Почеттино организовал барбекю без алкоголя на базе «Челси», чтобы сплотить команду. Мероприятие прервалось из-за дождя

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино организовал командное мероприятие для «Челси».

Главный тренер «синих» организовал барбекю для игроков и персонала на базе клуба. Он считает, что если игроки будут держаться вместе вне поля, это укрепит сплоченность на нем.

Футболистам запрещались чипсы, выпивка и жирное мясо. Им предлагали фирменные сосиски и говядину. 

Мероприятие было прервано из-за дождя – команде пришлось уйти в помещение. 

Сегодня «Челси» сыграет с «Лестером» в 1/4 финала Кубка Англии. Начало матча – в 15:45 по московскому времени. 

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тотальная непруха.. Уже и черчесовские методы не работают..

Даже жаль початка чуток..
+30
-6
+24
Никто не расстроился: в помещении команду ждали чипсы, выпивка и жирное мясо.
+14
0
+14
Зря выпивку запретили. Никакой дождь не помешал бы пьянке. Выпили бы хорошенько, поговорили бы по душам - пошло бы на пользу. А тут тухлая вечеринка - и дождь просто повод прекратить её))
+15
-1
+14
> Футболистам запрещались чипсы, выпивка и жирное мясо.
И нафиг такой тимбилдинг нужен тогда.
+4
0
+4
Небеса не могли спокойно смотреть на вечеринку без алкахи)
+4
0
+4
Футболистам запрещались чипсы, выпивка и жирное мясо

Азар бы сказал, что вечеринка тухлая
+3
0
+3
Ответ Богдан
Початок😅 первый раз слышу это погоняло, звучит неплохо
После слитого финала ЛЧ его так кличить стали..
+2
0
+2
а под водочку и дождь был бы не страшен
+2
0
+2
Челси не может сплотиться из-за дождя
+1
0
+1
Когда в Союзе антиалкогольная компания была, практиковались безалкогольные свадьбы. Там из чайников разливали бухло.
+1
0
+1
Даже здесь им не везёт 😁 это точно карма за то, что отобрали клуб у Абрамовича и поменяли всё руководство.
+1
0
+1
Теперь ясна причина провального сезона
+1
0
+1
Ответ Александр Иванов
Зря выпивку запретили. Никакой дождь не помешал бы пьянке. Выпили бы хорошенько, поговорили бы по душам - пошло бы на пользу. А тут тухлая вечеринка - и дождь просто повод прекратить её))
Главное пожарить успеть до дождя, а пивас можно и на базе попить.)
+1
0
+1
Грош цена такому сплочению,которое может остановить обычный дождь.
0
0
0
Ответ dr. cage
После слитого финала ЛЧ его так кличить стали..
Мне многие люди , болеющие за Мадрид доказывали , что Початок идеальный тренер для Реала , ибо молодых воспитывает , а с Тоттенхэмом до финала ЛЧ доходил , соотвественно по их логике пончик должен будет брать треблы каждый сезон ))
0
0
0
😂
+1
-1
0
Ответ Александр Иванов
Зря выпивку запретили. Никакой дождь не помешал бы пьянке. Выпили бы хорошенько, поговорили бы по душам - пошло бы на пользу. А тут тухлая вечеринка - и дождь просто повод прекратить её))
Это вообще безобразие и дискриминация! Заставили синих делать шашлык без алкашки!!!
0
0
0
Символично, что через несколько мгновений после данной новости, приходит уведомление о забитом голе в ворота Лестера))
0
0
0
А, ну если сосиски, то ок
0
0
0
Символично что через несколько мгновений после данной новости, приходит уведомление о забитом голе в ворота Лестера))
0
0
0
Видимо Кукурелье барбекю зашло)
Гол сходу Лестеру забил
0
0
0
Адские лузеры
0
0
0
Дождь - Челси 1:0
0
0
0
сплотились
0
0
0
Это в продолжение интервью Поча "Почеттино об ожиданиях: «Иногда идет дождь, а иногда бывает солнечно!"
0
0
0
Очередная серия Теда Лассо
0
0
0
Хороший знак)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий