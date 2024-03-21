«Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения: «Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!»
«Спартак» поздравил Сергея Лаврова с днем рождения.
Министру иностранных дел Российской Федерации сегодня исполнилось 74 года.
«Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова! 🎉
Сегодня празднует день рождения министр иностранных дел Российской Федерации и преданный болельщик «Спартака» Сергей Лавров.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!» – говорится в сообщении красно-белых.
Лавров сообщил, что вместе с главой сербского МИД посетит матч Россия – Сербия: «Интерес к мероприятию огромный, будет полный стадион. Уверен, футболисты порадуют хорошей игрой»
"Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Мы поздравляем наших ветеранов, наших футболистов"
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Хорошего футболиста/ветерана поздравили, ага))
Без обид, норм болелы, но кто за язык тянул этих 🤡, очередной мем, не зря годами шапито именуются
Тут другое, получается?
P.S. Помогите с Промесом
не совсем понимаю... как между собой сочетаются первое и третье пожелания
Зачем мне снимок от 18 марта 1993 года , где ежегодное поздравление с ДР?