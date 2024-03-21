Форвард «Лиона» Диавара из-за запрета поститься в Рамадан покинул расположение сборной Франции U19

Мамаду Диавара покинул расположение Франции U19 из-за запрета на пост в Рамадан.

Ранее президент Федерации футбола Франции в интервью Le Figaro объявил о новых правилах, запрещающих соблюдать пост в Рамадан в расположении сборной, объяснив их соблюдением принципа нейтралитета, прописанного в уставе организации. Запрет распространяется на французские сборные всех возрастов, начиная с U16.

По данным ESPN, 19-летний форвард решил вернуться в расположение « », поскольку ощущал дискомфорт в связи с новыми правилами. Вместо Диавара в сборную Франции U19 вызван Демен Ассумани из «Нанта».