия несовместимы. Тот же Диавара не соблюдает всех канонов ислама, иначе бы не смог жить в обществе, пришлось бы стать отшельником, как монахи. Если критически оценить жизнь 99.9% процентов мусульман в современном мире, получится, что они вовсе и не мусульмане оказывается, ибо не соблюдают всех правил и догм. Это я говорю, как бывший т.н. мусульманин.
написал христианин?
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Ответ Matterhorn Zermatt
Променял карьеру на арабские сказки :)
Из всего общества мусульман, только 27% арабы.
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Ответ Balt
Надеюсь найдутся умные люди которые ему втолкуют что так делать это просто глупо, вред карьере и только. Он всё таки не в одиночном спорте, а командном.
Почему глупо то если он на колотит мячей 30 за сезон думаешь у него не будут шансов да если заиграет в топ клубе без сборной и то карьера удалась
+1
-1
0
Ответ Matterhorn Zermatt
Променял карьеру на арабские сказки :)
Атеистам так нравится указывать как другим жить.
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Ответ T622222
Спорт и религия несовместимы
Ну для равноправия давайте красную карточку раздавать игрокам, которые перекрешиваются при выходе на поле.
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Спорт и религия несовместимы
+22
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0
Ответ Balt
Надеюсь найдутся умные люди которые ему втолкуют что так делать это просто глупо, вред карьере и только. Он всё таки не в одиночном спорте, а командном.
Променять Бога на карьеру?
+4
-4
0
— А ну ешь сейчас же!
— Я не хочу, масса.
— Пока не съешь, из-за стола не выйдешь!
0
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Ответ Николай Коровин
скоро эти диавары будут диктовать условия всей франции. если уже не диктуют. россию ждёт тоже самое с равшанами-джумшутами
Как интересно вы "забыли", что Россия многонациональная страна и столетиями славяне жили вместе с такими народами как татары.
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Ответ Хызыр
Современный мир и религия несовместимы. Тот же Диавара не соблюдает всех канонов ислама, иначе бы не смог жить в обществе, пришлось бы стать отшельником, как монахи. Если критически оценить жизнь 99.9% процентов мусульман в современном мире, получится, что они вовсе и не мусульмане оказывается, ибо не соблюдают всех правил и догм. Это я говорю, как бывший т.н. мусульманин.
Нет такого, что или все правила как ты их понимаешь или не мусульманин. Все грешны, все совершают ошибки. И в Сунне указывается на послабления для живущих не в исламской стране, чтобы не жили как отшельники.
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Ответ murat.rayanov83@icloud.com
Это Франция и все ее законы,которые надсмехаются над религией,возьмите этот паршивый журнал с карикатурами,закон не должен быть выше религии,а должен учитывать интересы всех,так разрушают принципы религии
пардон,вы ещё в Средневековье живёте?
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Ответ Евгений Семенченко
пардон,вы ещё в Средневековье живёте?
Как-раз таки в Средневековье данный закон выглядел бы уместно. Когда мусульман изгнали или убили, а за крещеными евреями следили - соблюдает ли шабат, покупает ли свинину. Ничего средневекового в разрешении игрокам соблюдать обычные требования своей религии нет. Есть много примеров когда соблюдающие пост люди показывали неплохую игру - Турция в 2002, например.
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Демен Ассумани : какое питание, такое и катание!
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Ответ Artem Ka
Очень свободная - ты обязан не соблюдать Рамадан из за принципа равенства. Да пусть хоть на воде сидит, если лучше конкурентов играет
Спорт это тяжелая работа, а работодатель может требовать то, что считает нужным
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