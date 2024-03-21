«Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения: «Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Лавров Политика Футбол

«Спартак» поздравил Сергея Лаврова с днем рождения.

Министру иностранных дел Российской Федерации сегодня исполнилось 74 года.

«Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова! 🎉

Сегодня празднует день рождения министр иностранных дел Российской Федерации и преданный болельщик «Спартака» Сергей Лавров.

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!» – говорится в сообщении красно-белых. 

Лавров сообщил, что вместе с главой сербского МИД посетит матч Россия – Сербия: «Интерес к мероприятию огромный, будет полный стадион. Уверен, футболисты порадуют хорошей игрой»

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49 комментариев
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Просто напомню, Спартак про 23.02 и 08.03

"Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов"
------
Хорошего футболиста/ветерана поздравили, ага))
Без обид, норм болелы, но кто за язык тянул этих 🤡, очередной мем, не зря годами шапито именуются
+111
-10
+101
Спартак же говорил что они не Советское информбюро, чтобы всех подряд поздравлять. И предпочитает оперировать делами, а не словами.
Тут другое, получается?
+82
-6
+76
"Одно у меня желание: будь здоров, живи долго! Прям до суда" (с) Василий Уткин.
+60
-11
+49
Ответ Three Days Grace
мой коммент в телеге клуба успешно удалили через 10 секунд после написания
Тоже Лаврова поздравил?
+21
-2
+19
Ага, присоединяюсь. Долгих ДНЕЙ жизни.
+19
-3
+16
мой коммент в телеге клуба успешно удалили через 10 секунд после написания
+12
-3
+9
Ответ King_X
Просто напомню, Спартак про 23.02 и 08.03 "Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов" ------ Хорошего футболиста/ветерана поздравили, ага)) Без обид, норм болелы, но кто за язык тянул этих 🤡, очередной мем, не зря годами шапито именуются
Да, КБ это ещё тот цирк! 🤣🤣🤣
+9
-2
+7
Не поздравляем и не желаем. Когда за Спартак болел весь МХАТ, это было гордостью. А эти несменяемые обвислые морды опротивели уже до предела.
+11
-4
+7
Ответ King_X
Просто напомню, Спартак про 23.02 и 08.03 "Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов" ------ Хорошего футболиста/ветерана поздравили, ага)) Без обид, норм болелы, но кто за язык тянул этих 🤡, очередной мем, не зря годами шапито именуются
Норм нападающий, чё ты)
+6
0
+6
Перевод: помогите нам с админресурсом
+11
-7
+4
В не советском информбюро (а клубе созданном коллаборантами) решили таки поздравить человека, который может помочь с вытаскиванием Промеса? На всякий случай, да?
+3
0
+3
Не присоединяюсь к поздравлениям
+5
-2
+3
значит болельщиц с 8 марта не поздравил....а вот Лаврова...ну как не поздравить)...хотя после Промеса удивляться уже не приходится
+2
0
+2
с др, дб 6л
+2
0
+2
ДБ!- ответил Лавров
+2
0
+2
Пост Скриптум не выложили, который был в поздравлении.
P.S. Помогите с Промесом
+1
0
+1
Ответ chili
Ага, присоединяюсь. Долгих ДНЕЙ жизни.
и тебе того же. не болей.
+1
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+1
Ответ Юрий Плотников
Не присоединяюсь к поздравлениям
а я присоединяюсь. а ты будь аккуратней) слышал что президент ФСБ приказал? найдут и накажут.
+1
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Ответ King_X
Просто напомню, Спартак про 23.02 и 08.03 "Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов" ------ Хорошего футболиста/ветерана поздравили, ага)) Без обид, норм болелы, но кто за язык тянул этих 🤡, очередной мем, не зря годами шапито именуются
шапито не шапито, а болельщики со стажем ,тоже считаются ветеранами.!
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Надо же, КБшники "своих" поздравляют, а остальных? Например Лещенко болеет за Динамо и он тоже авторитетная личность. КБ его тоже поздравят с ДР или кишка тонка?
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Ответ fussballer
Тоже Лаврова поздравил?
Можно и так сказать
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Ответ encaro_one
Где поздравляли Бориса каждый год, что помнишь?
https://img.championat.com/i/17/99/1587671799157541223.jpg
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Ответ Птюч, Ёж.
а я присоединяюсь. а ты будь аккуратней) слышал что президент ФСБ приказал? найдут и накажут.
Президент ФСБ?))
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Ответ раскаявшийся жиробас
с др, дб 6л
интересно модератор забанит тебя за такое. меня бы забанил.
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Ответ suka1989
Так доставляйте ему эти эмоции ))) а то одни слова
Ну язычком своим шаловливым они явно ему их доставили)
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крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды...
не совсем понимаю... как между собой сочетаются первое и третье пожелания
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Болтушка catcher69 не стала отвечать за слова, а добавила в черный список ))
Зачем мне снимок от 18 марта 1993 года , где ежегодное поздравление с ДР?
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Вы , я смотрю , не спешите его порадовать своей игрой, а уж трофеями тем более
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И поздравили, и постебались...
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Лизнули
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