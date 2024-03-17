Почеттино организовал барбекю без алкоголя на базе «Челси», чтобы сплотить команду. Мероприятие прервалось из-за дождя
Маурисио Почеттино организовал командное мероприятие для «Челси».
Главный тренер «синих» организовал барбекю для игроков и персонала на базе клуба. Он считает, что если игроки будут держаться вместе вне поля, это укрепит сплоченность на нем.
Футболистам запрещались чипсы, выпивка и жирное мясо. Им предлагали фирменные сосиски и говядину.
Мероприятие было прервано из-за дождя – команде пришлось уйти в помещение.
Сегодня «Челси» сыграет с «Лестером» в 1/4 финала Кубка Англии. Начало матча – в 15:45 по московскому времени.
Даже жаль початка чуток..
И нафиг такой тимбилдинг нужен тогда.
Азар бы сказал, что вечеринка тухлая
Гол сходу Лестеру забил