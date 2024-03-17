Почеттино организовал барбекю без алкоголя на базе «Челси», чтобы сплотить команду. Мероприятие прервалось из-за дождя

Маурисио Почеттино организовал командное мероприятие для «Челси».

Главный тренер «синих» организовал барбекю для игроков и персонала на базе клуба. Он считает, что если игроки будут держаться вместе вне поля, это укрепит сплоченность на нем.

Футболистам запрещались чипсы, выпивка и жирное мясо. Им предлагали фирменные сосиски и говядину.

Мероприятие было прервано из-за дождя – команде пришлось уйти в помещение.

Сегодня « » сыграет с «Лестером» в 1/4 финала Кубка Англии. Начало матча – в 15:45 по московскому времени.