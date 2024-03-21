«Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения: «Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!»

«Спартак» поздравил Сергея Лаврова с днем рождения.

Министру иностранных дел Российской Федерации сегодня исполнилось 74 года.

«Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова! 🎉

Сегодня празднует день рождения министр иностранных дел Российской Федерации и преданный болельщик «Спартака» Сергей Лавров.

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!» – говорится в сообщении красно-белых.

Лавров сообщил, что вместе с главой сербского МИД посетит матч Россия – Сербия: «Интерес к мероприятию огромный, будет полный стадион. Уверен, футболисты порадуют хорошей игрой»